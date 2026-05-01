ETV Bharat / state

NEET UG 2026: NTA की एडवाइज, एग्जाम सेंटर के लिए नहीं रहे गूगल मैप के भरोसे

कोटा: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) 3 मई को आयोजित होने वाली नीट यूजी प्रवेश परीक्षा के संबंध में शुक्रवार को एडवाइजरी जारी की गई है. एनटीए ने ऑफिशियल एक्स चैनल पर जारी सूचना के अनुसार विद्यार्थियों को सलाह दी गई है कि वे परीक्षा केंद्रों की भौगोलिक स्थिति के लिए गूगल मैप पर निर्भर नहीं रहें, क्योंकि एनटीए को मिली जानकारी के अनुसार कई परीक्षा केंद्रों की भौगोलिक स्थिति गूगल मैप पर साफ नहीं है. एजुकेशन एक्सपर्ट देव शर्मा ने बताया कि एनटीए ने कैंडिडेट व पेरेंट्स को एनटीए ने निर्देशित किया गया है. एडमिट कार्ड पर दिए गए परीक्षा केंद्रों की स्थिति को परीक्षा पहले स्वयं उपस्थित होकर जांच लें.

देव शर्मा ने बताया कि मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 विद्यार्थियों के कंटेंट, करेज, क्लेरिटी, कॉन्फिडेंस व कमिटमेंट की परीक्षा है. कैंडिडेट सब्जेक्ट में कंटेंट के साथ ही साहस का भी परिचय देना होगा. दो व पांच प्रश्न के हल नहीं होने पर घबराहट में होने वाली गलतियों से बचें. नेगेटिव मार्किंग से बचने के लिए क्लेरिटी क्लियर होने की आवश्यकता होगी. भरोसा व आत्मविश्वास से ही इस परीक्षा में तनाव को नियंत्रित किया जा सकता है. लगातार 3 घंटे तक कमिटमेंट प्रतिबद्धता के साथ बिना थके हारे प्रश्न पत्र को हल करना सफलता के लिए जरूरी है.