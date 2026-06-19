NEET UG 2026 Re Exam: परीक्षार्थियों के लिए ट्रेनों में स्पेशल सुविधा
SECR ने NEET Re-test के मद्देनजर 10 ट्रेनों में 40 अतिरिक्त सामान्य कोचों की सुविधा दी गई है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : June 19, 2026 at 12:02 PM IST
रायपुर: दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET-2026) के दौरान परीक्षार्थियों और उनके परिजनों की सुविधा के लिए 10 ट्रेनों में 40 अतिरिक्त सामान्य कोच की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है. परीक्षा अवधि में संभावित अतिरिक्त यात्री भीड़ को ध्यान में रखते हुए विशेष मेमू सेवाओं के संचालन की व्यवस्था की गई है.
गाड़ी संख्या 06801 कोरबा–दुर्ग मेमू पैसेंजर स्पेशल दिनांक 20 जून 2026 को कोरबा से 10.00 बजे रवाना होगी. मार्ग के अन्य सभी मध्यवर्ती स्टेशनों में ठहरते हुये चांपा 10.50 बजे, जांजगीर नैला 11.05 बजे, अकलतरा 11.21 बजे, बिलासपुर 12.10 बजे, बेल्हा 12.42 बजे, भाटापारा 13.13 बजे, तिल्दा नेवरा 13.36 बजे, रायपुर 14.55 बजे, भिलाई पावर हाउस 15.39 बजे होते हुये दुर्ग 16.15 बजे पहुंचेगी.
गाड़ी संख्या 06802 दुर्ग–कोरबा मेमू पैसेंजर स्पेशल
20 जून 2026 को दुर्ग से शाम 19.05 बजे रवाना होगी. मार्ग के सभी स्टेशनों में ठहरते हुये भिलाई पावर हाउस 19.18 बजे, रायपुर 20.10 बजे, तिल्दा नेवरा 21.00 बजे, भाटापारा 21.23 बजे, बेल्हा 21.52 बजे, बिलासपुर 22.40 बजे, अकलतरा 23.17 बजे, जांजगीर नैला 23.34 बजे, चांपा 23.45 बजे होते हुये कोरबा 00.45 बजे पहुंचेगी.
गाड़ी संख्या 06803 कोरबा–दुर्ग मेमू पैसेंजर स्पेशल
21 जून 2026 को कोरबा से सुबह 04.00 बजे रवाना होगी. मार्ग के अन्य सभी स्टेशनों में ठहरते हुये चांपा 05.05 बजे, जांजगीर नैला 05.20 बजे, अकलतरा 05.36 बजे, बिलासपुर 06.15 बजे, बेल्हा 06.47 बजे, भाटापारा 07.26 बजे, तिल्दा नेवरा 08.02 बजे, रायपुर 09.20 बजे, भिलाई पावर हाउस 10.15 बजे होते हुये दुर्ग 10.50 बजे पहुंचेगी.
गाड़ी संख्या 06804 दुर्ग–कोरबा मेमू पैसेंजर स्पेशल
21 जून 2026 को दुर्ग से शाम 19.05 बजे रवाना होगी. मार्ग के अन्य सभी मध्यवर्ती स्टेशनों में ठहरते हुये भिलाई पावर हाउस 19.18 बजे, रायपुर 20.10 बजे, तिल्दा नेवरा 21.00 बजे, भाटापारा 21.23 बजे, बेल्हा 21.52 बजे, बिलासपुर 22.40 बजे, अकलतरा 23.17 बजे, जांजगीर नैला 23.34 बजे, चांपा 23.45 बजे होते हुये कोरबा 00.45 बजे पहुंचेगी.
गाड़ी संख्या 08823 छिंदवाड़ा–नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी मेमू पैसेंजर स्पेशल
21 जून 2026 को छिंदवाड़ा से शाम 18.00 बजे रवाना होगी. मार्ग के अन्य सभी मध्यवर्ती स्टेशनों में ठहरते हुये नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी 22.50 बजे पहुंचेगी.
हसदेव एक्सप्रेस का अस्थायी विस्तार दुर्ग तक
परीक्षार्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए हसदेव एक्सप्रेस का दिनांक 21 जून 2026 को अस्थायी रूप से दुर्ग तक विस्तार किया गया है.
गाड़ी संख्या 18250 कोरबा–रायपुर हसदेव एक्सप्रेस
दुर्ग तक संचालित होगी. रायपुर से 10.45 बजे रवाना होगी. भिलाई पावर हाउस 11.20 बजे, भिलाई नगर 11.27 बजे होते हुये 11.45 बजे दुर्ग स्टेशन पहुंचेगी.
गाड़ी संख्या 18251 रायपुर–कोरबा हसदेव एक्सप्रेस
दुर्ग से प्रारंभ होकर कोरबा जाएगी जो दुर्ग से 16.30 बजे रवाना होगी. भिलाई नगर 16.37 बजे, भिलाई पावर हाउस 16.43 बजे होते हुये 21.50 बजे कोरबा स्टेशन पहुंचेगी.
कोरबा–रायपुर–कोरबा के बीच गाड़ी के निर्धारित समय में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है. संभावित अतिरिक्त यात्री भीड़ को ध्यान में रखते विभिन्न गाड़ियों में अस्थायी रूप से अतिरिक्त सामान्य श्रेणी (जनरल) कोच की सुविधा उपलब्ध कराई गई है.
इन गाड़ियों में अतिरिक्त कोच की व्यवस्था
⦁ 20 जून 2026 को रायपुर से रवाना होने वाली गाड़ी संख्या 18249 रायपुर–कोरबा हसदेव एक्सप्रेस में 07 अतिरिक्त सामान्य कोच.
⦁ 21 जून 2026 को कोरबा से रवाना होने वाली गाड़ी संख्या 18250 कोरबा-रायपुर हसदेव एक्सप्रेस में 07 अतिरिक्त सामान्य कोच.
⦁ 21 से 23 जून 2026 तक रायपुर से रवाना होने वाली गाड़ी संख्या 18251 रायपुर–कोरबा हसदेव एक्सप्रेस में 07 अतिरिक्त सामान्य कोच.
⦁ 22 से 24 जून 2026 तक कोरबा से रवाना होने वाली गाड़ी संख्या 18252 कोरबा-रायपुर हसदेव एक्सप्रेस में 07 अतिरिक्त सामान्य कोच.
⦁ 19 से 21 जून 2026 तक बिलासपुर से रवाना होने वाली गाड़ी संख्या 18247 बिलासपुर–रीवा एक्सप्रेस में 02 अतिरिक्त सामान्य कोच.
⦁ 20 से 22 जून 2026 तक रीवा से रवाना होने वाली गाड़ी संख्या 18248 रीवा-बिलासपुर एक्सप्रेस में 02 अतिरिक्त सामान्य कोच.
⦁ 19 से 21 जून 2026 तक टाटानगर से रवाना होने वाली गाड़ी संख्या 18109 टाटानगर–नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी एक्सप्रेस में 02 अतिरिक्त सामान्य कोच.
⦁ 21 से 23 जून 2026 तक नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी से रवाना होने वाली गाड़ी संख्या 18110 नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी-टाटानगर एक्सप्रेस में 02 अतिरिक्त सामान्य कोच.
⦁ 19 से 21 जून 2026 तक टाटानगर से रवाना होने वाली गाड़ी संख्या 18113 टाटानगर–बिलासपुर एक्सप्रेस में 02 अतिरिक्त सामान्य कोच.
⦁ 20 से 22 जून 2026 तक बिलासपुर से रवाना होने वाली गाड़ी संख्या 18114 बिलासपुर-टाटानगर एक्सप्रेस में 02 अतिरिक्त सामान्य कोच.
परीक्षार्थियों से अपील
दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने यात्रियों, विशेषकर NEET-2026 के परीक्षार्थियों से अपील की है. रेलवे ने कहा है कि इन विशेष रेल सेवाओं का लाभ उठाएं. समय से अपने गंतव्य तक पहुंचकर परीक्षा में शामिल हों. स्पेशल ट्रेन की समय-सारिणी और ठहराव संबंधी विस्तृत जानकारी वेबसाइट www.enquiry.indianrail.gov.in पर देखकर अपनी यात्रा प्रारम्भ करें.