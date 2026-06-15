ETV Bharat / state

NEET UG 2026: एडमिट कार्ड जारी, NTA की सलाह के साथ Direct Link से अभी करें डाउनलोड

नीट यूजी 2026 री-एग्जाम का एडमिट कार्ड जारी हो गया है. 21 जून को परीक्षा है, एनटीए ने बैंक डिटेल सुधारने का दिया आखिरी मौका.

NEET UG re exam 2026
NEET UG re exam 2026 (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : June 15, 2026 at 12:19 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

पटना: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी एनटीए ने नीट यूजी 2026 री-एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. री-एग्जाम में शामिल होने वाले अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in पर जाकर अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं. एनटीए के अनुसार पुनर्परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक आयोजित की जाएगी. एडमिट कार्ड में परीक्षा केंद्र, रिपोर्टिंग समय और परीक्षा संबंधी अन्य महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं.

बैंक डिटेल की कर लें जांच: एनटीए ने अभ्यर्थियों को सलाह दी है कि एडमिट कार्ड डाउनलोड करने से पहले वे अपने बैंक खाते के विवरण की जांच अवश्य कर लें. एजेंसी ने उन छात्रों के लिए विशेष बैंक डिटेल रिकन्फर्मेशन और करेक्शन विंडो खोली है, जिनकी बैंकिंग जानकारी गलत, अधूरी या तकनीकी कारणों से अपडेट नहीं हो सकी थी. इसका उद्देश्य परीक्षा शुल्क रिफंड की प्रक्रिया को सुचारू बनाना है.

री-एग्जाम के लिए नहीं लगेगा अतिरिक्त शुल्क: दरअसल, इस वर्ष आयोजित मूल नीट यूजी परीक्षा को पेपर लीक विवाद के बाद रद्द कर दिया गया था. इसके बाद केंद्र सरकार और एनटीए ने 21 जून को दोबारा परीक्षा कराने का निर्णय लिया. एजेंसी ने स्पष्ट किया है कि री-एग्जाम के लिए छात्रों से कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा और पहले जमा की गई परीक्षा फीस वापस की जाएगी. इसी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए बैंक खाते की जानकारी सत्यापित करना आवश्यक बनाया गया है.

छात्रों ने की लॉगइन में दिक्कत की शिकायत: एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की प्रक्रिया के साथ बैंक डिटेल सत्यापन को जोड़ने के कारण कई अभ्यर्थियों को तकनीकी समस्याओं का भी सामना करना पड़ा. सोशल मीडिया और विभिन्न छात्र मंचों पर छात्रों ने वेबसाइट के स्लो होने, लॉगइन में दिक्कत आने और बैंक डिटेल अपडेट नहीं होने की शिकायत की.

हेल्पलाइन नंबर पर करें संपर्क: इसके बाद एनटीए ने स्वीकार किया कि कुछ तकनीकी समस्याएं सामने आई हैं और उन्हें दूर करने का प्रयास किया जा रहा है. एजेंसी ने छात्रों को घबराने के बजाय हेल्पलाइन से संपर्क करने की सलाह दी है.

छात्रों के लिए अहम सूचना: एनटीए ने परीक्षा के लिए कुछ नए दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं. री-एग्जाम में सुरक्षा व्यवस्था को पहले से अधिक सख्त बनाया गया है. परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों की जांच मेटल डिटेक्टर से की जाएगी और प्रतिबंधित वस्तुओं को केंद्र के अंदर ले जाने की अनुमति नहीं होगी. उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड के साथ वैध फोटो पहचान पत्र लेकर पहुंचना अनिवार्य होगा.

बढ़ाई गई परीक्षा अवधि: इस बार परीक्षा अवधि को 15 मिनट बढ़ाकर 3 घंटे 15 मिनट किया गया है. अभ्यर्थियों को रफ वर्क के लिए अतिरिक्त पृष्ठ भी उपलब्ध कराए जाएंगे. एनटीए का कहना है कि इन बदलावों का उद्देश्य परीक्षा प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, व्यवस्थित और छात्र हितैषी बनाना है.

एनटीए का हेल्पलाइन नंबर: जिन छात्रों को एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में समस्या आ रही है, वे एनटीए के हेल्पलाइन नंबर 011-40759000 और 011-69227700 पर संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा neetug2026@nta.ac.in पर ईमेल के माध्यम से भी सहायता प्राप्त की जा सकती है. एजेंसी ने अभ्यर्थियों से नियमित रूप से आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखने की अपील की है.

22 लाख से अधिक अभ्यर्थी होंगे शामिल: देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा मानी जाने वाली नीट यूजी में इस वर्ष 22 लाख से अधिक अभ्यर्थियों के शामिल होने की संभावना है. पेपर लीक विवाद के बाद आयोजित हो रही इस पुनर्परीक्षा पर छात्रों, अभिभावकों और शिक्षा जगत की विशेष नजर है. ऐसे में एनटीए के सामने निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा आयोजित करने की बड़ी चुनौती होगी, जबकि छात्रों की उम्मीदें भी इस परीक्षा से जुड़ी हुई हैं.

ये भी पढ़ें-

NEET UG re-exam: क्या एयरफोर्स संभालेगी प्रश्न पत्रों की सुरक्षा? पीएम मोदी लेंगे आखिरी फैसला

NEET-UG 2026: री-एग्जाम पेन-पेपर मोड में ही होगा, सुप्रीम कोर्ट बोला- अभी परीक्षा का तरीका बदलना संभव नहीं

TAGGED:

नीट यूजी 2026
NEET UG 2026 RE EXAM ADMIT CARD
NEET UG
नीट यूजी 2026 री एग्जाम
NEET UG RE EXAM 2026

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.