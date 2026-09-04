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Special : सरकारी व राजमेस कॉलेज में 1 करोड़ से ज्यादा फीस वाली 67 फीसदी MBBS सीट खाली, 14 कॉलेज में कोई आवेदन नहीं

1.67 करोड़ वाली 7 सीट खाली : पारिजात मिश्रा ने बताया कि राजस्थान में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कोटा, आरएनटी उदयपुर और जेएलएन अजमेर में 15-15 सीट एनआरआई कोटा से है. ऐसे में 45 में 38 अलॉट हुई है. यहां पर उदयपुर आरएनटी मेडिकल कॉलेज में 1.73 करोड़ फीस होने के बावजूद भी सभी 15 सीट अलॉट हो गई है. अजमेर में 15 में से 14 सीट अलॉट हो गई है, जबकि एक सीट पर खाली है. इसके बाद राजमेस के कोटा में 6 सीटों पर किसी ने आवेदन नहीं किया है.

एक्सपर्ट पारिजात मिश्रा ने बताया कि राजमेस संचालित 14 कॉलेज की 205 सीटों पर अलॉटमेंट नहीं हुआ है, क्योंकि काउंसलिंग के दौरान विद्यार्थियों ने नहीं भरी है. इसीलिए एक भी विद्यार्थी को यह सीट एलॉट नहीं हुई. आगे के राउंड में स्टूडेंट्स इन्हें ले सकते हैं. इन संस्थानों में लाइब्रेरी से लेकर लैब और अन्य इक्विपमेंट की भी कमी बनी हुई है. फैकल्टी की शॉर्टेज होने से स्टूडेंट्स की पढ़ाई भी प्रभावित रहती है. अर्जेंट टेंपरेरी बेसिस पर विद्यार्थियों के लिए फैकल्टी अरेंज की जा रही है. राज्य सरकार ने स्थाई भर्ती शुरू की हुई है. हालांकि, उनमें समय लगेगा.

जबकि 468 एनआरआई सीटों में 315 सीटें खाली रह गईं हैं, जिनमें ज्यादातर सीटें राजमेस के कॉलेज हैं. कुछ सीट ज्यादा फीस वाली गवर्नमेंट कॉलेज की एनआरआई सीट्स भी हैं, जहां पर पूरी एमबीबीएस की 1.73 करोड रुपए फीस है. जबकि राजमेस में फीस 1.15 करोड़ है. राजमेस मेडिकल कॉलेज में सीट खाली रहने पर इनको मैनेजमेंट में बदल दिया जाएगा. ऐसे में यहां 46 लाख में एमबीबीएस के लिए एडमिशन होंगे. जबकि 1.73 करोड फीस वाले तीन कोटा, आरएनटी उदयपुर और जेएलएन अजमेर कॉलेज में सरकारी सीट में तब्दील होती है.

कोटा: नीट यूजी के परिणाम के आधार पर चल रही राजस्थान की काउंसलिंग में एनआरआई कैटेगरी की 33 प्रतिशत एमबीबीएस की सीटों पर ही अलॉटमेंट जारी हुआ है. जबकि शेष 67 फीसदी सीटें खाली रह गईं हैं. निजी कोचिंग संस्थान के करियर काउंसलिंग एक्सपर्ट पारिजात मिश्रा ने बताया कि एनआरआई कैटेगरी में 175 विद्यार्थी वेरिफिकेशन के बाद शेष रह गए थे. हालांकि, सीट एलॉटमेंट केवल 153 कैंडीडेट्स का हुआ है. यह सीट अलॉटमेंट प्राप्त कर चुके विद्यार्थियों को 205 से लेकर 511 अंकों के बीच सीट अलॉट की गई है.

अभी दूसरे से लेकर चौथ राउंड तक काउंसलिंग का चलेगा. इनमें यह सीट खाली रहती है, तब इन्हें गवर्नमेंट फीस पर बदल दिया जाएगा. जितनी सीट बचेगी, उनके अनुसार राजस्थान का रिजर्वेशन भी इनमें रहेगा. राजस्थान में गवर्नमेंट कॉलेज में ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और एससी-एसटी की फीस नहीं है. गर्ल्स स्टूडेंट की भी फीस नहीं लगती है. ऐसे में 1.73 करोड़ से इन्हें निशुल्क कैटेगरी में बदला जाएगा. हालांकि, आरयूएचएस जयपुर की भी एनआरआई फीस 1.73 करोड़ हो रही है. जिस पर पूरी 22 सीटों का अलॉटमेंट जारी हुआ है. वहां सीट खाली रहने पर मैनेजमेंट कोटा में तब्दील होती है.

14 कॉलेज की 205 सीट पर कोई चॉइस नहीं : प्रदेश के राजमेस संचालित 14 मेडिकल कॉलेज ऐसे हैं. जिनकी एक भी एनआरआई सीट पर किसी भी कैंडिडेट ने एडमिशन की इच्छा जाहिर नहीं की है. इन कॉलेज में 205 सीट थी, लेकिन एक भी कैंडिडेट्स ने चॉइस फील्ड में इन्हें नहीं लिया है. ऐसे में यह सभी 205 सीट खाली है. इन कॉलेज में राज में संचालित दो पुराने मेडिकल कॉलेज में पाली की 22 व बाड़मेर की 19 सीटें भी शामिल हैं.

इन कॉलेज में महज 4 से 22 फीसदी तक अलॉट हुई सीट... (ETV Bharat GFX)

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जबकि एक से तीन साल में खुले कॉलेज में बांसवाड़ा, बारां, बूंदी, चित्तौड़गढ़, दौसा, धौलपुर, करौली, नागौर, सवाई माधोपुर, सिरोही, जैसलमेर व टोंक मेडिकल कॉलेज शामिल है. खाली रहने पर यह सीट मैनेजमेंट में बदली जाएगी, जिन पर एमबीबीएस की पूरी फीस ही 46 लाख के आसपास है. इन 14 कॉलेजों को एनआरआई के तहत ही विद्यार्थियों के एडमिशन लेने पर जहां पर करीब 50 करोड़ सालाना से ज्यादा मिलते, लेकिन अब यह राशि 21 करोड़ ही रह जाएगी.

सीकर की पूरी 15 तो भरतपुर की एक छोड़ 22 अलॉट : राजमेस के जिन मेडिकल कॉलेज में सर्वाधिक सीट अलॉट हुई है. उनमें सीकर मेडिकल कॉलेज में भी पूरी 15 सीट अलॉट हो गई है. इसी तरह राजमेस संचालित भरतपुर में 23 में से 22 सीट अलॉट हो गई है. इसी तरह से राजमेस अलवर में 15 में से 14 अलॉट की गई है. राजमेस के झालावाड़ मेडिकल कॉलेज की बात की जाए तो वहां पर 30 सीट हैं, जिनमें से 23 सीटों को अलॉट कर दिया गया है.

NEET UG 2025 की परीक्षा देकर बाहर आते विद्यार्थी (ETV Bharat File Photo)

श्रीगंगानगर की बात की जाए तो वहां पर 15 में से 8 सीटों पर अलॉटमेंट जारी हुआ है, जबकि 7 खाली रह गई है. इसी तरह से चूरू में 23 सीटों में से केवल पांच पर अलॉटमेंट हुआ है, 18 खाली रह गई है. भीलवाड़ा की बात की जाए तो 22 में से तीन पर ही कैंडिडेट आए हैं, 19 खाली रह गई है. हनुमानगढ़ और झुंझुनू पर एक-एक सीट अलॉट हुई है, यहां 15-15 सीट थी, इसलिए 14-14 खाली रह गई है. डूंगरपुर की 23 में से एक सीट पर अलॉटमेंट हुआ है, यहां पर 22 सीट खाली है.

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फैकल्टी व संसाधनों की कमी, प्राइवेट से फीस ज्यादा : अपने बेटे का एमबीबीएस में एडमिशन करवाने के इच्छुक बारां निवासी लोकेंद्र सिंह ने बताया कि एनआरआई सीट पर एडमिशन बेटे का कर सकते थे, लेकिन इससे बेहतर ऑप्शन प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के रूप में उन्हें मिल रहे थे, जहां पर फीस थोड़ी कम है. इसके अलावा वहां फैकल्टी का पूरा सपोर्ट है. जबकि सरकारी मेडिकल कॉलेज में अभी पूरी तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार नहीं हुआ है. मरीजों की संख्या ज्यादा और फूटफाल ज्यादा है, लेकिन प्राइवेट में टीचर्स की संख्या थोड़ी ठीक है. इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर भी पूरी तरह से बना हुआ है, जबकि सरकारी में थोड़ा समय संसाधनों को स्थापित करने में लग रहा है.