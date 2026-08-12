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NEET UG 2026: दिन भर इंतजार करते रहे स्टूडेंट्स, रात को शुरू हुई राजस्थान नीट यूजी की काउंसलिंग

कोटा: राजस्थान मेडिकल डेंटल काउंसलिंग बोर्ड ने 12 अगस्त से राजस्थान नीट यूजी की काउंसलिंग की घोषणा की थी, लेकिन यह काउंसलिंग रात 8 बजे तक शुरू नहीं हो पाई. स्टूडेंट दिन भर इंतजार करते रहे. दोपहर में आधिकारिक वेबसाइट https://ug.neetrajasthan.com/home ओपन हो गई थी, लेकिन स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू नहीं कर पाए. हालांकि देर रात को काउंसलिंग के लिए वेब पोर्टल ओपन हो गया. लेकिन रजिस्ट्रेशन का लिंक ही चालू हुआ है.

रजिस्ट्रेशन के लिए दो पार्ट: निजी कोचिंग संस्थान के करियर काउंसलिंग एक्सपर्ट पारिजात मिश्रा ने बताया कि काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू करने की तारीख 12 अगस्त थी. इसके साथ ही टेंटविव सीट मैट्रिक्स 13 अगस्त को जारी होनी थी. देर रात को पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन शुरू हुए. विद्यार्थी को नीट यूजी के रोल नंबर के साथ रजिस्ट्रेशन शुरू करना है. जिसमें उसे अपनी डिटेल्स भरनी है. यह सब पार्ट 1 में भरना है. इसके बाद पार्ट 2 भी उन्हें फिल करना है. दोनों पार्ट भरने के बाद उन्हें फाइनल सबमिशन करना होगा. नीट यूजी राजस्थान की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने वाले ध्रुव सिंह इनानिया का कहना है कि वह दिनभर इसका इंतजार करते रहे. रात को जाकर वेबसाइट पर काउंसलिंग का लिंक चालू हुआ.

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'वेब पोर्टल तैयार, लेकिन कुछ लिंक नहीं हो रहे ओपन': एक्सपर्ट मिश्रा का कहना है कि वेब पोर्टल काउंसलिंग के लिए पूरी तरह से तैयार कर दिया गया है. ओपन भी हो रहा है. हालांकि उस पर दिए गए कई लिंक ओपन नहीं हो रहे हैं. जिनमें सबसे पहले रजिस्ट्रेशन का लिंक ही चालू हुआ है. इसके अलावा शेड्यूल और नोटिफिकेशन में भी कोई जानकारी नहीं दी हुई है. वेबसाइट पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का स्टेप बाय स्टेप गाइड भी शुरू हुआ है. काउंसलिंग के लिए हेल्प और सपोर्ट क्षेत्र चालू हो गया है. जिसमें मेल आईडी और कांटेक्ट नंबर दिए हुए हैं. इसमें बैंक के सपोर्ट का भी कांटेक्ट नंबर दिया गया है.