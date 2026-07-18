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बागवान की बेटी आर्युशी ने पहले प्रयास में पास की NEET परीक्षा, हमीरपुर की दीपिका बनना चाहती है न्यूरो सर्जन

आर्युशी की सफलता उन विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा है, जो सीमित संसाधनों के बावजूद बड़े सपने देखते हैं. उनकी उपलब्धि यह साबित करती है कि अगर लक्ष्य स्पष्ट हो और मेहनत ईमानदारी से की जाए, तो पहली ही कोशिश में बड़ी सफलता हासिल की जा सकती है. आर्युशी की इस उपलब्धि पर उनके परिजनों, शिक्षकों और क्षेत्र के लोगों ने उन्हें बधाई दी है. सभी ने उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए विश्वास जताया कि वह भविष्य में एक कुशल डॉक्टर बनकर समाज की सेवा करेंगी.

"मेरी सबसे खास बात ये रही कि मैंने किसी बड़े कोचिंग संस्थान पर निर्भर रहने की बजाय सेल्फ स्टडी, रेगुलर प्रैक्टिस और डिसिप्लिन डेली रूटीन के बल पर ये मुकाम हासिल किया है. निरंतर मेहनत, सही रणनीति और आत्मविश्वास के साथ किसी भी लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है." - आर्युशी आष्टू

आर्युशी आष्टू के पिता रमेश आष्टू बागवान हैं. आर्युशी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा स्थानीय स्कूल से प्राप्त की है. इसके बाद छठी कक्षा से उनका चयन जवाहर नवोदय विद्यालय में हुआ, जहां से उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की. 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के तुरंत बाद उन्होंने NEET UG 2026 परीक्षा दी और पहले ही प्रयास में सफलता हासिल कर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया.

रामपुर/हमीरपुर: अपनी कड़ी मेहनत और लगन से रामपुर बुशहर की देवठी कूल पंचायत की होनहार बेटी आर्युशी आष्टू ने NEET UG 2026 परीक्षा में पहले ही प्रयास में शानदार सफलता हासिल कि है. आर्युशी ने NEET UG 2026 परीक्षा में 720 में से 540 अंक प्राप्त कर क्षेत्र और प्रदेश का नाम रोशन किया है. आर्युशी की इस उपलब्धि से परिवार, क्षेत्रवासियों और शिक्षकों में खुशी का माहौल है.

एक ही स्कूल की 2 छात्राओं ने पास की नीट परीक्षा

वहीं, NEET UG 2026 के परिणामों में हमीरपुर जिले के विद्यार्थियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अपनी प्रतिभा का परिचय दिया है. हमीरपुर जिले की दीपिका ठाकुर ने 720 में से 621 अंक हासिल किए हैं, जबकि प्राची इंदौरिया ने भी 546 अंक हासिल कर NEET UG 2026 परीक्षा उत्तीर्ण की है. दोनों एक ही स्कूल की छात्राएं है. वहीं, दोनों छात्राओं की उपलब्धि पर एसडी पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, डुग्घा कलां पहुंचने पर स्कूल प्रबंधन, प्रिंसिपल, शिक्षकों और विद्यार्थियों ने उनका स्वागत किया गया और उन्हें सम्मानित करते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की. स्कूल प्रबंधन ने कहा कि यह सफलता नियमित अध्ययन, अनुशासन, शिक्षकों के मार्गदर्शन और विद्यार्थियों की मेहनत का परिणाम है.

"मैंने शुरू से ही डॉक्टर बनने का लक्ष्य तय किया था और उसी के अनुरूप पूरी लगन के साथ तैयारी की. परीक्षा की तैयारी के दौरान मैंने सोशल मीडिया से पूरी तरह से दूरी बनाए रखी और हर रोज करीब 8 से 10 घंटे नियमित अध्ययन किया. मेरा सपना न्यूरो सर्जन बनकर समाज की सेवा करना है." - दीपिका ठाकुर

पहले प्रयास में पास की नीट परीक्षा

दीपिका ठाकुर ने बताया कि पहले ही प्रयास में उन्होंने यह उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है. उन्होंने इसी साल मार्च माह में एसडी पब्लिक स्कूल, डुग्घा कलां से 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की थी. दीपिका हमीरपुर जिले के बरोहा की रहने वाली हैं. उनके पिता नरेंद्र कुमार और माता नीना देवी व्यवसाय से जुड़े हैं. दीपिका ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता-पिता, शिक्षकों और विद्यालय के सकारात्मक शैक्षणिक वातावरण को दिया. उन्होंने कहा कि स्कूल में शिक्षकों ने हर कदम पर उनका मार्गदर्शन किया, जिससे कठिन विषयों को समझना आसान हुआ.

इन विद्यार्थियों ने भी किया उत्कृष्ट प्रदर्शन

वहीं, NEET UG 2026 में जिले के अन्य विद्यार्थियों ने भी उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है. हिम अकादमी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, हमीरपुर के छात्र ओजिश ने 601 अंक हासिल किए हैं. चाणक्य द गुरु कोचिंग संस्थान के छात्र अनिकेतन अंगारिया ने 571 अंक हासिल किए हैं, जबकि एस्पायर आईआईटी एंड मेडिकल, हमीरपुर केंद्र के छात्र आदित्य ठाकुर ने 557 अंक हासिल किए हैं. जिले के इन प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की सफलता से अभिभावकों, शिक्षकों और शैक्षणिक संस्थानों में उत्साह का माहौल है.