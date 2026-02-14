NEET UG 2026: 7 दिन में अब तक महज 3.5 लाख आवेदन, धीमी चल रही है रफ्तार
ऑनलाइन आवेदन नीट यूजी के लिए 8 फरवरी से शुरू हो गए थे, शुरुआती 7 दिनों में अभी तक आवेदन 3.5 लाख आए हैं.
Published : February 14, 2026 at 2:13 PM IST
कोटा : देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 का आयोजन 3 मई 2026 को किया जाना है. इसके लिए ऑनलाइन आवेदन 8 फरवरी से शुरू हो गए थे, शुरुआती 7 दिनों में अभी तक आवेदन 3.5 लाख आए हैं. इसमें पहले दिन सबसे ज्यादा करीब 80 हजार आवेदन आए थे, लेकिन उसके बाद आवेदन की गति धीमी चल रही है. लगभग प्रतिदिन 40 हजार के आसपास ही आवेदन हो रहे हैं. राजीव गांधी नगर में ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग का सेंटर चलाने वाले पंकज खंडेलवाल का कहना है कि पहले दिन स्टूडेंट का काफी अच्छा रुझान रहा था, लेकिन इसके बाद विद्यार्थी ऑनलाइन आवेदन करने सुबह और शाम के समय ही ज्यादा आ रहे हैं. संख्या भी शुरुआत में कम है, जबकि अंतिम तारीख नजदीक आती है तब ज्यादा विद्यार्थी आवेदन करते हैं.
लाइव फोटो के कारण विद्यार्थियों को आना पड़ रहा है आवेदन करने : पंकज खंडेलवाल का कहना है कि इस बार ऑनलाइन आवेदन के दौरान लाइव फोटो भी विद्यार्थी का खींचा जा रहा है. जिससे डमी आवेदन भी काफी कम हो रहे हैं, जबकि पहले की तरह इस बार भी सभी 10 उंगलियों के इंप्रेशन भी अपलोड किए जाते हैं, लेकिन कई पेरेंट्स बच्चों के घर से ही इन्हें करवा कर ले आते थे. इस बार लाइव फोटो होने से विद्यार्थी को भी आवेदन केंद्र पर आना पड़ रहा है. जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम मेन में भी लाइव फोटो इस बार मांगा जा रहा है. जनवरी सेशन में भी विद्यार्थियों से यह लिया गया था और अभी अप्रैल के आवेदन चल रहे हैं, उसमें भी लिए जा रहे है.
अंतिम समय करने में रहता है खतरा : एजुकेशन एक्सपर्ट देव शर्मा का कहना है कि विद्यार्थियों को 8 मार्च रात 9 बजे तक आवेदन नीट यूजी के लिए करने का समय दिया गया है. बीते 2 सालों से नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने किसी तरह की कोई टाइमलाइन विद्यार्थियों को नीट यूजी के ऑनलाइन आवेदन करने के लिए नहीं बढ़ाई है. इसलिए इसी टाइम फ्रेम में उन्हें आवेदन करना होगा अन्यथा वे आवेदन से चूक जाएंगे. वहीं फीस जमा करने के लिए वह 8 मार्च रात 11:50 तक कर सकते हैं. उन्होंने विद्यार्थियों को सलाह दी है कि समय से ही आवेदन कर दें, क्योंकि बाद में आवेदन में समस्या आ सकती है. वर्तमान में फॉर्म फिलिंग सेंटर पर भी ज्यादा विद्यार्थियों की भीड़ नहीं है, जिससे कम समय में उनका काम हो सकता है. बाद में कतारे भी लग जाती है.
75 हजार प्रतिदिन रहता है औसत आंकड़ा : एजुकेशन एक्सपर्ट देव शर्मा का कहना है कि साल 2024 में यहां पर 24.06 लाख विद्यार्थियों में रजिस्ट्रेशन और 23.33 लाख में परीक्षा दी थी. यह आंकड़ा परीक्षा में अब तक सर्वाधिक रजिस्ट्रेशन और परीक्षा देने वालों का है. जबकि 2025 में 22.76 लाख रजिस्ट्रेशन और 22.09 लाख ने परीक्षा दी थी. इस बार भी इतने ही आवेदक होंगे. इस अनुसार प्रतिदिन करीब 75 हजार के आसपास औसत रोजाना ऑनलाइन आवेदन विद्यार्थी करेंगे, वर्तमान में यह आंकड़ा 50000 के आसपास ही चल रहा है. ऐसे में आने वाले दिनों में भारी भीड़ आवेदन केंद्र पर होने वाली है.
