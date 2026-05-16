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NEET Paper Leak : आरोपी दिनेश के परिजनों ने साधी चुप्पी, पूर्व विधायक बोले- शिक्षा मंत्री को देना चाहिए इस्तीफा

मांगीलाल के बेटे विकास के नाम पर तीन कॉलोनियां भी काटी गई हैं. विकास के नाम पर 'विकास नगर फर्स्ट', 'विकास नगर सेकंड' और 'विकास नगर थर्ड' नाम से कॉलोनियां काटे जाने की जानकारी सामने आई है. जांच एजेंसियां दोनों आरोपियों के संपर्क और अन्य लोगों की भूमिका के बारे में भी जानकारी जुटा रही है.

कुछ ही वर्षों में लाइफस्टाइल बदली : ईटीवी भारत की टीम जयपुर के जमवारामगढ़ इलाके में आरोपियों के घर के बाहर पहुंची, जहां पर घर में महिलाएं मौजूद थी, लेकिन कोई भी परिजन मीडिया के सामने आने को तैयार नहीं थे. आसपास के लोग भी कैमरे के सामने आने से बचते रहे. गांव में दोनों भाइयों की तरक्की की चर्चा हो रही है.

जयपुर : देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट पेपर लीक मामले को लेकर एक के बाद एक कई खुलासे सामने आ रहे हैं. जांच एजेंसियों की पड़ताल में पूरे नेटवर्क की परतें खुलती जा रही है. नीट यूजी 2026 पेपर लीक नेटवर्क जयपुर के जमवारामगढ़ से सीकर तक फैला हुआ है. जमवारामगढ़ के दो भाई मांगीलाल और दिनेश पर इस मामले में कई गंभीर आरोप हैं. आरोपी दिनेश के बेटे की 12वीं कक्षा की मार्कशीट भी चर्चा का विषय बन गई है.

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आरोपी के बेटे की मार्कशीट बनी चर्चा का विषय : नीट पेपर लीक मामले में आरोपी दिनेश के बेटे की शैक्षणिक मार्कशीट चर्चा का विषय बनी हुई है. आरोपी दिनेश के बेटे ऋषि बिवाल की 12वीं कक्षा की मार्कशीट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है. मार्कशीट के अनुसार ऋषि बिवाल ने सीनियर सेकेंडरी परीक्षा 2026 में कुल 500 में से 254 अंक प्राप्त किए थे, जिसमें 50.80% अंक मिले हैं. ग्रेस मार्क्स के सहारे सेकंड डिवीजन पास हुआ है. मार्कशीट के अनुसार हिंदी में 32 अंक, अंग्रेजी में 51 अंक, फिजिक्स में 51 अंक, केमिस्ट्री में 58 अंक और बायोलॉजी में 62 अंक हैं. फिजिक्स और केमिस्ट्री जैसे मुख्य विज्ञान विषयों में कम थ्योरी अंकों को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं. ऋषि बिवाल आमेर के नटाटा स्थित निजी स्कूल में पढ़ाई करता था. स्कूल के डायरेक्टर नंचीराम मीणा के मुताबिक ऋषि शुरू से ही पढ़ने में ठीक था. न तो वह ज्यादा होशियर था और न ही ज्यादा कमजोर था. कक्षा की उपस्थिति से सामने आया है कि वह एक महीने में 15 दिन ही स्कूल आता था और 15 दिन छुट्टी पर रहता था. बच्चे का स्वभाव भी नॉर्मल रहता था.

जमवारामगढ़ इलाके में आरोपियों का घर (ETV Bharat Jaipur)

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'पेपर लीक में कई भाजपा के लोग भी शामिल' : पूर्व कांग्रेस विधायक गोपाल मीणा ने नीट पेपर लीक मामले को लेकर कहा कि 22 लाख विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है. परिजन अपने बच्चों पर लाखों रुपए खर्च करके नीट की तैयारी करवाते हैं. इस तरह पेपर लीक हो जाते हैं, इसमें बीजेपी सरकार की नाकामी है. शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दे देना चाहिए. इस पूरे मामले की ईमानदारी से जांच होनी चाहिए. पेपर लीक मामले का जमवारामगढ़ से भी कनेक्शन है. यह जमवारामगढ़ के लिए भी शर्मनाक बात है.

पेपर लीक मामले को लेकर सरकार को कड़ा कानून लाना चाहिए. कड़े कानून के तहत पेपर लीक आरोपियों की संपत्तियां कुर्क की जाती, लेकिन बीजेपी सरकार ने अभी तक कुछ नहीं किया है. इसमें अभी सरगनाओं के नाम सामने नहीं आए हैं. सीबीआई को गहनता से जांच करनी चाहिए, जल्दी से जल्दी पेपर लीक के सभी आरोपियों को पकड़ा जाना चाहिए.