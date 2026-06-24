NEET UG कट ऑफ एनालिसिस: जानें किस कैटेगिरी में कितने नंबर और किस रैंक तक मिल सकती है सीट
NEET की किस श्रेणी (कैटेगरी) के अभ्यर्थियों के लिए कितने रैंक पर सीट क्लोज होगी? कट ऑफ क्या होगा? जानें एक्सपर्ट से...
Published : June 24, 2026 at 12:05 PM IST
पंचकूला: NEET के लाखों अभ्यर्थी अपने पसंदीदा कॉलेजों में दाखिले की उम्मीद को लेकर उत्सुक हैं, लेकिन किस श्रेणी (कैटेगरी) के अभ्यर्थियों के लिए कितने रैंक पर सीट क्लोज होगी? कितने कट ऑफ तक सीट मिलने की उम्मीद है? इसे लेकर अभी चिंता जरूर है. इन्हीं सवालों को लेकर ईटीवी भारत ने छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग दे रहे, चंडीगढ़ स्थित कोचिंग सेंटर एलेन के एक्सपर्ट एवं मेडिकल हेड संजीव से बातचीत की. उनके अनुमान से आप भी समझिए कि किस श्रेणी के तहत कितने कटऑफ तक आपको दाखिला मिल सकता है.
श्रेणी के तहत रैंक और कट ऑफ: चंडीगढ़ स्थित कोचिंग सेंटर एलेन के हेड संजीव ने ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान बताया कि एआईआर के तहत किस श्रेणी में लगभग कितनी रैंक पर सीट क्लोज होगी और लगभग कितना कटऑफ जा सकता है.
- सामान्य श्रेणी: हरियाणा में सामान्य (जनरल) श्रेणी में एआईआर के अनुसार लगभग 20,800 से 21,200 रैंक तक के अभ्यर्थियों के लिए मौका है. जबकि सामान्य श्रेणी में कट ऑफ लगभग 535 से 555 तक जाने की उम्मीद है.
- ओबीसी: ओबीसी (बीसी-ए) के अभ्यर्थियों के लिए लगभग 28 हजार रैंक तक सीट क्लोज होने का अनुमान है, जबकि कट ऑफ लगभग 520 से 525 तक जा सकता है. वहीं बीसी-बी के अंतर्गत लगभग 27 हजार रैंक तक सीट क्लोज हो सकती है, जिसमें कट ऑफ लगभग 522 से 526 तक जा सकता है.
- ईडब्ल्यूएस: इस श्रेणी के अंतर्गत लगभग 27 हजार रैंक तक सीट क्लोज हो सकती है, जबकि कट ऑफ 522 से 526 तक जा सकता है.
- एससी: एसी श्रेणी के अंतर्गत सीट लगभग एक लाख 34 हजार रैंक तक क्लोज हो सकती है. जबकि कटऑफ लगभग 438 से 442 तक जा सकता है.
- एससी (DEPRIVED): इस श्रेणी के तहत सीट लगभग 1.71 लाख तक क्लोज हो सकती है, जबकि कट ऑफ लगभग 417 से 421 तक जा सकता है.
तीन राउंड अहम, चौथा राउंड गोल्डन चांस: मेडिकल हेड संजीव ने बताया कि "नीट की काउंसलिंग के चार राउंड होते हैं, जिनमें तीसरे राउंड तक सीट मिलने का मौका बना रहता है. हालांकि रैंक क्लोज होने और कटऑफ के अनुसार जो अभ्यर्थी सीट मिलने की उम्मीद में होते हैं, लगभग तीसरे राउंड तक उन्हें सीट मिलने या नहीं मिलने का फैसला हो जाता है. जबकि चौथा (एस्ट्रे) राउंड एक तरह का गोल्डन चांस होता है. इसमें किसी भी कारण से सीट रिक्त रहने पर दाखिला मिलने का मौका रहता है."
कितने लाख छात्रों ने दी परीक्षा: इस बार नीट की परीक्षा के लिए लगभग 22 लाख 75 हजार 11 छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया था. इनमें से 22 लाख 50 हजार 35 छात्रों ने परीक्षा दी, यानी 96.9% अभ्यर्थियों ने इस बार नीट की परीक्षा दी है. सभी छात्रों के पास सरकारी, अर्ध सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने का अवसर होता है. एक अनुमान के अनुसार मेडिकल कॉलेजों में लगभग 50-50 प्रतिशत सरकारी और निजी सीटें होती हैं. हालांकि, प्रत्येक राज्य का निर्धारित 85% कोटा रहता है, जबकि ऑल इंडिया कोटा 15% होता है.
निजी मेडिकल कॉलेज में खर्च अधिक: प्रत्येक वर्ष नीट परीक्षा पास करने वाले छात्र अपने पसंदीदा मेडिकल कॉलेजों में दाखिला लेने की कोशिश में रहते हैं. लेकिन रैंक और कट ऑफ कम जाने पर अनेक छात्र-छात्राएं सरकारी कॉलेजों में दाखिला नहीं ले पाने से चूक भी जाते हैं. जबकि निजी मेडिकल कॉलेजों में पढ़ाई का खर्च कई गुणा अधिक होने के चलते अधिकांश परिवार आर्थिक तंगी के चलते इन कॉलेजों में भी बच्चों का दाखिला नहीं करवा पाते.
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