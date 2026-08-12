NEET UG 2026: दिन भर इंतजार करते रहे स्टूडेंट्स, रात को शुरू हुई राजस्थान नीट यूजी की काउंसलिंग
देर रात को पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन शुरू हुए हैं, विद्यार्थी को नीट यूजी के रोल नंबर के साथ रजिस्ट्रेशन शुरू करना है.
Published : August 12, 2026 at 10:39 PM IST
कोटा: राजस्थान मेडिकल डेंटल काउंसलिंग बोर्ड ने 12 अगस्त से राजस्थान नीट यूजी की काउंसलिंग की घोषणा की थी, लेकिन यह काउंसलिंग रात 8 बजे तक शुरू नहीं हो पाई. स्टूडेंट दिन भर इंतजार करते रहे. दोपहर में आधिकारिक वेबसाइट https://ug.neetrajasthan.com/home ओपन हो गई थी, लेकिन स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू नहीं कर पाए. हालांकि देर रात को काउंसलिंग के लिए वेब पोर्टल ओपन हो गया. लेकिन रजिस्ट्रेशन का लिंक ही चालू हुआ है.
रजिस्ट्रेशन के लिए दो पार्ट: निजी कोचिंग संस्थान के करियर काउंसलिंग एक्सपर्ट पारिजात मिश्रा ने बताया कि काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू करने की तारीख 12 अगस्त थी. इसके साथ ही टेंटविव सीट मैट्रिक्स 13 अगस्त को जारी होनी थी. देर रात को पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन शुरू हुए. विद्यार्थी को नीट यूजी के रोल नंबर के साथ रजिस्ट्रेशन शुरू करना है. जिसमें उसे अपनी डिटेल्स भरनी है. यह सब पार्ट 1 में भरना है. इसके बाद पार्ट 2 भी उन्हें फिल करना है. दोनों पार्ट भरने के बाद उन्हें फाइनल सबमिशन करना होगा. नीट यूजी राजस्थान की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने वाले ध्रुव सिंह इनानिया का कहना है कि वह दिनभर इसका इंतजार करते रहे. रात को जाकर वेबसाइट पर काउंसलिंग का लिंक चालू हुआ.
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'वेब पोर्टल तैयार, लेकिन कुछ लिंक नहीं हो रहे ओपन': एक्सपर्ट मिश्रा का कहना है कि वेब पोर्टल काउंसलिंग के लिए पूरी तरह से तैयार कर दिया गया है. ओपन भी हो रहा है. हालांकि उस पर दिए गए कई लिंक ओपन नहीं हो रहे हैं. जिनमें सबसे पहले रजिस्ट्रेशन का लिंक ही चालू हुआ है. इसके अलावा शेड्यूल और नोटिफिकेशन में भी कोई जानकारी नहीं दी हुई है. वेबसाइट पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का स्टेप बाय स्टेप गाइड भी शुरू हुआ है. काउंसलिंग के लिए हेल्प और सपोर्ट क्षेत्र चालू हो गया है. जिसमें मेल आईडी और कांटेक्ट नंबर दिए हुए हैं. इसमें बैंक के सपोर्ट का भी कांटेक्ट नंबर दिया गया है.
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काउंसलिंग के पहले इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट और ऐसे करने है सबमिट:
- स्टूडेंट का पासपोर्ट और सिग्नेचर साइज फोटो का स्कैन कॉपी (40 केबी में)
- नीट यूजी 2026 का रिकॉर्ड स्कोर्ड कार्ड (300 केबी में)
- स्टूडेंट के आईडेंटिटी प्रूफ का पीडीएफ (300 केबी में)
- स्टूडेंट की दसवीं और बारहवीं की मार्कशीट पीडीएफ (300 केबी में)
- डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट. इसमें दसवीं की मार्कशीट भी चल सकती है और जन्म प्रमाण पत्र भी, दोनों में से एक का पीडीएफ (300 केबी में)
- आरक्षित श्रेणी के स्टूडेंट्स का कास्ट सर्टिफिकेट पीडीएफ (300 केबी में)
- मूल निवास प्रमाण पत्र का पीडीएफ (300 केबी में)
- बैंक पासबुक या कैंसल्ड चेक का पीडीएफ (300 केबी में)
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ऐसे भरना होगा पार्ट 1:
- स्टूडेंट को पार्ट 1 में अपने नीट यूजी का रोल नंबर
- स्वयं और पेरेंट्स का नाम
- अपनी जन्मतिथि
- इसके बाद वैलिडेट करना होगा
- रजिस्ट्रेशन पोर्टल अपने आप डिटेल्स को ऑटो फेच करेगा
- कैंडिडेट्स को पीसीबी सेट 12th पास का सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा
- इसके बाद अपने 12वीं परीक्षा में आए नंबर डालने होंगे
- स्टूडेंट अगर मिलिट्री या पैरामिलिट्री से है, तो अपनी डिटेल डालनी होगी
- स्टूडेंट को अपने मूल निवासी स्टेट और सर्टिफिकेट का नंबर डालना होगा
- स्टूडेंट को अपनी कैटेगरी डालनी होगी
- इसके बाद स्टूडेंट को अपनी ईमेल आईडी डालनी होगी, जिसका ओटीपी वेरीफिकेशन होगा
- इसके बाद मोबाइल नंबर डालना होगा, जिसका भी वेरीफिकेशन होगा
- इसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डालना होगा
- अंत में उसे अपना रजिस्ट्रेशन सबमिट करना होगा
- इसके बाद स्टूडेंट को अपनी फीस ऑनलाइन डिपाजिट करनी है
- इसके बाद स्टूडेंट्स का रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड रजिस्टर्ड मेल आईडी पर जाएगा.
इस तरह से भरना होगा पार्ट 2:
- पार्ट 1 के बाद रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर लॉगिन आईडी और पासवर्ड लॉगिन करना होगा
- विद्यार्थी को स्क्रीन पर अपना नाम, माता-पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ नजर आएगी
- विद्यार्थी को अपना प्रेजेंट ऐड्रेस भरना होगा
- इसके बाद परमानेंट एड्रेस भरना होगा
- फोन नंबर भरना होगा
- ईमेल आईडी स्क्रीन पर नजर आएगा
- मूल निवासी स्टेट नजर आएगा
- विद्यार्थी को यह सेव करके आगे बढ़ाना है
- इसके बाद उसे 10वीं और 12वीं की मार्कशीट से बोर्ड का नाम और पासिंग ईयर के साथ-साथ अपने अंक भरने हैं
- विद्यार्थी को अपनी बैंक डिटेल डालनी है
- इसके बाद उसे डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं
- इसके बाद उसे डिक्लेरेशन भरना है
- विद्यार्थी को इसके बाद एक बार पूरा चेक कर लेना होगा और फिर फाइनल सबमिट करना है.