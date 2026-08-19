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NEET UG 2026: फिर बदला शेड्यूल, अब 21 को आएगा पहले राउंड का सीट एलॉटमेंट रिजल्ट

कोटा: देश के MBBS) और BDS कॉलेजों में प्रवेश के लिए NEET UG के परिणामों के आधार पर काउंसलिंग प्रक्रिया जारी है. इसके तहत मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) की ऑल इंडिया 15 फीसदी कोटा काउंसलिंग के पहले राउंड का सीट अलॉटमेंट परिणाम बुधवार को जारी होना था, लेकिन ऐन वक्त पर एमसीसी ने पूरा शेड्यूल बदल दिया है. कोटा के निजी कोचिंग संस्थान के करियर काउंसलिंग एक्सपर्ट पारिजात मिश्रा ने बताया कि नए शेड्यूल के मुताबिक एमसीसी 19 और 20 अगस्त को सीट अलॉटमेंट की प्रक्रिया पूरी करेगी. इसके बाद 21 अगस्त को सीट अलॉटमेंट का फाइनल रिजल्ट जारी किया जाएगा.

पारिजात मिश्रा ने बताया कि नए शेड्यूल के अनुसार काउंसलिंग का पहला राउंड 21 अगस्त तक चलेगा. इसमें आवंटित सीटों पर 31 अगस्त तक जॉइनिंग की जा सकेगी. इसी के साथ 85 फीसदी स्टेट कोटा काउंसलिंग के शेड्यूल में भी बदलाव किया गया है, जिसके तहत पहला राउंड 27 अगस्त तक चलेगा और स्टूडेंट्स को 5 सितंबर तक जॉइनिंग करनी होगी. इस नए शेड्यूल के कारण छात्रों को चॉइस फिलिंग का एक और मौका मिल गया था. हालांकि, पहले राउंड का शेड्यूल बदलने से अब सेंट्रल और स्टेट दोनों काउंसलिंग के दूसरे से चौथे राउंड के समय में भी बदलाव होना तय है.