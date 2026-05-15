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NEET UG Re-Exam 2026: नीट परीक्षा की नई तारीख के ऐलान पर कोटा के संस्थानों ने की ये पहल

21 जून को होगी परीक्षा : दूसरी तरफ कोटा में मेडिकल और इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए बड़ी संख्या में विद्यार्थी आते हैं, अन्य शहरों से यहां का सफलता प्रतिशत काफी ज्यादा है. ऐसे में कोटा के प्रमुख कोचिंग संस्थानों ने विद्यार्थियों के लिए री नीट परीक्षा में फ्री पढ़ाई की घोषणा कर दी है, जिसमें ऑनलाइन टेस्ट और कोचिंग को फ्री किया गया है. इन संस्थाओं का कहना है कि 22.79 लाख रजिस्टर्ड बच्चे नीट यूजी में थे, उन सभी को यह सुविधा फ्री उपलब्ध कराएंगे.

कोटा : पेपर लीक की बात सामने आने के बाद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने नीट यूजी 2026 की परीक्षा को रद्द कर दिया है, जिसके बाद 22.79 रजिस्टर्ड कैंडीडेट्स के लिए नई तारीख का ऐलान का इंतजार कर रहे थे. इसी को देखते हुए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नई परीक्षा तारीख का ऐलान अपने ऑफीशियली एक्स हैंडल पर कर दिया है. शेड्यूल के अनुसार, अब नीट यूजी 2026 की परीक्षा 21 जून, रविवार को आयोजित की जाएगी.

एलेन कोचिंग संस्थान के निदेशक वाइस प्रेसिडेंट विनोद कुमावत के अनुसार पूरे देश के बच्चों के लिए सब कुछ फ्री कर दिया है. इसमें प्रैक्टिस करने के लिए लगातार 1 महीने तक टेस्ट लिया जाएगा और उसे टेस्ट का सॉल्यूशन भी करवाया जाएगा. यह सब संस्थान की एप पर होगा और सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर दिया जाएगा. स्टूडेंट को केवल रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसका कोई शुल्क नहीं देना होगा. उन्होंने बताया कि सुबह 9:00 से 12:30 तक क्लास रहेगी, जिसमें सारे हाई वेटेज वाले चैप्टर से उनको पढ़ाया जाएगा, यह लाइव क्लास रहेगी. दोपहर 2 बजे से शाम 5 तक नीट के पैटर्न का पेपर लिया जाएगा. उसके बाद 5:30 बजे से एनालिसिस कराया जाएगा, हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया जाएगा. इसी तरह से करियर विल कोचिंग भी नीट रिवीजन सीरीज लेकर आया है. संस्थान के दीपक नंदवाना ने कहा कि बच्चों को ऑनलाइन वाले क्रैश कोर्स व लॉन्ग ईयर का अचीवर्स कोर्स को फ्री किया है. ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी फ्री कर दी गई है. जिन सभी बच्चों के नंबर बॉर्डर लाइन पर हैं, उन्हें मदद मिल सकती है.

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विद्यार्थियों के पास मौका जल्द करें वापसी : एजुकेशन एक्सपर्ट देव शर्मा ने बताया कि इसके लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जल्द ही पूरा नोटिफिकेशन भी निकलने वाली है. भारत सरकार ने परीक्षा की नई तिथि की स्वीकृति दे दी है. विद्यार्थियों को इस परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं करना होगा, पुराने रजिस्ट्रेशन के जरिए ही विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हो सकते हैं. विद्यार्थियों के लिए नए एडमिट कार्ड नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जारी करेगी, लेकिन यह 15 जून के बाद ही जारी होंगे. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने पहले ही विद्यार्थियों को बता दिया था कि उनकी परीक्षा शहर की चॉइस में कोई बदलाव नहीं होगा, हालांकि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी संभवत परीक्षा के करीब 20 दिन पहले परीक्षा शहरों की घोषणा भी कर देगी, जिसमें बदलाव हो सकते हैं.

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यह परीक्षा भारत के 551 और 14 विदेशी शहरों में आयोजित होती है, कुल मिलाकर 564 शहरों में होती है. दूसरे सेशन की परीक्षा में भी करीब 22 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों के बैठने की उम्मीद है. इसके लिए 5432 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे. देव शर्मा ने बताया कि 12 मई को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नीट यूजी की 3 मई को आयोजित हुई परीक्षा को रद्द कर दिया था. अब विद्यार्थियों के पास पर्याप्त मौका है, परीक्षा 1 महीने से ज्यादा का समय शेष है, ऐसे में विद्यार्थी और मेहनत कर सकते हैं.