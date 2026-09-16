NEET UG 2026: आयुष की सेंट्रल काउंसलिंग के पहले राउंड का परिणाम जारी, BAMS में 64127 रैंक व 522 स्कोर पर एडमिशन
यह प्रथम राउंड है. जो भी कैंडिडेट इस राउंड में अलॉटेड सीट से संतुष्ट नहीं हैं. वे फ्री एग्जिट भी कर सकते हैं.
Published : September 16, 2026 at 10:58 PM IST
कोटा: नीट यूजी के परिणाम के आधार आयुष कोर्सेज में एडमिशन के लिए आयुष एडमिशन सेंट्रल काउंसलिंग कमेटी (AACCC) की काउंसलिंग चल रही है. इस ऑल इंडिया 15 फीसदी कोटा (सेंट्रल) काउंसलिंग के पहले राउंड का सीट एलॉटमेंट का परिणाम गुरुवार को जारी हुआ. काउंसलिंग बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी (बीएएमएस) कोर्स में जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट को नीट यूजी स्कोर 522 व ऑल इंडिया रैंक 64127 पर सरकारी सीट पर एडमिशन ऑफर किया गया है. जबकि केंद्रीय यूनिवर्सिटीज के बीएएमएस कोर्स में 52278 रैंक और 533 नीट स्कोर पर भी एडमिशन मिल रहा है. डीम्ड यूनिवर्सिटी में 177 अंक और 1192502 रैंक पर भी एडमिशन है.
निजी कोचिंग संस्थान के कॅरियर काउंसलिंग एक्सपर्ट पारिजात मिश्रा ने बताया कि बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी (बीएचएमएस) में सेंट्रल यूनिवर्सिटी की क्लोजिंग रैंक 93296 और नीट स्कोर 498 रहा है. जबकि सरकारी सीट 120681 रैंक और 478 नीट स्कोर पर मिल रही है. बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी (बीयूएमएस) में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में 48595 रैंक और 537 अंक पर अंतिम एडमिशन ऑफर किया गया है.
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इसी तरह से सरकारी सीट पर 89204 रैंक और 501 अंक पर सीट ऑफर है. जबकि डीम्ड यूनिवर्सिटी में 451 अंक और 164969 ऑल इंडिया रैंक पर सीट मिल रही है. बैचलर ऑफ सिद्धा मेडिसिन एंड सर्जरी (बीएसएमएस) में जनरल कैटेगरी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी में 117335 रैंक और 480 अंक पर एडमिशन मिल रहा है. जबकि सरकारी सीट पर 109449 रैंक और 486 अंक क्लोजिंग रहे हैं. सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में बी फार्मा आयुर्वेदा कोर्सेज में प्रवेश 141334 रैंक और 465 अंक पर मिल रहा है. डीम्ड यूनिवर्सिटी में क्लोजिंग रैंक 1193990 व स्कोर 177 अंक रहा है.
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पारिजात मिश्रा ने बताया कि यह प्रथम राउंड है, तो जो भी कैंडिडेट इस राउंड में अलॉटेड सीट से संतुष्ट नहीं हैं. वे फ्री एग्जिट भी कर सकते हैं. अगर संतुष्ट हैं, तो प्रथम राउंड में कॉलेज अलॉटेड कैंडिडेट्स को 17 से 23 सितम्बर के बीच जॉइनिंग देनी होगी. उन्हें आवंटित कॉलेज में अपने डाक्यूमेंट्स व फीस के साथ रिपोर्टिंग करनी होगी. कैंडिडेट अलॉटेड कॉलेज को ज्वाइन कर अपग्रेडेशन भी कर सकते हैं. काउंसलिंग का सेकंड राउंड 25 सितंबर से शुरू होना प्रस्तावित है.
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यह रही आयुष कोर्सेज की क्लोजिंग रैंक और नीट अंक:
बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी (बीएएमएस)
सेंट्रल यूनिवर्सिटी
|कैटेगरी
|रैंक
|नीट स्कोर
|जनरल
|52278
|533
|ईडब्ल्यूएस
|56585
|529
|ओबीसी
|56465
|529
|एससी
|186902
|440
|एसटी
|222115
|422
15 प्रतिशत ऑल इंडिया कोटा में
|कैटेगरी
|रैंक
|नीट स्कोर
|जनरल
|64127
|522
|ईडब्ल्यूएस
|65431
|520
|ओबीसी
|66700
|519
|एससी
|212011
|427
|एसटी
|250600
|409
गवर्नमेंट एडेड कॉलेज
|कैटेगरी
|रैंक
|नीट स्कोर
|जनरल
|71440
|515
|ईडब्ल्यूएस
|73102
|514
|ओबीसी
|71703
|515
|एससी
|221893
|422
|एसटी
|253261
|408
बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी (बीएचएमएस)
सेंट्रल यूनिवर्सिटी की क्लोजिंग रैंक
|कैटेगरी
|रैंक
|नीट स्कोर
|जनरल
|93296
|498
|ईडब्ल्यूएस
|115095
|482
|ओबीसी
|106074
|488
|एससी
|255029
|407
|एसटी
|303130
|388
15 फीसदी ऑल इंडिया कोटा
|कैटेगरी
|रैंक
|नीट स्कोर
|जनरल
|120681
|478
|ईडब्ल्यूएस
|124378
|476
|ओबीसी
|124723
|475
|एससी
|286238
|395
|एसटी
|348976
|372
बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी (बीयूएमएस)
सेंट्रल यूनिवर्सिटी की क्लोजिंग रैंक
जनरल - 48595 - 537
इस तरह 15 फीसदी ऑल इंडिया कोटा
|कैटेगरी
|रैंक
|नीट स्कोर
|जनरल
|89204
|501
|ईडब्ल्यूएस
|100177
|492
|ओबीसी
|113581
|483
|एससी
|298404
|390
|एसटी
|344245
|372
बैचलर ऑफ सिद्धा मेडिसिन एंड सर्जरी (बीएसएमएस)
सेंट्रल यूनिवर्सिटी की क्लोजिंग रैंक
|कैटेगरी
|रैंक
|नीट स्कोर
|जनरल
|117335
|480
|ईडब्ल्यूएस
|185533
|440
|ओबीसी
|135661
|468
|एससी
|265816
|403
|एसटी
|347055
|372
15 प्रतिशत आल इंडिया कोटा
|कैटेगरी
|रैंक
|नीट स्कोर
|जनरल
|109449
|486
|ईडब्ल्यूएस
|166018
|451
|ओबीसी
|125289
|475
|एससी
|278666
|398
बी फार्मा आयुर्वेद कोर्स सेंट्रल यूनिवर्सिटी की क्लोजिंग:
|कैटेगरी
|रैंक
|नीट स्कोर
|जनरल
|141334
|465
|ईडब्ल्यूएस
|168657
|449
|ओबीसी
|160911
|454
|एससी
|308123
|386
|एसटी
|355596
|369