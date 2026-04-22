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NEET UG 2026 : NTA बोला- 99% स्टूडेंट्स को मांगा परीक्षा शहर दिया, 26 अप्रैल को जारी करेगा एडमिट कार्ड

NTA ने 26 अप्रैल को एडमिट कार्ड जारी करने की बात कही है. इस संबंध में ऑफिशियल एक्स हैंडल पर सूचना जारी की गई है.

NEET UG 2026
परीक्षा देकर बाहर आते स्टूडेंट ( फाइल फोटो) (ETV Bharat File Photo)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 22, 2026 at 8:59 PM IST

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कोटा: देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा NEET UG 2026 का आयोजन 3 मई रविवार को होगा. इसका आयोजन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) करवाएगी. परीक्षा की एडवांस सिटी इनफॉर्मेशन स्लिप जारी कर दी गई है. इसके बाद NTA ने बुधवार को एडमिट कार्ड को लेकर महत्वपूर्ण सूचना जारी की.

एजुकेशन एक्सपर्ट देव शर्मा ने बताया कि NTA ने 26 अप्रैल को एडमिट कार्ड जारी करने की बात कही है. इस संबंध में आधिकारिक एक्स (ट्विटर) हैंडल पर सूचना जारी की गई है. एजेंसी ने यह भी बताया कि पहले से जारी एडवांस सिटी इनफॉर्मेशन स्लिप में करीब 99.2 प्रतिशत विद्यार्थियों को उनके मांगे गए परीक्षा शहर (फर्स्ट चॉइस) उपलब्ध कराए गए हैं. इससे विद्यार्थियों को यात्रा में कम समय खर्च करना होगा और वे अपना ट्रैवल प्लान आसानी से बना सकेंगे. गर्मी के मौसम को देखते हुए NTA ने विद्यार्थियों की यात्रा संबंधी परेशानियों का भी ध्यान रखा है.

पढ़ें: NEET UG 2026: इस बार एग्जाम में होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मेकैनिज्म

सुरक्षा की दृष्टि से बाद में जारी होते हैं एडमिट कार्ड : NTA सुरक्षा कारणों से एडमिट कार्ड जारी करने में देरी करती है. इस बार भी परीक्षा के लगभग 7 दिन पहले एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा. एजेंसी का मानना है कि विद्यार्थियों को परीक्षा शहर पहले बता दिया गया है और परीक्षा का समय (दोपहर 2:00 से 5:00 बजे) सभी को ज्ञात है.

ऐसे में परीक्षा केंद्र की जानकारी परीक्षा के कुछ दिन पहले ही दी जाती है. NTA यह प्रैक्टिस पिछले कुछ वर्षों से कर रही है, ताकि परीक्षा केंद्र पहले से पता होने पर किसी प्रकार की अनियमितता न हो सके. पहले ऐसे मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें परीक्षा केंद्र के स्टाफ और विद्यार्थियों ने मिलीभगत कर नकल की थी.

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