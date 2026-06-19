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नीट यूजी 2026: अभ्यर्थियों के लिए सिम्स में 24×7 मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन शुरू

विद्यार्थियों को तनावमुक्त रखने और आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए हेल्पलाइन नंबर 9425502353 जारी किया गया है. विशेषज्ञ परामर्श की व्यवस्था की गई है.

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सिम्स में मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 19, 2026 at 11:27 AM IST

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रायपुर: नीट यूजी 2026 परीक्षा परिणाम एवं प्रवेश प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थियों में बढ़ते मानसिक तनाव को देखते हुए छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान (सिम्स), बिलासपुर ने अभ्यर्थियों के लिए 24×7 मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन सेवा शुरू की है. चिकित्सा शिक्षा आयुक्त, छत्तीसगढ़ के निर्देशानुसार सिम्स के मनोरोग विभाग के माध्यम से यह विशेष सुविधा उपलब्ध कराई गई है, जिससे विद्यार्थियों को समय पर मनोवैज्ञानिक परामर्श और भावनात्मक सहयोग मिल सके.

सिम्स अधिष्ठाता कार्यालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार हेल्पलाइन नंबर 9425502353 18 जून से शुरू किया गया है, जो अगले दो सप्ताह तक संचालित किया जाएगा. इस दौरान विद्यार्थियों को परीक्षा परिणाम, काउंसिलिंग, प्रवेश प्रक्रिया एवं भविष्य को लेकर होने वाली चिंता, तनाव, घबराहट अथवा अन्य मानसिक समस्याओं के संबंध में विशेषज्ञ चिकित्सकों से मार्गदर्शन मिलेगा.

मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन से दबावमुक्त रहेंगे छात्र छात्राएं

सिम्स के डीन डॉ. रमणेश मूर्ति ने कहा कि स्टूडेंट्स का मानसिक स्वास्थ्य उतना ही महत्वपूर्ण है, जितना उनका शैक्षणिक प्रदर्शन. नीट जैसी प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाओं के दौरान कई विद्यार्थी मानसिक दबाव का सामना करते हैं. ऐसे समय में उचित परामर्श एवं सकारात्मक संवाद उन्हें तनाव से बाहर निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं.

हेल्पलाइन का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करने की अपील

डीन ने कहा कि विद्यार्थियों और अभिभावकों से आवश्यकता पड़ने पर हेल्पलाइन सेवा का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करने की अपील की. मनोरोग विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ. सुजीत नायक ने बताया कि परीक्षा परिणाम अथवा प्रवेश प्रक्रिया के दौरान तनाव, चिंता, निराशा और असफलता का भय जैसी स्थितियां सामान्य हैं, लेकिन समय पर परामर्श मिलने से इन समस्याओं का प्रभावी समाधान संभव है. हेल्पलाइन सेवा का उद्देश्य विद्यार्थियों में सकारात्मक सोच विकसित करना और उन्हें मानसिक रूप से स्वस्थ बनाए रखना है.

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