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NEET UG 2026: संदिग्ध दावों और फर्जी गतिविधियों की शिकायत के लिए NTA ने शुरू किया विशेष पोर्टल

स्टूडेंट की सुविधा के लिए एनटीए ने नीट यूजी परीक्षा से संबंधित संदिग्ध दावों की रिपोर्ट करने के लिए पोर्टल लॉन्च किया है

शिकायत के लिए पोर्टल जारी
शिकायत के लिए पोर्टल जारी (File Photo)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : June 15, 2026 at 9:52 PM IST

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नई दिल्ली: NEET (UG) 2026 परीक्षा को पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से करने के लिए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) ने एक विशेष शिकायत पोर्टल लॉन्च किया है. इस पोर्टल के माध्यम से अभ्यर्थी, अभिभावक, कोचिंग संस्थान और आम नागरिक परीक्षा से जुड़े किसी भी संदिग्ध दावे, फर्जी गतिविधि या भ्रामक सामग्री की शिकायत कर सकेंगे. NTA ने स्पष्ट किया है कि NEET UG 2026 की परीक्षा 21 जून 2026 को होगी और प्रश्नपत्र लीक या उत्तर कुंजी उपलब्ध कराने के किसी भी दावे पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

NTA ने कहा कि शिकायत दर्ज करते समय घटना का पूरा विवरण, संबंधित प्लेटफॉर्म या चैनल का नाम, घटना की तारीख और समय तथा उपलब्ध होने पर स्क्रीनशॉट, लिंक या अन्य दस्तावेज अपलोड किए जा सकते हैं. इससे एजेंसी को मामले की जांच करने में मदद मिलेगी.

किन मामलों की कर सकेंगे शिकायत

  • ऐसी वेबसाइट, सोशल मीडिया अकाउंट या मैसेजिंग चैनल जो NEET UG 2026 का प्रश्नपत्र या उत्तर कुंजी उपलब्ध कराने का दावा कर रहे हों.
  • ऐसे व्यक्ति या समूह जो पैसे लेकर प्रश्नपत्र, परीक्षा सामग्री या निश्चित परिणाम दिलाने का दावा कर रहे हों.
  • NTA अधिकारियों, परीक्षा कर्मचारियों या सरकारी प्रतिनिधियों के नाम पर फर्जी पहचान बनाकर धोखाधड़ी करने वाले लोग.
  • अभ्यर्थियों और उनके परिवारों को गुमराह करने, डर फैलाने या ठगी करने वाली किसी भी अन्य गतिविधि की सूचना

इस लिंक पर दर्ज कर सकते हैं शिकायत:

अभ्यर्थी और अन्य लोग अपनी शिकायत https://innovateindia.mygov.in/neet-ug-2026/ पोर्टल पर कर सकते हैं. इसके अलावा जानकारी NTA की आधिकारिक वेबसाइटों https://www.nta.ac.in/, https://neet.nta.nic.in/ के माध्यम से भी साझा की जा सकती है.

प्रश्नपत्र लीक के दावों से सावधान रहने की सलाह

NTA ने कहा कि परीक्षा होने से पहले किसी भी व्यक्ति, संस्था या प्लेटफॉर्म के पास NEET UG 2026 के प्रश्नपत्र तक पहुंच नहीं होती. एजेंसी ने कहा कि प्रश्नपत्र लीक या उत्तर कुंजी उपलब्ध होने के दावे पूरी तरह भ्रामक और झूठे हैं. अभ्यर्थियों और अभिभावकों को ऐसी अफवाहों पर विश्वास न करने और उन्हें आगे साझा न करने की सलाह दी गई है.

PIB फैक्ट चेक यूनिट भी करेगी निगरानी

NTA ने बताया कि वह प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB) की फैक्ट चेक यूनिट और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ मिलकर सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों पर नजर रखेगी. यदि किसी सरकारी योजना या परीक्षा से जुड़ी भ्रामक जानकारी सामने आती है तो उसकी शिकायत हेल्पलाइन नंबर +91 8799711259 या PIB फैक्ट चेक factcheck@pib.gov.in पर भी भेजी जा सकती है.

NTA ने अभ्यर्थियों, अभिभावकों, शैक्षणिक संस्थानों और आम जनता से परीक्षा प्रक्रिया की विश्वसनीयता, सुरक्षा और पारदर्शिता बनाए रखने में सहयोग करने की अपील की है. एजेंसी का कहना है कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की समय पर सूचना देकर परीक्षा को निष्पक्ष बनाए रखने में सभी की भूमिका है.

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