इंदौर में नीट एग्जाम सेंटरों पर अभेद्य सुरक्षा कवच, 57 केंद्रों पर कड़ी जांच के बाद परीक्षार्थियों को एंट्री
इंदौर में 57 नीट एग्जाम केंद्र बनाए गए, सभी एग्जाम सेंटरों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था, 20 हजार छात्रों की कई लेयर में सघन जांच.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : June 21, 2026 at 2:24 PM IST|
Updated : June 21, 2026 at 2:37 PM IST
इंदौर: पेपर लीक विवादों के बाद रविवार को मध्य प्रदेश के 283 परीक्षा केंद्रों सहित देश भर में NEET UG 2026 की परीक्षा दोबारा आयोजित की जा रही है. परीक्षा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए परीक्षा केंद्रों को अभेद्य सुरक्षा घेरे में तब्दील कर दिया गया है. मध्य प्रदेश के इंदौर में 57 नीट एग्जाम केंद्र बनाए गए हैं, जहां करीब 20000 से अधिक छात्रों द्वारा परीक्षा दी जानी है. परीक्षा को गड़बड़ी मुक्त बनाने के लिए इंदौर पुलिस द्वारा काफी हाई अलर्ट व्यवस्था की गई है. प्रत्येक केंद्रों में तीन लेयर में सुरक्षा व्यवस्था बनाई गई है, जिसे पुलिसकर्मियों द्वारा संभाला जा रहा है. इसके अलावा ड्रोन और सीसीटीवी के माध्यम से भी निगरानी की जा रही है.
परीक्षार्थियों की मदद के लिए तत्पर प्रशासन
इंदौर में री-नीट परीक्षा को लेकर 57 केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें से 45 से अधिक एग्जाम सेंटर शहर में बनाए गए हैं. जबकि बाकी सेंटर ग्रामीण क्षेत्र में बनाए गए हैं. इन सेंटरों पर इंदौर के साथ ही आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के छात्र-छात्राएं भी एग्जाम देने के लिए पहुंचे हैं. दूर-दराज से आने वाले परीक्षार्थियों को किसी प्रकार की परेशानियों का सामना ना करने पड़े, इसके लिए जिला प्रशासन द्वारा बस स्टेशन से लेकर रेलवे स्टेशन सहित तमाम जगहों पर हेल्प डेस्क लगाई गई है.
नीट परीक्षा के दौरान सभी गतिविधियों पर नजर
री-नीट परीक्षा जिन सेंटरों पर आयोजित हो रही है, उन सेंटरों पर पुलिस द्वारा तीन लेयर की सुरक्षा व्यवस्था की गई है. इसके अलावा हर गतिविधि की ड्रोन और सीसीटीवी के माध्यम से निगरानी की जा रही है. वहीं एसीपी स्तर अधिकारी इस सुरक्षा व्यवस्था पर निगरानी रखे हुए हैं. साथ ही एडिशनल पुलिस कमिश्नर मयंक अवस्थी भी लगातार विभिन्न सेंटरों पर जाकर मॉनिटरिंग कर रहे हैं.
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पुलिस कमिश्नर मयंक अवस्थी ने जीएसआईटीएस स्थित एक एग्जाम सेंटर पर पहुंचे और सुरक्षा व्यवस्थाओं को देखने के साथ ही छात्रों से बातचीत की. उन्होंने कहा, ''आज नीट की परीक्षा का आयोजन है. इंदौर में इसके लिए व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की गई है. हमने सभी सेंटरों का निरीक्षण किया है. आज रविवार को भी सभी वरिष्ट अधिकारी एग्जाम सेंटरों पर पहुंचे थे.
हमारी कोशिश है कि, परीक्षा देने वाले सभी बच्चों को सभी जरूरी सुविधाएं मुहैया कराई जाएं. नीट एग्जाम आयोजित करने वाली संस्था द्वारा भी सख्ती से निगरानी की जा रही है. परीक्षार्थियों को एग्जाम सेंटर में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पूरी तरीके से प्रतिबंधती किए गए हैं.''