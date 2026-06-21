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NEET-UG 2026 री एग्जाम संपन्न, छात्रों को बायोलॉजी ने दी राहत, फिजिक्स ने बढ़ाई टेंशन

रायपुर में नीट यूजी री एग्जाम खत्म ( ETV BHARAT )

परीक्षा समाप्त होने के बाद बाहर निकले छात्रों ने बताया कि इस बार पेपर का समग्र स्तर मध्यम था. बायोलॉजी के अधिकांश सवाल सीधे NCERT पर आधारित थे, जिससे इस सेक्शन में अच्छे अंक आने की उम्मीद है. वहीं फिजिक्स में न्यूमेरिकल प्रश्नों की संख्या अधिक होने के कारण समय प्रबंधन सबसे बड़ी चुनौती रहा.

रायपुर : कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच आयोजित NEET-UG 2026 की री-परीक्षा रविवार को सफलतापूर्वक संपन्न हो गई. परीक्षा केंद्रों से बाहर निकलते ही छात्रों ने पेपर को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी. अधिकांश अभ्यर्थियों के अनुसार बायोलॉजी का सेक्शन आसान और स्कोरिंग रहा, जबकि फिजिक्स सबसे कठिन और लंबा साबित हुआ. केमिस्ट्री का स्तर मध्यम रहा. पेपर लीक विवाद के बाद आयोजित इस री-एग्जाम में सुरक्षा व्यवस्था भी चर्चा का विषय रही.

छात्रों के अनुसार बायोलॉजी सेक्शन सबसे आसान रहा. जेनेटिक्स, ह्यूमन फिजियोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी जैसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स से सीधे सवाल पूछे गए. अच्छी तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को इस सेक्शन में बढ़त मिलने की संभावना है.

रायपुर में नीट परीक्षा देकर निकलते विद्यार्थी (ETV BHARAT)

"केमिस्ट्री का पेपर रहा संतुलित"

रसायन विज्ञान का स्तर मध्यम रहा. ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के सवाल सीधे थे, लेकिन फिजिकल केमिस्ट्री के कैलकुलेशन आधारित प्रश्नों ने कुछ छात्रों का अतिरिक्त समय लिया. कुल मिलाकर छात्रों ने इस सेक्शन को संतुलित बताया.

फिजिक्स बना सबसे कठिन सेक्शन

भौतिक विज्ञान का पेपर छात्रों के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण रहा. थर्मल फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स से पूछे गए प्रश्नों के साथ कई न्यूमेरिकल सवालों ने अभ्यर्थियों की परीक्षा ली. कई छात्रों ने कहा कि इस सेक्शन को पूरा करने में समय की कमी महसूस हुई.

विद्यार्थियों के परिजन (ETV BHARAT)

परीक्षा शुरू होने से पहले दिखी कड़ी सुरक्षा

परीक्षा शुरू होने से पहले सभी केंद्रों पर अभ्यर्थियों की गहन तलाशी ली गई. बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, पहचान पत्र जांच और सुरक्षा जांच के बाद ही छात्रों को प्रवेश दिया गया. परीक्षा केंद्रों के बाहर सुबह से ही अभ्यर्थियों की लंबी कतारें देखने को मिलीं.

AI कैमरे, जैमर और बायोमेट्रिक निगरानी

पेपर लीक के आरोपों के बाद आयोजित इस री-परीक्षा में NTA ने सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए थे. परीक्षा केंद्रों पर AI कैमरों से निगरानी की गई, बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य किया गया और इलेक्ट्रॉनिक गड़बड़ियों को रोकने के लिए जैमर लगाए गए.

शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई परीक्षा

दोपहर 2 बजे शुरू हुई परीक्षा शाम 5:15 बजे समाप्त हुई. प्रशासन के अनुसार परीक्षा सभी केंद्रों पर शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से संपन्न हुई तथा कहीं से किसी बड़ी अनियमितता की सूचना नहीं मिली.

बायोलॉजी से मिली राहत और फिजिक्स की चुनौती के बीच NEET-UG 2026 री-एग्जाम सफलतापूर्वक संपन्न हो गया. अब लाखों छात्रों की निगाहें नतीजे पर टिकी हैं, जो उनके मेडिकल करियर की अगली दिशा तय करेगा.