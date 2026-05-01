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NEET UG 2026: NTA की एडवाइज, एग्जाम सेंटर के लिए नहीं रहे गूगल मैप के भरोसे

एनटीए की एडवाइजरी के अनुसार विद्यार्थियों को परीक्षा केंद्रों की भौगोलिक स्थिति के लिए गूगल मैप पर निर्भर नहीं रहना चाहिए.

Students at the Examination Center
परीक्षा केंद्र पर विद्यार्थी (ETV Bharat File Photo)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 1, 2026 at 6:22 PM IST

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कोटा: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) 3 मई को आयोजित होने वाली नीट यूजी प्रवेश परीक्षा के संबंध में शुक्रवार को एडवाइजरी जारी की गई है. एनटीए ने ऑफिशियल एक्स चैनल पर जारी सूचना के अनुसार विद्यार्थियों को सलाह दी गई है कि वे परीक्षा केंद्रों की भौगोलिक स्थिति के लिए गूगल मैप पर निर्भर नहीं रहें, क्योंकि एनटीए को मिली जानकारी के अनुसार कई परीक्षा केंद्रों की भौगोलिक स्थिति गूगल मैप पर साफ नहीं है. एजुकेशन एक्सपर्ट देव शर्मा ने बताया कि एनटीए ने कैंडिडेट व पेरेंट्स को एनटीए ने निर्देशित किया गया है. एडमिट कार्ड पर दिए गए परीक्षा केंद्रों की स्थिति को परीक्षा पहले स्वयं उपस्थित होकर जांच लें.

देव शर्मा ने बताया कि मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 विद्यार्थियों के कंटेंट, करेज, क्लेरिटी, कॉन्फिडेंस व कमिटमेंट की परीक्षा है. कैंडिडेट सब्जेक्ट में कंटेंट के साथ ही साहस का भी परिचय देना होगा. दो व पांच प्रश्न के हल नहीं होने पर घबराहट में होने वाली गलतियों से बचें. नेगेटिव मार्किंग से बचने के लिए क्लेरिटी क्लियर होने की आवश्यकता होगी. भरोसा व आत्मविश्वास से ही इस परीक्षा में तनाव को नियंत्रित किया जा सकता है. लगातार 3 घंटे तक कमिटमेंट प्रतिबद्धता के साथ बिना थके हारे प्रश्न पत्र को हल करना सफलता के लिए जरूरी है.

पढ़ें: NEET UG 2026: परीक्षा केंद्र पर बिना बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन की भी मिलेगी एंट्री, NTA ने जारी किए नए नियम

देव शर्मा ने बताया कि कई बार विद्यार्थी परीक्षा केंद्र में प्रवेश से पहले एन मौके तक सब्जेक्ट मैटर डिस्कशन में उलझे रहते हैं. इस डिस्कशन के दौरान किसी प्रश्न पर दूसरे विद्यार्थी की अलग राय पर आप परेशान हो सकते हैं. इस पर कन्फ्यूजन हो जाते हैं. यह स्टूडेंट पर नेगेटिव इंपैक्ट डालता है. इस समय एकांत में अपनी ऊर्जा को संचित करते हुए मनन करने का होता है. कई विद्यार्थियों को स्कूल, कोचिंग या सेल्फ-स्टडी के दौरान वॉशरूम जाने की आदत हो जाती है, लेकिन नीट यूजी में लगातार बायो ब्रेक मिलने की अनुमति नहीं होती है. परीक्षा की शुरुआती व अंतिम 1 घंटे में बायो ब्रेक की अनुमति नहीं होगी, केवल बीच के 1 घंटे में ही यह अनुमति मिलेगी.

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