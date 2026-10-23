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NEET UG 2026: राजस्थान में 23931 AIR रही MBBS की क्लोजिंग रैंक, निजी कॉलेज में खाली रह गई इतनी सीटें

नीट काउंसलिंग ( ETV Bharat )

कोटा : नीट यूजी परिणाम के आधार पर राजस्थान स्टेट मेडिकल डेंटल काउंसलिंग बोर्ड ने एमबीबीएस और बीडीएस एडमिशन के लिए चल रही काउंसलिंग के स्ट्रे वैकेंसी राउंड का परिणाम गुरुवार रात को जारी कर दिया है. इस सीट मैट्रिक्स में सरकारी मेडिकल कॉलेज की कम फीस वाली केवल 6 ही सीट थी, जिन पर अलॉटमेंट जारी किया गया है.

रिजल्ट जारी होने के बाद इस स्ट्रे वैकेंसी राउंड काउंसलिंग का एक महत्वपूर्ण पहलू सामने आया है. इसके अनुसार गवर्नमेंट एमबीबीएस कोर्स की 6, गवर्नमेंट मैनेजमेंट एमबीबीएस कोर्स की 3, गवर्नमेंट बीडीएस कोर्स की 4 सीट उपलब्ध थी और सभी सीट कैंडिडेट कैटेगरी के अनुसार अलॉट हो गई हैं. ऐसे में जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट को राजस्थान की एमबीबीएस सीट पर 569 अंक और 23931 रैंक पर एडमिशन ऑफर किया गया है. तीसरे राउंड की बात की जाए तो 21835 रैंक और 573 अंक पर यह सीट अलॉटमेंट हुआ था. नीट यूजी के स्कोर और अंकों की बात की जाए तो चार अंक नीचे आई है. एमसीसी की सेंट्रल काउंसलिंग में 28515 ऑल इंडिया रैंक पर अलॉट की गई है. इस स्कोर पर 562 अंक हैं. ऐसे में राजस्थान की काउंसलिंग 4584 रैंक और 7 अंक ऊपर गई है.