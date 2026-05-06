NEET UG 2026 : NTA ने रिकॉर्ड तीन दिन में जारी की प्रोविजनल आंसर की
नीट यूजी 2026 का आयोजन 3 मई को हुआ था. इस परीक्षा में प्रोविजनल आंसर की नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जारी कर दी है.
Published : May 6, 2026 at 9:59 PM IST
कोटा: देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 का आयोजन 3 मई को हुआ था. इस परीक्षा में प्रोविजनल आंसर की नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जारी कर दी है. अभ्यर्थी अपने रिकार्डेड रिस्पांस नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की आधिकारिक वेबसाइट के जरिए डाउनलोड कर सकते हैं. इतिहास में पहली बार नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने परीक्षा के तीन दिन बाद ही इसको जारी कर दिया है. यह रिकॉर्ड नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने बनाया है.
कोटा के एजुकेशन एक्सपर्ट पारिजात मिश्रा ने बताया कि प्रोविजनल आंसर की के साथ-साथ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने विद्यार्थियों की रिकार्डेड रिस्पांस भी जारी कर दी है. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने प्रोविजनल आंसर की पर आपत्ति दर्ज करने की तिथि और नोटिफिकेशन घोषित नहीं किया है. जबकि बीते सालों में प्रोविजनल आंसर की और रिकार्डेड रिस्पांस जारी होने के तत्काल बाद आपत्ति जताने का समय दिया जाता है.
पढ़ें : CUET UG 2026 : NTA ने जारी किए एडमिट कार्ड, दावा- विश्व का सबसे बड़ा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा
यह प्रक्रिया 2 से 3 दिन तक की चलती है, लेकिन अभी बाद में यह प्रक्रिया होगी. इसका शेड्यूल अभी जारी नहीं किया है, वह बाद में जारी किया जाएगा. नीट यूजी की परीक्षा में 22.79 लाख विद्यार्थियों में रजिस्ट्रेशन कराया था, जिनमें से 22.05 से ज्यादा विद्यार्थियों ने परीक्षा दी है.
मिश्रा ने बताया कि विद्यार्थी प्रोविजनल आंसर की के आधार पर अपने स्कोर का मिलान कर सकते हैं. प्रोविजनल आंसर की में कुछ प्रश्नों में आपत्तियां भी एक्सपर्ट्स की हो सकती है. यह भी आने वाले एक-दो दिनों में सामने आ जाएगी. हालांकि, अधिकांश विद्यार्थी अपने रिजल्ट का आकलन इसके जरिए कर सकते हैं. प्रोविजनल आंसर की पर आई आपत्तियों के निपटान के बाद फाइनल आंसर की जारी होती है. जिसके आधार पर रिजल्ट जारी होगा.