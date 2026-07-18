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NEET UG में चमका मध्य प्रदेश का छतरपुर, 11 युवाओं ने लहराया परचम

छतरपुर के एक प्राइवेट संस्थान में नीट यूजी की तैयारी कर रहे अनेक छात्र-छात्राओं ने प्रतियोगी परीक्षा में शानदार प्रदर्शन करते हुए सफलता अर्जित की है. जिसके बाद संस्थान द्वारा चयनित 11 मेधावियों की सूची जारी की गई है. इस सफलता से विद्यार्थियों के परिवारों और क्षेत्र के शुभचिंतकों में खुशी का माहौल है. घर पर मिठाई, ढोल-नगाड़ों के साथ छात्रों का स्वागत-सम्मान और बधाई मिल रही है.

छतरपुर: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी 2026 री-एग्जाम का रिजल्ट जारी कर दिया है. इस बार करीब 20 लाख उम्मीदवारों में से 11.21 लाख उम्मीदवार क्वालीफाई हुए हैं, जिसमें मेडिकल, डेंटल, आयुष सहित दूसरे अंडरग्रेजुएट मेडिकल कोर्स शामिल हैं. 21 जून को हुई नीट परीक्षा में छतरपुर के 11 छात्र-छात्राओं ने शानदार सफलता प्राप्त कर नाम रोशन किया है.

छतरपुर के छात्रों ने NEET UG परीक्षा पास कर जिले का नाम किया रोशन (ETV Bharat)

नीट में इन छात्रों ने मारी बाजी

सफलता हासिल करने वाले प्रतिभावान विद्यार्थियों में कृष मिश्रा ने ऑल इंडिया रैंक 50440 और कैटेगरी रैंक 6345 प्राप्त की है. इसी तरह विनोद अहिरवार ने ऑल इंडिया रैंक 246866 और कैटेगरी रैंक 20545 हासिल कर सफलता का परचम लहराया है. अंशिका पांडे ने ऑल इंडिया रैंक 31799 और कैटेगरी रैंक 11430 हासिल की है, जबकि आर्या त्रिपाठी ने ऑल इंडिया रैंक 42174 और कैटेगरी रैंक 5222 प्राप्त कर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है.

नीट परीक्षा 2026 में छात्रों का शानदार प्रदर्शन (ETV Bharat)

इसके अलावा प्रतीक्षा यादव ने ऑल इंडिया रैंक 61791 और कैटेगरी रैंक 30622 प्राप्त की है. रुक्मणी यादव ने ऑल इंडिया रैंक 69452 हासिल कर गौरवान्वित किया है. शानदार प्रदर्शन की इसी कड़ी में दक्ष राय ने 453 अंक और ऑल इंडिया रैंक 161376 के साथ एससी श्रेणी में 10039वीं रैंक प्राप्त की है.

भूपेंद्र राय (ओबीसी वर्ग) ने 475 अंक अर्जित किए हैं. वहीं कृष्णा अग्रवाल ने ईडब्ल्यूएस वर्ग के अंतर्गत 512 अंक और कैटेगरी रैंक 75 हासिल कर बेहतरीन सफलता दर्ज कराई है. जबकि पीयूष तिवारी (सामान्य वर्ग) ने 530 अंक प्राप्त किया, इसके साथ ही खजुराहो निवासी अरीना जैन ने 580 अंक हासिल कर जिले का नाम रोशन किया है.

छात्र कृष मिश्रा ने बताया, "मेरी रैंक 50 हजार प्लस है, मेरी सफलता का श्रेय माता-पिता और भाई को जाता है. इसमें उनका बहुत योगदान है. मैं पहले पढ़ने में बहुत तेज नहीं था, लेकिन हमारे टीचर मुझे हमेशा मुझे डॉक्टर ही बुलाते थे और अब ये सपना पूरा होगा" वहीं, नोगाव निवासी आर्या त्रिपाठी ने बताया, "मेरी सफलता में मां और बहन का बहुत बड़ा योगदान है. मेरे सर हमेशा मेरा हौंसला बढ़ाते थे, तब आज में निकल पाई हूं."