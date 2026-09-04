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NEET UG 2026: दूसरे राउंड की सेंट्रल काउंसलिंग में सरकारी 4938 और एम्स की 179 सीट पर होगा अलॉटमेंट

परीक्षा केंद्र से बाहर आते विद्यार्थी ( ETV Bharat File Photo )

कोटा: नीट यूजी के परिणाम के आधार पर ऑल इंडिया 15 फीसदी कोटा काउंसलिंग के तहत दूसरे राउंड की काउंसलिंग शुरू हो गई है. इसके लिए चॉइस फिलिंग 9 सितंबर से शुरू होगी. इस काउंसलिंग में सरकारी मेडिकल कॉलेज की 4938 सीट अलॉट की जाएगी. जबकि ऑल इंडिया इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (एम्स) की 179 सीट्स हैं. जिप्मेर पांडिचेरी और कराईकल में 30 एमबीबीएस सीट्स हैं. निजी कोचिंग संस्थान के करियर काउंसलिंग एक्सपर्ट पारिजात मिश्रा ने बताया कि जिप्मेर की सीटों में आल इंडिया कोटे की 20 और स्थानीय आंतरिक 10 एमबीबीएस सीट्स भी शामिल हैं. इसी प्रकार ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज की 179 एमबीबीएस सीट्स हैं, जो ईएसआईसी कार्ड होल्डर्स के बच्चों के लिए आरक्षित है. डीम्ड यूनिवर्सिटी ऑफ एमबीबीएस की 3530 सीटें हैं. इसके अलावा एनआरआई कोटे की 1317 एमबीबीएस सीटें हैं. डेंटल कॉलेज की 460 बीडीएस सीटों पर भी दूसरे राउंड की काउंसलिंग में अलॉटमेंट जारी होगा. पढ़ें: NEET UG 2026: 2 सितंबर तक बिना सिक्योरिटी एलॉट एमबीबीएस या बीडीएस की सीट छोड़ सकेंगे कैंडिडेट