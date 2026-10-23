NEET UG 2026: राजस्थान में 23931 AIR रही MBBS की क्लोजिंग रैंक, निजी कॉलेज में खाली रह गई इतनी सीटें
स्ट्रे वैकेंसी राउंड में सेंट्रल की काउंसलिंग से राजस्थान की काउंसलिंग की क्लोजिंग रैंक काफी ऊपर है.
Published : October 23, 2026 at 12:00 PM IST
कोटा : नीट यूजी परिणाम के आधार पर राजस्थान स्टेट मेडिकल डेंटल काउंसलिंग बोर्ड ने एमबीबीएस और बीडीएस एडमिशन के लिए चल रही काउंसलिंग के स्ट्रे वैकेंसी राउंड का परिणाम गुरुवार रात को जारी कर दिया है. इस सीट मैट्रिक्स में सरकारी मेडिकल कॉलेज की कम फीस वाली केवल 6 ही सीट थी, जिन पर अलॉटमेंट जारी किया गया है.
रिजल्ट जारी होने के बाद इस स्ट्रे वैकेंसी राउंड काउंसलिंग का एक महत्वपूर्ण पहलू सामने आया है. इसके अनुसार गवर्नमेंट एमबीबीएस कोर्स की 6, गवर्नमेंट मैनेजमेंट एमबीबीएस कोर्स की 3, गवर्नमेंट बीडीएस कोर्स की 4 सीट उपलब्ध थी और सभी सीट कैंडिडेट कैटेगरी के अनुसार अलॉट हो गई हैं. ऐसे में जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट को राजस्थान की एमबीबीएस सीट पर 569 अंक और 23931 रैंक पर एडमिशन ऑफर किया गया है. तीसरे राउंड की बात की जाए तो 21835 रैंक और 573 अंक पर यह सीट अलॉटमेंट हुआ था. नीट यूजी के स्कोर और अंकों की बात की जाए तो चार अंक नीचे आई है. एमसीसी की सेंट्रल काउंसलिंग में 28515 ऑल इंडिया रैंक पर अलॉट की गई है. इस स्कोर पर 562 अंक हैं. ऐसे में राजस्थान की काउंसलिंग 4584 रैंक और 7 अंक ऊपर गई है.
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निजी कोचिंग संस्थान के करियर काउंसलिंग एक्सपर्ट पारिजात मिश्रा ने बताया कि स्ट्रे वैकेंसी राउंड में 6 गवर्नमेंट सीटों में जनरल बॉयज की तीन, ओबीसी बॉयज, एक ओबीसी गर्ल्स और एससी बॉयज की एक सीट थी, जिनमें चारों में ही रैंक नीचे हुई है. गवर्नमेंट एमबीबीएस कोर्स के लिए ओबीसी बॉयज कैटेगरी में 24644 और 568 अंक, ओबीसी गर्ल्स में 26378 व 565 अंक, एससी बॉयज में 113366 व 483 अंक रही है. दूसरी तरफ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस कोर्स जनरल सीट की क्लोजिंग रैंक 1193250 रही और मैनेजमेंट सीट की क्लोजिंग रैंक 1191664 रही है. दोनों पर ही 177 अंक का नीट स्कोर है.
ऐसे में सरकारी एमबीबीएस सीट 720 में से 569 नंबर लाने पर विद्यार्थी को राजस्थान में अलॉट की गई है, जबकि ज्यादा फीस वाली प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की सीट 177 अंक पर ही मिल गई है. इसके बावजूद भी भारी भरकम फीस होने के चलते 164 एमबीबीएस व 24 बीडीएस सीट रिक्त रह गई हैं. विद्यार्थियों ने इन्हें अपनी चॉइस फिल में नहीं भरा, इसीलिए इन पर अलॉटमेंट जारी नहीं हुआ है.
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बीडीएस में 192 अंक पर सीट : सरकारी कॉलेज के मैनेजमेंट सीट की बात की जाए तो 3 सीट यहां पर थी, जिनमें अलॉटमेंट जारी किया गया है. एसटी बॉय (नॉन ट्राइबल), एसटी गर्ल (नॉन ट्राइबल) और एसटी बॉय (ट्राइबल एरिया) की सीट है, जिसमें केवल एसटी बॉयज एसटी गर्ल्स कैटेगरी की क्लोजिंग रैंक गिरी है. इसमें 272844 रैंक और 400 अंक पर सीट अलॉटमेंट रही, जबकि सरकारी डेंटल कॉलेज की चार बीडीएस सीटों पर भी अलॉटमेंट हुआ है. इनमें केवल ओबीसी बॉयज और एसटी बॉयज की कैटेगरी में रैंक नीचे गई है. ओबीसी बॉयज कैटेगरी में 48639 रैंक व 537 अंक है, जबकि एसटी बॉयज कैटेगरी की क्लोजिंग रैंक 251829 व अंक 409 है. प्राइवेट डेंटल कॉलेज में बीडीएस कोर्स जनरल सीट की क्लोजिंग रैंक 1105033 और 192 अंक है. इस तरह मैनेजमेंट सीट की क्लोजिंग रैंक 1090884 व 195 अंक है.
प्राइवेट कॉलेज में फिर खाली रह गई सीट्स : प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के एमबीबीएस कोर्स मे 758 जनरल सीट उपलब्ध थी, लेकिन अलॉटमेंट 655 सीट्स पर ही हुआ और 103 सीट्स खाली रह गई हैं. ऐसे ही प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के एमबीबीएस कोर्स मे 310 मैनेजमेंट सीट उपलब्ध थी, लेकिन अलाटमेंट 249 सीट्स पर ही हुआ. शेष 61 खाली रह गई. कुल मिलाकर 164 सीट खाली है. इधर, प्राइवेट डेंटल कॉलेज में बीडीएस कोर्स में 103 जनरल सीट उपलब्ध थी, लेकिन अलाटमेंट 85 सीट्स पर ही हुआ. जबकि 18 सीट्स खाली रह गई. ऐसे ही बीडीएस कोर्स में 28 मैनेजमेंट सीट उपलब्ध थी, लेकिन अलाटमेंट 22 सीट्स पर ही हुआ. जबकि 6 सीट्स खाली रह गई. कुल मिलाकर 24 बीडीएस सीट खाली है.
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सरकारी व राजमेस कॉलेज की सरकारी फीस पर एमबीबीएस सीट के लिए यह रही स्ट्रे वैकेंसी राउंड की क्लोजिंग रैंक :
|कैटेगरी
|रैंक
|नीट यूजी स्कोर
|जनरल बॉयज
|23931
|569
|जनरल गर्ल्स
|21491
|573
|ओबीसी बॉयज
|24644
|568
|ओबीसी गर्ल्स
|26378
|565
|ईडब्ल्यूएस बॉयज
|28849
|561
|ईडब्ल्यूएस गर्ल्स
|28664
|562
|एमबीसी बॉयज
|26999
|564
|एमबीसी गर्ल्स
|24711
|568
|एससी बॉयज
|113366
|483
|एससी गर्ल्स
|103844
|490
|एसटी बॉयज (नॉन ट्राइबल)
|126907
|474
|एसटी गर्ल्स (नॉन ट्राइबल)
|125865
|475
|एसटी बॉयज (ट्राइबल एरिया)
|263162
|404
|एसटी गर्ल्स (ट्राइबल एरिया)
|268639
|402
सरकारी व राजमेस कॉलेज की मैनेजमेंट फीस पर एमबीबीएस सीट के लिए यह रही स्ट्रे वैकेंसी राउंड की क्लोजिंग रैंक :
|कैटेगरी
|रैंक
|नीट यूजी स्कोर
|जनरल बॉयज
|55967
|529
|जनरल गर्ल्स
|53650
|532
|ओबीसी बॉयज
|58668
|527
|ओबीसी गर्ल्स
|60410
|525
|ईडब्ल्यूएस बॉयज
|68379
|518
|ईडब्ल्यूएस गर्ल्स
|68716
|518
|एमबीसी बॉयज
|95600
|496
|एमबीसी गर्ल्स
|131559
|471
|एससी बॉयज
|335885
|376
|एससी गर्ल्स
|348402
|372
|एसटी बॉयज ( नॉन ट्राइबल)
|250736
|409
|एसटी गर्ल्स ( नॉन ट्राइबल)
|272844
|400
|एसटी बॉयज (ट्राइबल एरिया)
|1150300
|185
|एसटी गर्ल्स (ट्राइबल एरिया)
|1088174
|195
सरकारी व राजमेस कॉलेज की सरकारी फीस पर बीडीएस सीट के लिए यह रही स्ट्रे वैकेंसी राउंड की क्लोजिंग रैंक:
|कैटेगरी
|रैंक
|नीट यूजी स्कोर
|जनरल बॉयज
|44981
|541
|जनरल गर्ल्स
|40926
|546
|ओबीसी बॉयज
|48639
|537
|ओबीसी गर्ल्स
|41766
|545
|ईडब्ल्यूएस बॉयज
|48124
|537
|ईडब्ल्यूएस गर्ल्स
|44993
|541
|एमबीसी बॉयज
|54359
|531
|एमबीसी गर्ल्स
|90111
|500
|एससी बॉयज
|167452
|450
|एससी गर्ल्स
|159496
|454
|एसटी बॉयज ( नॉन ट्राइबल)
|251829
|409
|एसटी गर्ल्स ( नॉन ट्राइबल)
|165611
|451
|एसटी बॉयज (ट्राइबल एरिया)
|434163
|344
|एसटी गर्ल्स (ट्राइबल एरिया)
|395431
|356