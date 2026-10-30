NEET UG 2026: काउंसलिंग में खाली रह गई MBBS सीटों के लिए अब स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड, पढ़ें डिटेल
स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड काउन्सलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 2 नवंबर, 2026 से शुरू होगी.
Published : October 30, 2026 at 10:42 PM IST
कोटा : मेडिकल काउंसिल कमेटी (MCC) की ऑल इंडिया 15 फीसदी कोटा (सेंट्रल) काउंसलिंग में स्ट्रे वैकेंसी राउंड के बाद भी एमबीबीएस, बीडीएस और बीएससी नर्सिंग की सीट खाली रह गई हैं. इनके लिए एमसीसी ने स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड की घोषणा की है. यह राउंड 2 से 16 नवंबर तक चलेगा. जिसमें नीट यूजी की रैंक के आधार पर सीट, एमबीबीएस, बीडीएस और नर्सिंग की सीट अलॉट की जाएगी.
निजी कोचिंग संस्थान के करियर काउंसलिंग एक्सपर्ट पारिजात मिश्रा ने बताया कि एमसीसी की ओर से आयोजित राउंड 1, 2, 3 और स्ट्रे वैकेंसी राउंड की सीट आवंटन प्रक्रिया पूरी होने के बावजूद नॉन-जोइनिंग और नॉन-रिपोर्टिंग के कारण कुछ सीटें रिक्त रह गई हैं. इन्हीं सीटों को भरने के लिए एमसीसी ने स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड काउन्सलिंग आयोजित करने का निर्णय लिया है. इसमें 2 नवंबर से रजिस्ट्रेशन शुरू होगा. वहीं, 7 नवंबर को सीट आवंटन परिणाम और 16 नवंबर तक रिपोर्टिंग करनी होगी. इससे उन कैंडिडेट्स को मेडिकल, डेंटल व नर्सिंग कॉलेज में प्रवेश पाने का एक और अवसर मिलेगा, जिन्हें अब तक सीट अलॉट नहीं हो पाई थी.
पढ़ें: NEET UG 2026: सेंट्रल काउंसलिंग के स्ट्रे वैकेंसी राउंड में 3426 एमबीबीएस सीट्स, कम फीस वाली सरकारी मेडिकल कॉलेज की 1245 व AIIMS की 39
पुराने कैंडिडेट्स को नहीं रजिस्ट्रेशन की जरूरत : उन्होंने बताया कि जिन कैंडिडेट्स ने पहले ही एमसीसी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, लेकिन उन्हें अब तक कोई सीट आवंटित नहीं हुई है, उन्हें दोबारा रजिस्ट्रेशन कराने की आवश्यकता नहीं होगी. ऐसे कैंडिडेट्स सीधे चॉइस फिलिंग में भाग ले सकेंगे. कैंडिडेट्स को निर्धारित समय सीमा में अपनी पसंद के कॉलेज और कोर्स की प्राथमिकता को भरना और लॉक करना है. जिन कैंडिडेट्स को इस राउंड में सीट अलाटेड होगी, उन्हें व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर रिपोर्टिंग करनी होगी. साथ ही एडमिशन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी.
पढ़ें: NEET UG 2026: राजस्थान के स्ट्रे वैकेंसी राउंड की सीट मैट्रिक्स जारी, 1077 MBBS सीटों पर होगा दाखिला...कम फीस वाली केवल 6
कैंडिडेट्स को निर्धारित कॉलेज फीस जमा करने के साथ सभी आवश्यक ओरिजिनल डाक्यूमेंट्स भी देने होंगे. इस राउंड में चॉइस फिलिंग करते समय कैंडिडेट्स को विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है. केवल उन्हीं कॉलेजों और कोर्स को अपनी चॉइस लिस्ट में शामिल करें, जहां सीट अलॉट होने की स्थिति में वे प्रवेश लेने और रिपोर्टिंग करने के लिए तैयार हैं. ऐसे कॉलेजों की चॉइस नहीं भरनी चाहिए, जहां प्रवेश लेने की इच्छा नहीं है. इससे उन्हें नुकसान हो सकता है, क्योंकि सीट अलॉट होने के बाद छोड़ने पर पेनल्टी भी लगेगी और सिक्योरिटी जप्त हो जाएगी है.
पढ़ें: NEET UG 2026: स्ट्रे वैकेंसी राउंड में रिजर्व कैटेगरी में 472 पर AIIMS अलॉट, निजी कॉलेजों में 177 अंक पर भी दाखिला
यह रहेगी इस राउंड की टाइमलाइन :
- स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड काउन्सलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 2 नवंबर, 2026 से शुरू होगी.
- 4 नवंबर को दोपहर 3 बजे तक करना होगा रजिस्ट्रेशन.
- चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया 2 से 5 नवंबर को सुबह 11 बजे होगी.
- चॉइस फिलिंग के बाद लॉकिंग की प्रक्रिया 4 नवंबर शाम 4 बजे से शुरू होकर 5 नवंबर सुबह 11 बजे तक.
- 7 नवंबर को आएगा सीट अलाटमेंट रिजल्ट.
- 16 नवंबर, 2026 तक अपने अलॉटेड मेडिकल, डेंटल या नर्सिंग कॉलेज में खुद उपस्थित होकर करनी होगी रिपोर्टिंग.
पढ़ें: NEET UG 2026: आयुष कोर्सेज में 1.88 लाख रैंक और 439 अंक तक सीट ऑफर, रिजर्व कैटेगरी में इतने अंकों तक भी एडमिशन
पढ़ें: NEET UG 2026: राजस्थान में 23931 AIR रही MBBS की क्लोजिंग रैंक, निजी कॉलेज में खाली रह गई इतनी सीटें