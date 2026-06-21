NEET UG 2026: 'पिछली बार से कठिन था प्रश्न', जानें एग्जाम के बाद क्या बोले परीक्षार्थी?
नीट परीक्षा देकर परीक्षा केंद्र से बाहर निकले परीक्षार्थियों ने अलग-अलग पेपर को लेकर अलग-अलग राय दी. पढ़ें पूरी खबर..
Published : June 21, 2026 at 6:59 PM IST
पटना: देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी-2026 की पुनर्परीक्षा रविवार को समाप्त हो गई. परीक्षा को लेकर राज्य के 35 जिलों में 331 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे. जहां 1.56 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए. परीक्षा समाप्त होने के बाद परीक्षार्थियों ने बताया कि इस बार का प्रश्न पिछले बार से थोड़ा कठिन था और मॉडरेट लेवल का प्रश्न था. पिछले बार के प्रश्न बहुत अधिक पेचीदा थे लेकिन इस बार कम पेचीदा थे. हालांकि फिजिक्स का पोर्शन बहुत कठिन था.
क्या बोले परीक्षार्थी?: पटना के मिलर स्कूल में बने परीक्षा केंद्र से 5:15 पर परीक्षा समाप्ति के बाद बाहर निकलते हुए परीक्षार्थी उजैना नैसर ने बताया कि उनकी परीक्षा अच्छी गई है और प्रश्न पत्र भी अच्छा था. मॉडरेट लेवल का प्रश्न था और बायोलॉजी का पोर्शन बहुत ही आसान था. फिजिक्स और केमिस्ट्री से मॉडरेट लेवल के प्रश्न पूछे गए थे और केमिस्ट्री के प्रश्न कुछ पेचीदा थे.
मैंने 150 क्वेश्चंस को अटेंप्ट किया है और उम्मीद है कि रिजल्ट अच्छा रहेगा. परीक्षा को लेकर दोबारा तैयारी भी ठीक-ठाक ही की थी और परीक्षा अच्छी गई है. वह उम्मीद करती है कि इस बार कट ऑफ 620 सामान्य श्रेणी में जा सकता है."- उजैना नैसर, नीट परीक्षार्थी
फिजिक्स का पोर्शन बहुत कठिन: परीक्षार्थी कुमारी रिद्धि ने कहा कि प्रश्नपत्र ठीक था लेकिन पिछले बार से कठिन था. फिजिक्स का पोर्शन बहुत कठिन था, जबकि केमिस्ट्री के प्रश्न पेचीदा थे. इसलिए उन्होंने फिजिक्स के सवालों को कम सॉल्व किया है और केमिस्ट्री ने अधिक समय ले लिया. पिछली बार अधिक समय लेने वाले पेचीदा प्रश्न बहुत अधिक पूछे गए थे, लेकिन इस बार वैसे प्रश्न कम थे. परीक्षा ठीक गई है और उम्मीद करेंगे कि अच्छा स्कोर आए.
पेपर बहुत अच्छे गए: परीक्षार्थी मृणाल कुमार चंचल ने कहा कि प्रिपरेशन के अनुसार उनका पेपर अच्छा गया है और उनका प्रिपरेशन इस बार काफी अच्छा था. पिछली बार भी उनका पेपर अच्छा गया था लेकिन इस बार अच्छी बात थी कि पिछले बार जो लंबे-लंबे सवाल पूछे गए थे, उसके बजाय कांसेप्चुअल सवाल इस बार अधिक थे.
"पिछली बार रटा रटाया सवाल पूछा गया था लेकिन इस बार जिन परीक्षार्थी का कॉन्सेप्ट अच्छा होगा और जो अच्छे से टॉपिक को समझा होगा, उसका अच्छा गया होगा. बायोलॉजी का पोर्शन आसान था लेकिन फिजिक्स थोड़ा कठिन था."- मृणाल कुमार चंचल, नीट परीक्षार्थी
फिजिक्स में नेगेटिव मार्किंग का डर: वहीं, अदिति ने कहा कि इस बार उनकी परीक्षा ठीक गई है और पिछले बार भी परीक्षा अच्छी गई थी. केमिस्ट्री और बायोलॉजी उन्हें आसान लगा लेकिन फिजिक्स का पोर्शन कठिन था. इस बार लंबी चौड़ी सवालों की संख्या कम थी और कॉन्सेप्ट आधारित प्रश्न अधिक पूछे गए थे. उम्मीद करेगी कि इस बार वह अच्छा स्कोर करें क्योंकि 550 अंक से अधिक का उन्होंने सॉल्व किया है. फिजिक्स के कुछ सवालों में नेगेटिव मार्किंग का डर है.
बायोलॉजी का सेगमेंट आसान था: परीक्षार्थी उन्नति सिंह ने कहा कि पिछले की तुलना में इस बार प्रश्न पत्र थोड़ा कठिन था. बायोलॉजी का सेगमेंट आसान था लेकिन फिजिक्स कठिन था और केमिस्ट्री के प्रश्न काफी लंबे चौड़े थे. पिछली बार जहां पूरा पेपर लेंदी था वही इस बार केमिस्ट्री का पोर्शन सिर्फ लेंदी था.
"परीक्षा अच्छी गई है और सभी सवालों को हल करने के बजाय जो प्रश्न को लेकर वह कॉन्फिडेंट थी, मैंने उसे ही हल किया है. उम्मीद करती हूं कि इस बार राज्य के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आसानी से मिल जाएंगे."- उन्नति सिंह, नीट परीक्षार्थी
नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा समाप्त: बिहार में नीट की पुनर्परीक्षा को लेकर व्यापक तैयारी की गई थी. राज्य के 35 जिलों 331 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे और परीक्षा केंद्र पर स्पेशल फोर्सज की तैनाती थी. पटना में 95 केंद्र पर 46 हजार के करीब अभ्यर्थी शामिल हुए. इस बार परीक्षा हॉल में प्रवेश के लिए भी बच्चों को अधिक समय मिला और 2:00 बजे से शुरू होने वाली परीक्षा के लिए 1:30 बजे तक एंट्री हुई.
इसके अलावा 5:15 बजे परीक्षा समाप्त हुई और इस बार 15 मिनट का अतिरिक्त समय बच्चों को मिला. एनटीए की ओर से यह 15 मिनट अतिरिक्त इसलिए दिए गए ताकि बायोमेट्रिक और अटेंडेंस में जो समय व्यतीत होता है उसके कारण बच्चों को परीक्षा में समय कम ना पड़े.
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