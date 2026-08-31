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NEET UG 2026: 2 सितंबर तक बिना सिक्योरिटी एलॉट एमबीबीएस या बीडीएस की सीट छोड़ सकेंगे कैंडिडेट

कोटा: ऑल इंडिया 15 फीसदी (सेंट्रल) काउंसलिंग के तहत पहले राउंड में आवंटित एमबीबीएस या बीडीएस सीट छोड़ने के लिए विद्यार्थियों को 2 सितंबर तक का मौका है. इस समयावधि में सीट छोड़ने वाले उम्मीदवारों की सिक्योरिटी डिपॉजिट जब्त नहीं होगी. इसको लेकर मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) ने दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिसमें पहले राउंड में सीट ले चुके कैंडिडेटों को राहत दी गई है. एमसीसी द्वारा राउंड-1 में आवंटित सीट स्वीकार कर चुके 'फ्रीज' और 'फ्लोट' दोनों प्रकार के अभ्यर्थियों को रेजिग्नेशन या सीट विड्रॉल की सुविधा दी गई है.

निजी कोचिंग संस्थान की करियर काउंसलिंग एक्सपर्ट पारिजात मिश्रा ने बताया कि इस सुविधा के माध्यम से कैंडिडेट तय समयावधि के भीतर अपनी आवंटित सीट छोड़ सकते हैं. वे अगले काउंसलिंग राउंड में भाग लेने का अवसर बनाए रख सकते हैं. ऐसे कैंडिडेट के सीट छोड़ने पर सिक्योरिटी डिपॉजिट जब्त नहीं की जाएगी. एक्सपर्ट पारिजात मिश्रा ने बताया कि जो अभ्यर्थी अगले राउंड में बेहतर मेडिकल या डेंटल कॉलेज प्राप्त करने की संभावना देखते हैं और वर्तमान सीट छोड़ना चाहते हैं, उन्हें लास्ट डेट तक इंतजार नहीं करना चाहिए. तय समय से पहले ही रेजिग्नेशन या विड्रॉल कर लेना चाहिए.

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फ्रीज अभ्यर्थियों के लिए व्यवस्था: पारिजात मिश्रा ने बताया कि जिन अभ्यर्थियों ने प्रथम राउंड में फ्रीज विकल्प का चयन कर आवंटित मेडिकल या डेंटल कॉलेज में रिपोर्टिंग कर दी है, वे अब अपनी सीट से इस्तीफा दे सकते हैं. इन्हें 2 सितंबर दोपहर 1:00 बजे तक का समय दिया गया है, जिसमें संस्थान में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर रेजिग्नेशन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी. केवल संस्थान में आवेदन देना पर्याप्त नहीं होगा. संस्थान के नोडल ऑफिसर को एमसीसी पोर्टल पर ऑनलाइन रेजिग्नेशन प्रोसेस करके 'सीट विड्रॉल स्लिप' या 'रेजिग्नेशन लेटर' जनरेट करवाना होगा. ऐसा नहीं होने पर इस्तीफा वैध नहीं माना जाएगा.