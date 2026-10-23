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NEET UG 2026: आयुष कोर्सेज में 1.88 लाख रैंक और 439 अंक तक सीट ऑफर, रिजर्व कैटेगरी में इतने अंकों तक भी एडमिशन

नीट यूजी की परीक्षा को देने जाते स्टूडेंट्स ( ETV Bharat File Photo )

कोटा : आयुष एडमिशन सेंट्रल काउंसलिंग कमेटी (एएसीसीसी) की ऑल इंडिया 15 फीसदी (सेंट्रल) काउंसलिंग के तीसरे राउंड का सीट अलॉटमेंट जारी हो गया है. काउंसलिंग बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी (बीएएमएस), बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी(बीएचएमएस), बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी (बीयूएमएस) व बैचलर ऑफ सिद्धा मेडिसिन एंड सर्जरी (बीएसएमएस) बी फार्मा आयुर्वेदा कोर्सेज में प्रवेश के लिए जारी है.