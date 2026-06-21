ETV Bharat / state

NEET UG 2026: 'पिछली बार से कठिन था प्रश्न', जानें एग्जाम के बाद क्या बोले परीक्षार्थी?

नीट यूजी-2026 की परीक्षा ( ETV Bharat )

पटना: देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी-2026 की पुनर्परीक्षा रविवार को समाप्त हो गई. परीक्षा को लेकर राज्य के 35 जिलों में 331 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे. जहां 1.56 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए. परीक्षा समाप्त होने के बाद परीक्षार्थियों ने बताया कि इस बार का प्रश्न पिछले बार से थोड़ा कठिन था और मॉडरेट लेवल का प्रश्न था. पिछले बार के प्रश्न बहुत अधिक पेचीदा थे लेकिन इस बार कम पेचीदा थे. हालांकि फिजिक्स का पोर्शन बहुत कठिन था. क्या बोले परीक्षार्थी?: पटना के मिलर स्कूल में बने परीक्षा केंद्र से 5:15 पर परीक्षा समाप्ति के बाद बाहर निकलते हुए परीक्षार्थी उजैना नैसर ने बताया कि उनकी परीक्षा अच्छी गई है और प्रश्न पत्र भी अच्छा था. मॉडरेट लेवल का प्रश्न था और बायोलॉजी का पोर्शन बहुत ही आसान था. फिजिक्स और केमिस्ट्री से मॉडरेट लेवल के प्रश्न पूछे गए थे और केमिस्ट्री के प्रश्न कुछ पेचीदा थे. नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा समाप्त (ETV Bharat) मैंने 150 क्वेश्चंस को अटेंप्ट किया है और उम्मीद है कि रिजल्ट अच्छा रहेगा. परीक्षा को लेकर दोबारा तैयारी भी ठीक-ठाक ही की थी और परीक्षा अच्छी गई है. वह उम्मीद करती है कि इस बार कट ऑफ 620 सामान्य श्रेणी में जा सकता है."- उजैना नैसर, नीट परीक्षार्थी फिजिक्स का पोर्शन बहुत कठिन: परीक्षार्थी कुमारी रिद्धि ने कहा कि प्रश्नपत्र ठीक था लेकिन पिछले बार से कठिन था. फिजिक्स का पोर्शन बहुत कठिन था, जबकि केमिस्ट्री के प्रश्न पेचीदा थे. इसलिए उन्होंने फिजिक्स के सवालों को कम सॉल्व किया है और केमिस्ट्री ने अधिक समय ले लिया. पिछली बार अधिक समय लेने वाले पेचीदा प्रश्न बहुत अधिक पूछे गए थे, लेकिन इस बार वैसे प्रश्न कम थे. परीक्षा ठीक गई है और उम्मीद करेंगे कि अच्छा स्कोर आए. पेपर बहुत अच्छे गए: परीक्षार्थी मृणाल कुमार चंचल ने कहा कि प्रिपरेशन के अनुसार उनका पेपर अच्छा गया है और उनका प्रिपरेशन इस बार काफी अच्छा था. पिछली बार भी उनका पेपर अच्छा गया था लेकिन इस बार अच्छी बात थी कि पिछले बार जो लंबे-लंबे सवाल पूछे गए थे, उसके बजाय कांसेप्चुअल सवाल इस बार अधिक थे.