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NEET UG 2026: काउंसलिंग में खाली रह गई MBBS सीटों के लिए अब स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड, पढ़ें डिटेल

परीक्षा देकर बाहर आते विद्यार्थी ( ETV Bharat File Photo )

कोटा : मेडिकल काउंसिल कमेटी (MCC) की ऑल इंडिया 15 फीसदी कोटा (सेंट्रल) काउंसलिंग में स्ट्रे वैकेंसी राउंड के बाद भी एमबीबीएस, बीडीएस और बीएससी नर्सिंग की सीट खाली रह गई हैं. इनके लिए एमसीसी ने स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड की घोषणा की है. यह राउंड 2 से 16 नवंबर तक चलेगा. जिसमें नीट यूजी की रैंक के आधार पर सीट, एमबीबीएस, बीडीएस और नर्सिंग की सीट अलॉट की जाएगी.