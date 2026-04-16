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NEET UG 2026: दिव्यांग कैंडिडेट के लिए स्क्राइब रजिस्ट्रेशन पोर्टल शुरू, 21 अप्रैल तक कर सकेंगे रजिस्ट्रेशन

कोटा: देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा NEET UG 2026 का आयोजन 3 मई को होगा. इस परीक्षा में शामिल होने वाले फिजिकली हैंडिकैप्ड (PwD) कैंडिडेट के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने स्क्राइब रजिस्ट्रेशन पोर्टल शुरू कर दिया है. इस परीक्षा में शामिल होने जा रहे फिजिकली हैंडिकैप्ड (PWD) कैंडिडेट के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने नोटिफिकेशन गुरुवार को जारी किया.

एजुकेशन एक्सपर्ट देव शर्मा ने बताया कि NTA द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार दिव्यांग छात्रों को अपने चयनित स्क्राइब की आवश्यक जानकारी इस पोर्टल पर अपलोड करनी होगी. यह प्रक्रिया न्यायालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार संचालित की जा रही है. अभ्यर्थी 21 अप्रैल रात 11:50 बजे तक स्क्राइब रजिस्ट्रेशन पूरा कर सकते हैं. इससे पहले, NTA ने 12 अप्रैल को एडवांस सिटी इनफॉरमेशन स्लिप जारी कर दी थी, जिसके आधार पर विद्यार्थियों को उनके परीक्षा शहर आवंटित कर दिए गए हैं. NTA अप्रैल के अंतिम सप्ताह में एडमिट कार्ड भी जारी कर देगी.