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NEET UG 2026: आयुष कोर्सेज में 1.88 लाख रैंक और 439 अंक तक सीट ऑफर, रिजर्व कैटेगरी में इतने अंकों तक भी एडमिशन

बीएचएमएस में सेंट्रल यूनिवर्सिटी की क्लोजिंग रैंक 101558 और नीट का स्कोर 491 हैं.

Students heading to take the NEET UG exam
नीट यूजी की परीक्षा को देने जाते स्टूडेंट्स (ETV Bharat File Photo)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 23, 2026 at 6:19 PM IST

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कोटा : आयुष एडमिशन सेंट्रल काउंसलिंग कमेटी (एएसीसीसी) की ऑल इंडिया 15 फीसदी (सेंट्रल) काउंसलिंग के तीसरे राउंड का सीट अलॉटमेंट जारी हो गया है. काउंसलिंग बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी (बीएएमएस), बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी(बीएचएमएस), बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी (बीयूएमएस) व बैचलर ऑफ सिद्धा मेडिसिन एंड सर्जरी (बीएसएमएस) बी फार्मा आयुर्वेदा कोर्सेज में प्रवेश के लिए जारी है.

निजी कोचिंग इंस्टिट्यूट के करियर काउंसलिंग एक्सपर्ट पारिजात मिश्रा ने बताया कि अलग कैटेगिरी और कोर्सेज में कॉलेज अलाटमेंट की क्लोजिंग रैंक अलग–अलग है. इसमें जनरल कैटेगिरी के कैंडिडेट की बीएएमएस की सेंट्रल यूनिवर्सिटी की क्लोजिंग रैंक 60953 और नीट स्कोर 525 है. जबकि 15 प्रतिशत ऑल इंडिया कोटा में जनरल की क्लोजिंग रैंक 71355 और नीट स्कोर 515 अंक रहा है. निजी आयुर्वेद कॉलेज में एआईआर 1188503 और नीट स्कोर 178 अंक है. बीएचएमएस में सेंट्रल यूनिवर्सिटी की क्लोजिंग रैंक 101558 और अंक 491 हैं. जबकि 15 प्रतिशत ऑल इंडिया कोटा में क्लोजिंग रैंक जनरल की 148448 और अंक 461 रही है.

पढ़ें: NEET UG 2026: आयुष की सेंट्रल काउंसलिंग के पहले राउंड का परिणाम जारी, BAMS में 64127 रैंक व 522 स्कोर पर एडमिशन

निजी मेडिकल कॉलेज में 1186227 एआईआर व 178 अंक हैं. बीयूएमएस की 15 प्रतिशत ऑल इंडिया कोटा में क्लोजिंग रैंक जनरल में 139817 और 466 अंक है. डीम्ड यूनिवर्सिटी में क्लोजिंग रैंक जनरल 245719 और अंक रही है. बीएसएमएस की सेंट्रल यूनिवर्सिटी की क्लोजिंग रैंक जनरल की 149309 और 460 अंक है. वहीं 15 प्रतिशत आल इंडिया कोटा में जनरल की क्लोजिंग रैंक 188966 और 439 अंक हैं. इसी तरह बी फार्मा आयुर्वेदा में सेंट्रल यूनिवर्सिटी की जनरल की क्लोजिंग रैंक 173342 और 442 अंक हैं.

पढ़ें: AYUSH Counselling 2026: NEET में केवल 83 अंक, मिल रहा आयुष के BNYS कोर्स में एडमिशन

यह करना होगा सीट अलॉटमेंट के बाद : एक्सपर्ट पारिजात मिश्रा ने बताया कि यह एएसीसीसी का तृतीय राउंड है. कैंडिडेट इस राउंड में अलॉटेड सीट से संतुष्ट नहीं हैं, तो वे एग्जिट विथ फॉरफिट कर सकते हैं. लेकिन उनकी सिक्योरिटी डिपाजिट फॉरफिट कर ली जाएगी. वे स्टेट कोटा काउंसलिंग के अग्रिम राउंड्स से भी बाहर हो जाएंगे. अगर वे अलॉटेड कॉलेज से संतुष्ट हैं, तो कैंडिडेट्स को 24 से 29 अक्टूबर के बीच अपने आवंटित कॉलेज में डाक्यूमेंट्स व फीस के साथ रिपोर्टिंग करनी होगी.

बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी (बीएएमएस)

सेंट्रल यूनिवर्सिटी की क्लोजिंग रैंक-

कैटेगरीरैंकनीट स्कोर
जनरल60953 525
ईडब्ल्यूएस56585529
ओबीसी 64583521
एससी186902440
एसटी 222115422

15 प्रतिशत ऑल इंडिया कोटा

कैटेगरीरैंकनीट स्कोर
जनरल71355 515
ईडब्ल्यूएस72024515
ओबीसी 73030514
एससी212011427
एसटी 250600409


गवर्नमेंट एडेड कॉलेज

कैटेगरीरैंकनीट स्कोर
जनरल75762511
ईडब्ल्यूएस79037 509
ओबीसी 77413 510
एससी221893422
एसटी 253261408


बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी (बीएचएमएस)

सेंट्रल यूनिवर्सिटी की क्लोजिंग रैंक-

कैटेगरीरैंकनीट स्कोर
जनरल101558491
ईडब्ल्यूएस125311482
ओबीसी 110266475
एससी255699 407
एसटी 312587385


15 फीसदी ऑल इंडिया कोटा :

कैटेगरीरैंकनीट स्कोर
जनरल148448461
ईडब्ल्यूएस161461453
ओबीसी 150162460
एससी287400394
एसटी 370999364

पढ़ें: NEET UG 2026: स्ट्रे वैकेंसी राउंड में रिजर्व कैटेगरी में 472 पर AIIMS अलॉट, निजी कॉलेजों में 177 अंक पर भी दाखिला


गवर्नमेंट एडेड कॉलेज :

कैटेगरीरैंकनीट स्कोर
जनरल150250460
ईडब्ल्यूएस162261 453
ओबीसी 157586455
एससी301629389
एसटी 375872 363


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बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी (बीयूएमएस):

15 फीसदी ऑल इंडिया कोटा-

कैटेगरीरैंकनीट स्कोर
जनरल139817466
ईडब्ल्यूएस154278457
ओबीसी 145589462
एससी391257358
एसटी 427335 346

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बैचलर ऑफ सिद्धा मेडिसिन एंड सर्जरी (बीएसएमएस) :

सेंट्रल यूनिवर्सिटी की क्लोजिंग रैंक-

कैटेगरीरैंकनीट स्कोर
जनरल149309460
ईडब्ल्यूएस280617397
ओबीसी 153957458
एससी284783395
एसटी 380540 361

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15 प्रतिशत आल इंडिया कोटा

कैटेगरीरैंकनीट स्कोर
जनरल188966439
ईडब्ल्यूएस169499449
ओबीसी 196922435
एससी292387392


बी फार्मा आयुर्वेद कोर्स सेंट्रल यूनिवर्सिटी की क्लोजिंग रैंक:

कैटेगरीरैंकनीट स्कोर
जनरल173342442
ईडब्ल्यूएस242834413
ओबीसी 217058425
एससी384262360
एसटी 443060 342

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डीम्ड यूनिवर्सिटी में जनरल की क्लोजिंग रैंक

कैटेगरीरैंकनीट स्कोर
बीएएमएस1188503178
बीएचएमएस 1186227178
बीयूएमएस245719411

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