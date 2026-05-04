NEET UG पेपर के डर से छात्र ने गढ़ा किडनैपिंग का झूठ, AI से वीडियो बनाकर रचा खुद के अपहरण का ड्रामा
कोटा सिटी एसपी तेजस्विनी गौतम ने NEET UG परीक्षा से पहले ही हॉस्टल संचालकों को बच्चों की सघन मॉनिटरिंग के निर्देश दिए थे.
Published : May 4, 2026 at 8:42 AM IST
कोटा: देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा NEET UG रविवार को आयोजित हुई. परीक्षा आयोजन को लेकर कोटा में रविवार को ही एक और घटनाक्रम सामने आया है, जिसमें एक नाबालिग स्टूडेंट ने ठीक से पढ़ाई नहीं करने पर खुद की ही किडनैपिंग का ड्रामा रच दिया. इस मामले में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की मदद से एक फेक वीडियो भी उसने तैयार कर लिया. इस वीडियो ने पुलिस की परेशानी बढ़ा दी, लेकिन कुछ ही समय में पुलिस ने पूरे मामले का पर्दाफाश कर दिया है.
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महिला अनुसंधान नियति शर्मा ने बताया कि कोटा में बीते दो सालों से रहकर एक स्टूडेंट मेडिकल प्रवेश परीक्षा NEET UG की तैयारी कर रहा था. वह किसी कोचिंग में नहीं पढ़ रहा था, बल्कि सेल्फ स्टडी कर रहा था. रविवार को अन्य स्टूडेंट्स के साथ-साथ उसका भी पेपर था, लेकिन उसने खुद के किडनैपिंग का एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया. इसकी जानकारी परिजनों को मिली. पुलिस ने तत्काल एक्शन लेते हुए छात्र की तलाश शुरू कर दी.
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कुछ ही घंटों में नाबालिग को पुलिस ने तकनीकी अनुसंधान की मदद से दस्तयाब (बरामद) कर लिया. इसके बाद स्टूडेंट से बात की गई तो उसने बताया कि वह NEET UG का पेपर नहीं देना चाहता था, इसलिए उसने AI की मदद से फर्जी वीडियो बनाया और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया. इस मामले में स्टूडेंट के माता-पिता को कोटा बुलाया गया है. बालक की पर्याप्त काउंसलिंग करवाकर उसे परिजनों के सुपुर्द किया जाएगा.
एसपी ने सघन मॉनिटरिंग के निर्देश दिए: कोटा सिटी एसपी तेजस्विनी गौतम ने NEET UG परीक्षा से पहले ही हॉस्टल संचालकों को बच्चों की सघन मॉनिटरिंग के निर्देश दिए हैं. सभी हॉस्टल संचालकों को बुलाकर एसपी ने बातचीत की थी, जिसमें उन्होंने कहा कि बच्चों के साथ लंच और डिनर किया जाए. बच्चों के संबंध में किसी भी तरह का मानसिक तनाव नजर आने पर पुलिस को सूचना दी जाए और उन बच्चों की काउंसलिंग भी करवाई जाए. कोटा हॉस्टल एसोसिएशन के अध्यक्ष नवीन मित्तल का कहना है कि उन्होंने भी सभी हॉस्टल संचालकों के लिए एसओपी जारी की है. सभी से कहा गया है कि दोपहर और शाम के भोजन के समय हॉस्टल पर मौजूद रहें, बच्चों से हाल-चाल पूछा जाए. रात के समय भी अटेंडेंस ली जाए, ताकि बच्चों के चेहरे पर कोई तनाव हो तो उसे समझा जा सके.