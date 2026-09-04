NEET UG 2026: दूसरे राउंड की सेंट्रल काउंसलिंग में सरकारी 4938 और एम्स की 179 सीट पर होगा अलॉटमेंट
डेंटल कॉलेज की 25 बीडीएस सीटों व बीएससी नर्सिंग ऑनर्स की 139 सीट्स की घोषणा की गई है.
Published : September 4, 2026 at 6:24 PM IST
कोटा: नीट यूजी के परिणाम के आधार पर ऑल इंडिया 15 फीसदी कोटा काउंसलिंग के तहत दूसरे राउंड की काउंसलिंग शुरू हो गई है. इसके लिए चॉइस फिलिंग 9 सितंबर से शुरू होगी. इस काउंसलिंग में सरकारी मेडिकल कॉलेज की 4938 सीट अलॉट की जाएगी. जबकि ऑल इंडिया इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (एम्स) की 179 सीट्स हैं. जिप्मेर पांडिचेरी और कराईकल में 30 एमबीबीएस सीट्स हैं.
निजी कोचिंग संस्थान के करियर काउंसलिंग एक्सपर्ट पारिजात मिश्रा ने बताया कि जिप्मेर की सीटों में आल इंडिया कोटे की 20 और स्थानीय आंतरिक 10 एमबीबीएस सीट्स भी शामिल हैं. इसी प्रकार ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज की 179 एमबीबीएस सीट्स हैं, जो ईएसआईसी कार्ड होल्डर्स के बच्चों के लिए आरक्षित है. डीम्ड यूनिवर्सिटी ऑफ एमबीबीएस की 3530 सीटें हैं. इसके अलावा एनआरआई कोटे की 1317 एमबीबीएस सीटें हैं. डेंटल कॉलेज की 460 बीडीएस सीटों पर भी दूसरे राउंड की काउंसलिंग में अलॉटमेंट जारी होगा.
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इनके अलावा डीम्ड क्षेत्र के डेंटल कॉलेजों की बीडीएस की 570 सीटें और एनआरआई कोटे की अलावा 91 सीटें भी शामिल हैं. बीएससी नर्सिंग ऑनर्स की 311 सीट्स भी इसी काउंसलिंग के माध्यम से भरी जाएंगी. वर्चुअल वैकेंसी के तहत मैट्रिक्स में 12238 सीट हैं. इसमें एमबीबीएस 10900, बीडीएस 1246 व बीएससी नर्सिंग ऑनर्स की 137 सीट है. यह वे सीट हैं, जिन पर फर्स्ट राउंड के सीट अलॉटमेंट के बाद ज्वाइन किया है, लेकिन अपग्रेड दूसरे राउंड में अपग्रेड की इच्छा भी जाहिर की है.
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एक नया कॉलेज और 45 एमबीबीएस की सीट सरकारी सीट बढ़ी: एक्सपर्ट मिश्रा ने बताया कि एमसीसी ने नवीन सृजित सीट्स की सीट मैट्रिक्स भी जारी की गई है. जिसमे इसमें एमबीबीएस की सरकारी क्षेत्र के मेडिकल कॉलेज की 45 एमबीबीएस सीटें हैं. जबकि डेंटल कॉलेज की 25 बीडीएस सीटों व बीएससी नर्सिंग ऑनर्स की 139 सीट्स की घोषणा की गई हैं. डीम्ड क्षेत्र के मेडिकल कॉलेजों की एमबीबीएस की 350 सीटें व बीडीएस की 100 सीट्स बढ़ गई. असम का बोंगईगांव मेडिकल कॉलेज पहली बार काउंसलिंग में शामिल हो रहा है. इसे दूसरे राउंड की काउंसलिंग में जोड़ा गया है.