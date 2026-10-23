NEET UG 2026: आयुष कोर्सेज में 1.88 लाख रैंक और 439 अंक तक सीट ऑफर, रिजर्व कैटेगरी में इतने अंकों तक भी एडमिशन
बीएचएमएस में सेंट्रल यूनिवर्सिटी की क्लोजिंग रैंक 101558 और नीट का स्कोर 491 हैं.
Published : October 23, 2026 at 6:19 PM IST
कोटा : आयुष एडमिशन सेंट्रल काउंसलिंग कमेटी (एएसीसीसी) की ऑल इंडिया 15 फीसदी (सेंट्रल) काउंसलिंग के तीसरे राउंड का सीट अलॉटमेंट जारी हो गया है. काउंसलिंग बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी (बीएएमएस), बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी(बीएचएमएस), बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी (बीयूएमएस) व बैचलर ऑफ सिद्धा मेडिसिन एंड सर्जरी (बीएसएमएस) बी फार्मा आयुर्वेदा कोर्सेज में प्रवेश के लिए जारी है.
निजी कोचिंग इंस्टिट्यूट के करियर काउंसलिंग एक्सपर्ट पारिजात मिश्रा ने बताया कि अलग कैटेगिरी और कोर्सेज में कॉलेज अलाटमेंट की क्लोजिंग रैंक अलग–अलग है. इसमें जनरल कैटेगिरी के कैंडिडेट की बीएएमएस की सेंट्रल यूनिवर्सिटी की क्लोजिंग रैंक 60953 और नीट स्कोर 525 है. जबकि 15 प्रतिशत ऑल इंडिया कोटा में जनरल की क्लोजिंग रैंक 71355 और नीट स्कोर 515 अंक रहा है. निजी आयुर्वेद कॉलेज में एआईआर 1188503 और नीट स्कोर 178 अंक है. बीएचएमएस में सेंट्रल यूनिवर्सिटी की क्लोजिंग रैंक 101558 और अंक 491 हैं. जबकि 15 प्रतिशत ऑल इंडिया कोटा में क्लोजिंग रैंक जनरल की 148448 और अंक 461 रही है.
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निजी मेडिकल कॉलेज में 1186227 एआईआर व 178 अंक हैं. बीयूएमएस की 15 प्रतिशत ऑल इंडिया कोटा में क्लोजिंग रैंक जनरल में 139817 और 466 अंक है. डीम्ड यूनिवर्सिटी में क्लोजिंग रैंक जनरल 245719 और अंक रही है. बीएसएमएस की सेंट्रल यूनिवर्सिटी की क्लोजिंग रैंक जनरल की 149309 और 460 अंक है. वहीं 15 प्रतिशत आल इंडिया कोटा में जनरल की क्लोजिंग रैंक 188966 और 439 अंक हैं. इसी तरह बी फार्मा आयुर्वेदा में सेंट्रल यूनिवर्सिटी की जनरल की क्लोजिंग रैंक 173342 और 442 अंक हैं.
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यह करना होगा सीट अलॉटमेंट के बाद : एक्सपर्ट पारिजात मिश्रा ने बताया कि यह एएसीसीसी का तृतीय राउंड है. कैंडिडेट इस राउंड में अलॉटेड सीट से संतुष्ट नहीं हैं, तो वे एग्जिट विथ फॉरफिट कर सकते हैं. लेकिन उनकी सिक्योरिटी डिपाजिट फॉरफिट कर ली जाएगी. वे स्टेट कोटा काउंसलिंग के अग्रिम राउंड्स से भी बाहर हो जाएंगे. अगर वे अलॉटेड कॉलेज से संतुष्ट हैं, तो कैंडिडेट्स को 24 से 29 अक्टूबर के बीच अपने आवंटित कॉलेज में डाक्यूमेंट्स व फीस के साथ रिपोर्टिंग करनी होगी.
बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी (बीएएमएस)
सेंट्रल यूनिवर्सिटी की क्लोजिंग रैंक-
|कैटेगरी
|रैंक
|नीट स्कोर
|जनरल
|60953
|525
|ईडब्ल्यूएस
|56585
|529
|ओबीसी
|64583
|521
|एससी
|186902
|440
|एसटी
|222115
|422
15 प्रतिशत ऑल इंडिया कोटा
|कैटेगरी
|रैंक
|नीट स्कोर
|जनरल
|71355
|515
|ईडब्ल्यूएस
|72024
|515
|ओबीसी
|73030
|514
|एससी
|212011
|427
|एसटी
|250600
|409
गवर्नमेंट एडेड कॉलेज
|कैटेगरी
|रैंक
|नीट स्कोर
|जनरल
|75762
|511
|ईडब्ल्यूएस
|79037
|509
|ओबीसी
|77413
|510
|एससी
|221893
|422
|एसटी
|253261
|408
बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी (बीएचएमएस)
सेंट्रल यूनिवर्सिटी की क्लोजिंग रैंक-
|कैटेगरी
|रैंक
|नीट स्कोर
|जनरल
|101558
|491
|ईडब्ल्यूएस
|125311
|482
|ओबीसी
|110266
|475
|एससी
|255699
|407
|एसटी
|312587
|385
15 फीसदी ऑल इंडिया कोटा :
|कैटेगरी
|रैंक
|नीट स्कोर
|जनरल
|148448
|461
|ईडब्ल्यूएस
|161461
|453
|ओबीसी
|150162
|460
|एससी
|287400
|394
|एसटी
|370999
|364
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गवर्नमेंट एडेड कॉलेज :
|कैटेगरी
|रैंक
|नीट स्कोर
|जनरल
|150250
|460
|ईडब्ल्यूएस
|162261
|453
|ओबीसी
|157586
|455
|एससी
|301629
|389
|एसटी
|375872
|363
पढ़ें: NEET UG 2026: राजस्थान के स्ट्रे वैकेंसी राउंड की सीट मैट्रिक्स जारी, 1077 MBBS सीटों पर होगा दाखिला...कम फीस वाली केवल 6
बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी (बीयूएमएस):
15 फीसदी ऑल इंडिया कोटा-
|कैटेगरी
|रैंक
|नीट स्कोर
|जनरल
|139817
|466
|ईडब्ल्यूएस
|154278
|457
|ओबीसी
|145589
|462
|एससी
|391257
|358
|एसटी
|427335
|346
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बैचलर ऑफ सिद्धा मेडिसिन एंड सर्जरी (बीएसएमएस) :
सेंट्रल यूनिवर्सिटी की क्लोजिंग रैंक-
|कैटेगरी
|रैंक
|नीट स्कोर
|जनरल
|149309
|460
|ईडब्ल्यूएस
|280617
|397
|ओबीसी
|153957
|458
|एससी
|284783
|395
|एसटी
|380540
|361
पढ़ें: NEET UG 2026: राजस्थान के तीसरे राउंड में 577 अंक और 21835 रैंक पर सरकारी सीट, सेंट्रल से 5000 से ज्यादा रैंक ऊपर
15 प्रतिशत आल इंडिया कोटा
|कैटेगरी
|रैंक
|नीट स्कोर
|जनरल
|188966
|439
|ईडब्ल्यूएस
|169499
|449
|ओबीसी
|196922
|435
|एससी
|292387
|392
बी फार्मा आयुर्वेद कोर्स सेंट्रल यूनिवर्सिटी की क्लोजिंग रैंक:
|कैटेगरी
|रैंक
|नीट स्कोर
|जनरल
|173342
|442
|ईडब्ल्यूएस
|242834
|413
|ओबीसी
|217058
|425
|एससी
|384262
|360
|एसटी
|443060
|342
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डीम्ड यूनिवर्सिटी में जनरल की क्लोजिंग रैंक
|कैटेगरी
|रैंक
|नीट स्कोर
|बीएएमएस
|1188503
|178
|बीएचएमएस
|1186227
|178
|बीयूएमएस
|245719
|411