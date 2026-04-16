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NEET UG 2026: दिव्यांग कैंडिडेट के लिए स्क्राइब रजिस्ट्रेशन पोर्टल शुरू, 21 अप्रैल तक कर सकेंगे रजिस्ट्रेशन

दिव्यांग छात्रों को अपने चयनित स्क्राइब की आवश्यक जानकारी इस पोर्टल पर अपलोड करनी होगी.

NEET UG 2026
नीट यूजी के परीक्षार्थी (फाइल फोटो) (ETV Bharat Kota)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 16, 2026 at 7:56 PM IST

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कोटा: देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा NEET UG 2026 का आयोजन 3 मई को होगा. इस परीक्षा में शामिल होने वाले फिजिकली हैंडिकैप्ड (PwD) कैंडिडेट के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने स्क्राइब रजिस्ट्रेशन पोर्टल शुरू कर दिया है. इस परीक्षा में शामिल होने जा रहे फिजिकली हैंडिकैप्ड (PWD) कैंडिडेट के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने नोटिफिकेशन गुरुवार को जारी किया.

एजुकेशन एक्सपर्ट देव शर्मा ने बताया कि NTA द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार दिव्यांग छात्रों को अपने चयनित स्क्राइब की आवश्यक जानकारी इस पोर्टल पर अपलोड करनी होगी. यह प्रक्रिया न्यायालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार संचालित की जा रही है. अभ्यर्थी 21 अप्रैल रात 11:50 बजे तक स्क्राइब रजिस्ट्रेशन पूरा कर सकते हैं. इससे पहले, NTA ने 12 अप्रैल को एडवांस सिटी इनफॉरमेशन स्लिप जारी कर दी थी, जिसके आधार पर विद्यार्थियों को उनके परीक्षा शहर आवंटित कर दिए गए हैं. NTA अप्रैल के अंतिम सप्ताह में एडमिट कार्ड भी जारी कर देगी.

पढ़ें: NEET UG 2026 Exam : एडवांस सिटी इनफॉरमेशन स्लिप जारी, ऐसे करें डाउनलोड

स्क्राइब डिटेल अपलोड करने की प्रक्रिया:

  • नोटिफिकेशन में दिए गए लिंक पर NEET UG 2026 के एप्लीकेशन नंबर व पासवर्ड से लॉग इन करें.
  • 'रजिस्टर स्क्राइब डिटेल्स' ऑप्शन पर क्लिक करें (यह ऑप्शन उन्हीं अभ्यर्थियों को दिखेगा जिन्होंने स्क्राइब ऑप्शन चुना है).
  • स्क्राइब से संबंधित जानकारी भरकर सबमिट करें.
  • सबमिट करने के बाद डिटेल्स होम पेज व कंफर्मेशन पेज पर दिखाई देंगी.

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