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NEET UG 2026: 11 लाख कैंडिडेट ने नहीं की अकाउंट डिटेल अपडेट व रिकन्फर्म, 1.61 करोड़ वापस लौटाने का प्रोसेस शुरू

एनटीए ने 11.46 लाख विद्यार्थियों की लगभग 161 करोड़ रुपए की रजिस्ट्रेशन फीस रिफंड प्रक्रिया शुरू कर दी है.

NEET UG 2026
री-नीट यूजी की परीक्षा को देकर वापस लौटते विद्यार्थी (ETV Bharat Kota (File Photo))
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 15, 2026 at 7:22 PM IST

2 Min Read
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कोटा: मेडिकल प्रवेश परीक्षा NEET UG 2026 का पेपर 3 मई को हुआ था, लेकिन गड़बड़ी की आशंका के चलते रद्द कर दिया गया था. यह दोबारा 21 जून को आयोजित हुई थी. केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय के निर्देश पर परीक्षा की आयोजक नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने विद्यार्थियों की फीस वापस करने का निर्णय लिया था.

अधिकांश विद्यार्थी अपनी फीस फॉर्म फिलिंग करने वाले सेंटर से ही जमा करवाते हैं या फिर ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग, UPI, डेबिट या क्रेडिट कार्ड के जरिए जमा की थी. इसी रजिस्ट्रेशन फीस रिफंड प्रक्रिया को सोमवार से शुरू किया गया है.

एजुकेशन एक्सपर्ट देव शर्मा ने बताया कि NTA के बार-बार मांगने के बावजूद 11,33,342 विद्यार्थियों ने रजिस्ट्रेशन फीस रिफंड के लिए बैंक अकाउंट डिटेल्स रिकन्फर्म या अपडेट नहीं की हैं. मंगलवार को NTA ने जारी नोटिफिकेशन के अनुसार NEET UG 2026 के लिए 22,79,743 विद्यार्थियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था.

इसमें से 11,46,401 विद्यार्थियों ने ही रजिस्ट्रेशन फीस रिफंड के लिए बैंक डिटेल्स रिकन्फर्म या अपडेट की हैं. सभी कैटेगरी के विद्यार्थियों की औसत रजिस्ट्रेशन फीस 1400 रुपए मानकर गणना की जाए तो 11.46 लाख विद्यार्थियों की लगभग 161 करोड़ रुपए की रजिस्ट्रेशन फीस रिफंड प्रक्रिया NTA ने शुरू कर दी है.

पढ़ें: RE NEET UG 2026: रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स शीट जारी, 15 तक आपत्ति, 20 तक आ सकता है रिजल्ट

देव शर्मा ने बताया कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जिन विद्यार्थियों ने अकाउंट डिटेल रिकन्फर्म या अपडेट नहीं की है, उन्हें 31 जुलाई तक का समय दिया गया है. इससे पहले नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पांच बार समय सीमा बढ़ा चुकी है, लेकिन करीब आधे अभ्यर्थियों ने अपनी फीस वापस लेने में रूचि नहीं दिखाई है. इस हिसाब से देखा जाए तो करीब 150 करोड़ रुपए अभी भी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के पास इन विद्यार्थियों के हैं.

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