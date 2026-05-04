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NEET UG पेपर के डर से छात्र ने गढ़ा किडनैपिंग का झूठ, AI से वीडियो बनाकर रचा खुद के अपहरण का ड्रामा

कोटा सिटी एसपी ऑफिस ( ETV Bharat Kota )

कोटा: देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा NEET UG रविवार को आयोजित हुई. परीक्षा आयोजन को लेकर कोटा में रविवार को ही एक और घटनाक्रम सामने आया है, जिसमें एक नाबालिग स्टूडेंट ने ठीक से पढ़ाई नहीं करने पर खुद की ही किडनैपिंग का ड्रामा रच दिया. इस मामले में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की मदद से एक फेक वीडियो भी उसने तैयार कर लिया. इस वीडियो ने पुलिस की परेशानी बढ़ा दी, लेकिन कुछ ही समय में पुलिस ने पूरे मामले का पर्दाफाश कर दिया है. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महिला अनुसंधान नियति शर्मा ने बताया कि कोटा में बीते दो सालों से रहकर एक स्टूडेंट मेडिकल प्रवेश परीक्षा NEET UG की तैयारी कर रहा था. वह किसी कोचिंग में नहीं पढ़ रहा था, बल्कि सेल्फ स्टडी कर रहा था. रविवार को अन्य स्टूडेंट्स के साथ-साथ उसका भी पेपर था, लेकिन उसने खुद के किडनैपिंग का एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया. इसकी जानकारी परिजनों को मिली. पुलिस ने तत्काल एक्शन लेते हुए छात्र की तलाश शुरू कर दी. पढ़ें: नाबालिग ने खुद ही रचा था अपहरण का ड्रामा, अब भी लापता, जानें पूरा मामला