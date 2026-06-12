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NEET UG 2026: स्क्राइब डिटेल्स जमा करने का आज आखिरी मौका, रात 11:50 बजे के पहले करें आवेदन

NTA की तरफ से कहा गया है कि किसी भी तरह की समस्या होने पर अभ्यर्थी हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं.

NEET (UG) 2026
स्क्राइब डिटेल्स जमा करने का आज आखिरी मौका (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : June 12, 2026 at 11:05 AM IST

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नई दिल्ली: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) ने NEET (UG) 2026 में शामिल होने वाले पात्र PwD/PwBD अभ्यर्थियों के लिए स्क्राइब (लेखन सहायक) का विवरण दर्ज करने के लिए खोले गए पोर्टल की शुक्रवार को अंतिम तिथि है. ऐसे उम्मीदवार जो परीक्षा में स्क्राइब की सुविधा का लाभ लेना चाहते हैं, उन्हें आज रात 11:50 बजे तक अनिवार्य रूप से अपनी जानकारी ऑनलाइन जमा करनी होगी. निर्धारित समय सीमा खत्म होने के बाद पोर्टल बंद कर दिया जाएगा.

केवल पात्र PwD/PwBD अभ्यर्थियों के लिए सुविधा

NTA की तरफ से जारी सूचना के अनुसार यह सुविधा केवल उन दिव्यांग (PwD/PwBD) उम्मीदवारों के लिए है, जो NEET (UG) 2026 परीक्षा में स्क्राइब की सहायता लेने के पात्र हैं. एजेंसी ने उम्मीदवारों से अपील की है कि वह अंतिम समय तक इंतजार न करें और जल्द से जल्द प्रक्रिया पूरी कर लें, जिससे तकनीकी समस्याओं से बचा जा सके.

कैसे भरें स्क्राइब की जानकारी

उम्मीदवारों को सबसे पहले NEET की आधिकारिक वेबसाइट पर अपने आवेदन नंबर और पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन करना होगा. इसके बाद होम पेज पर उपलब्ध 'Register Scribe Details' विकल्प पर क्लिक करना होगा. यहां स्क्राइब से संबंधित आवश्यक जानकारी भरकर उसे सबमिट करना होगा. जानकारी जमा होने के बाद उसका विवरण उम्मीदवार के आवेदन पत्र और कन्फर्मेशन पेज पर दिखाई देगा.

21 जून को NEET UG परीक्षा

NEET (UG) 2026 परीक्षा 21 जून, 2026 को देश और विदेश के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर होगी. परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक पेन और पेपर मोड में होगी. यह देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं में से एक है, जिसके माध्यम से MBBS, BDS और अन्य मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश दिया जाता है. NTA ने परीक्षा के लिए एग्जाम सिटी इंटिमेशन स्लिप पहले ही जारी कर दी है. उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट से इसे डाउनलोड कर सकते हैं. हालांकि एजेंसी ने स्पष्ट किया है कि यह एडमिट कार्ड नहीं है, बल्कि केवल परीक्षा शहर की जानकारी देने वाली सूचना है. एडमिट कार्ड अलग से जारी किया जाएगा. NTA ने सभी उम्मीदवारों को सलाह दी है कि वह परीक्षा से जुड़े नए अपडेट के लिए नियमित रूप से आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखें. किसी भी प्रकार की समस्या होने पर अभ्यर्थी NTA हेल्पलाइन नंबर 011-40759000 और 011-69227700 पर संपर्क कर सकते हैं.

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