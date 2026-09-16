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NEET UG 2026: आयुष की सेंट्रल काउंसलिंग के पहले राउंड का परिणाम जारी, BAMS में 64127 रैंक व 522 स्कोर पर एडमिशन

यह प्रथम राउंड है. जो भी कैंडिडेट इस राउंड में अलॉटेड सीट से संतुष्ट नहीं हैं. वे फ्री एग्जिट भी कर सकते हैं.

Students going to take an exam
परीक्षा देने जाते विद्यार्थी (ETV Bharat File Photo)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 16, 2026 at 10:58 PM IST

3 Min Read
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कोटा: नीट यूजी के परिणाम के आधार आयुष कोर्सेज में एडमिशन के लिए आयुष एडमिशन सेंट्रल काउंसलिंग कमेटी (AACCC) की काउंसलिंग चल रही है. इस ऑल इंडिया 15 फीसदी कोटा (सेंट्रल) काउंसलिंग के पहले राउंड का सीट एलॉटमेंट का परिणाम गुरुवार को जारी हुआ. काउंसलिंग बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी (बीएएमएस) कोर्स में जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट को नीट यूजी स्कोर 522 व ऑल इंडिया रैंक 64127 पर सरकारी सीट पर एडमिशन ऑफर किया गया है. जबकि केंद्रीय यूनिवर्सिटीज के बीएएमएस कोर्स में 52278 रैंक और 533 नीट स्कोर पर भी एडमिशन मिल रहा है. डीम्ड यूनिवर्सिटी में 177 अंक और 1192502 रैंक पर भी एडमिशन है.

निजी कोचिंग संस्थान के कॅरियर काउंसलिंग एक्सपर्ट पारिजात मिश्रा ने बताया कि बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी (बीएचएमएस) में सेंट्रल यूनिवर्सिटी की क्लोजिंग रैंक 93296 और नीट स्कोर 498 रहा है. जबकि सरकारी सीट 120681 रैंक और 478 नीट स्कोर पर मिल रही है. बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी (बीयूएमएस) में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में 48595 रैंक और 537 अंक पर अंतिम एडमिशन ऑफर किया गया है.

पढ़ें: NEET UG 2026: आयुष कोर्सेज के लिए राजस्थान काउंसलिंग शुरू, 9 सितंबर तक रजिस्ट्रेशन व 21 को सीट अलॉटमेंट

इसी तरह से सरकारी सीट पर 89204 रैंक और 501 अंक पर सीट ऑफर है. जबकि डीम्ड यूनिवर्सिटी में 451 अंक और 164969 ऑल इंडिया रैंक पर सीट मिल रही है. बैचलर ऑफ सिद्धा मेडिसिन एंड सर्जरी (बीएसएमएस) में जनरल कैटेगरी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी में 117335 रैंक और 480 अंक पर एडमिशन मिल रहा है. जबकि सरकारी सीट पर 109449 रैंक और 486 अंक क्लोजिंग रहे हैं. सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में बी फार्मा आयुर्वेदा कोर्सेज में प्रवेश 141334 रैंक और 465 अंक पर मिल रहा है. डीम्ड यूनिवर्सिटी में क्लोजिंग रैंक 1193990 व स्कोर 177 अंक रहा है.

पढ़ें: NEET UG Counselling: दूसरे राउंड के परिणाम में 566 अंक पर 25655 रही क्लोजिंग रैंक, एम्स में 4377 रैंक पर भी सीट

पारिजात मिश्रा ने बताया कि यह प्रथम राउंड है, तो जो भी कैंडिडेट इस राउंड में अलॉटेड सीट से संतुष्ट नहीं हैं. वे फ्री एग्जिट भी कर सकते हैं. अगर संतुष्ट हैं, तो प्रथम राउंड में कॉलेज अलॉटेड कैंडिडेट्स को 17 से 23 सितम्बर के बीच जॉइनिंग देनी होगी. उन्हें आवंटित कॉलेज में अपने डाक्यूमेंट्स व फीस के साथ रिपोर्टिंग करनी होगी. कैंडिडेट अलॉटेड कॉलेज को ज्वाइन कर अपग्रेडेशन भी कर सकते हैं. काउंसलिंग का सेकंड राउंड 25 सितंबर से शुरू होना प्रस्तावित है.

पढ़ें: NEET UG 2026: राजस्थान की MBBS काउंसलिंग में पहले व दूसरे राउंड में एक अंक का अंतर, 14457 रैंक पर सरकारी सीट... सेंट्रल काउंसलिंग से 22 अंक ऊपर

यह रही आयुष कोर्सेज की क्लोजिंग रैंक और नीट अंक:

बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी (बीएएमएस)

सेंट्रल यूनिवर्सिटी

कैटेगरी रैंकनीट स्कोर
जनरल52278533
ईडब्ल्यूएस56585529
ओबीसी 56465529
एससी 186902440
एसटी 222115422

15 प्रतिशत ऑल इंडिया कोटा में

कैटेगरी रैंकनीट स्कोर
जनरल 64127 522
ईडब्ल्यूएस 65431520
ओबीसी 66700519
एससी 212011 427
एसटी 250600 409

गवर्नमेंट एडेड कॉलेज

कैटेगरी रैंकनीट स्कोर
जनरल 71440 515
ईडब्ल्यूएस 73102514
ओबीसी 71703 515
एससी 221893422
एसटी 253261408

बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी (बीएचएमएस)

सेंट्रल यूनिवर्सिटी की क्लोजिंग रैंक

कैटेगरी रैंकनीट स्कोर
जनरल 93296 498
ईडब्ल्यूएस 115095482
ओबीसी 106074488
एससी 255029407
एसटी 303130388

15 फीसदी ऑल इंडिया कोटा

कैटेगरी रैंकनीट स्कोर
जनरल120681 478
ईडब्ल्यूएस 124378476
ओबीसी 124723475
एससी 286238395
एसटी 348976 372

बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी (बीयूएमएस)

सेंट्रल यूनिवर्सिटी की क्लोजिंग रैंक

जनरल - 48595 - 537

इस तरह 15 फीसदी ऑल इंडिया कोटा

कैटेगरी रैंकनीट स्कोर
जनरल 89204 501
ईडब्ल्यूएस 100177 492
ओबीसी 113581483
एससी 298404390
एसटी 344245372

बैचलर ऑफ सिद्धा मेडिसिन एंड सर्जरी (बीएसएमएस)

सेंट्रल यूनिवर्सिटी की क्लोजिंग रैंक

कैटेगरी रैंकनीट स्कोर
जनरल 117335 480
ईडब्ल्यूएस185533440
ओबीसी 135661468
एससी 265816403
एसटी 347055372

15 प्रतिशत आल इंडिया कोटा

कैटेगरी रैंकनीट स्कोर
जनरल 109449 486
ईडब्ल्यूएस 166018451
ओबीसी 125289475
एससी 278666398

बी फार्मा आयुर्वेद कोर्स सेंट्रल यूनिवर्सिटी की क्लोजिंग:

कैटेगरी रैंकनीट स्कोर
जनरल 141334 465
ईडब्ल्यूएस 168657449
ओबीसी 160911454
एससी 308123386
एसटी 355596369

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