NEET UG 2026: 7 दिन में अब तक महज 3.5 लाख आवेदन, धीमी चल रही है रफ्तार

आवेदन की रफ्तार धीमी ( फोटो ईटीवी भारत कोटा )

कोटा : देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 का आयोजन 3 मई 2026 को किया जाना है. इसके लिए ऑनलाइन आवेदन 8 फरवरी से शुरू हो गए थे, शुरुआती 7 दिनों में अभी तक आवेदन 3.5 लाख आए हैं. इसमें पहले दिन सबसे ज्यादा करीब 80 हजार आवेदन आए थे, लेकिन उसके बाद आवेदन की गति धीमी चल रही है. लगभग प्रतिदिन 40 हजार के आसपास ही आवेदन हो रहे हैं. राजीव गांधी नगर में ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग का सेंटर चलाने वाले पंकज खंडेलवाल का कहना है कि पहले दिन स्टूडेंट का काफी अच्छा रुझान रहा था, लेकिन इसके बाद विद्यार्थी ऑनलाइन आवेदन करने सुबह और शाम के समय ही ज्यादा आ रहे हैं. संख्या भी शुरुआत में कम है, जबकि अंतिम तारीख नजदीक आती है तब ज्यादा विद्यार्थी आवेदन करते हैं. लाइव फोटो के कारण विद्यार्थियों को आना पड़ रहा है आवेदन करने : पंकज खंडेलवाल का कहना है कि इस बार ऑनलाइन आवेदन के दौरान लाइव फोटो भी विद्यार्थी का खींचा जा रहा है. जिससे डमी आवेदन भी काफी कम हो रहे हैं, जबकि पहले की तरह इस बार भी सभी 10 उंगलियों के इंप्रेशन भी अपलोड किए जाते हैं, लेकिन कई पेरेंट्स बच्चों के घर से ही इन्हें करवा कर ले आते थे. इस बार लाइव फोटो होने से विद्यार्थी को भी आवेदन केंद्र पर आना पड़ रहा है. जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम मेन में भी लाइव फोटो इस बार मांगा जा रहा है. जनवरी सेशन में भी विद्यार्थियों से यह लिया गया था और अभी अप्रैल के आवेदन चल रहे हैं, उसमें भी लिए जा रहे है. इसे भी पढ़ें: NEET UG 2026: 3 मई को होगी परीक्षा, 8 मार्च तक कर सकेंगे आवेदन