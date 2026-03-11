ETV Bharat / state

NEET UG 2026 : 22.50 लाख हुए रजिस्ट्रेशन, 12 से 14 तक कर ऑनलाइन करेक्शन सकेंगे

22.50 लाख हुए रजिस्ट्रेशन ( ETV Bharat File Photo )

कोटा: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (NEET UG 2026) में अब तक 22.50 लाख के आसपास आवेदन हो गए. ऑनलाइन आवेदन की तारीख भी बुधवार अंतिम है, इसके बाद 12 से 14 मार्च के बीच ऑनलाइन आवेदन में करेक्शन होंगे. निजी कोचिंग संस्थान के करियर काउंसलिंग एक्सपर्ट परिजात मिश्रा ने बताया कि ऑनलाइन आवेदन में अब तक 22.50 लाख आवेदन हुए हैं. आवेदन बीते साल के 22.76 से कम है. हालांकि, फाइनल फिगर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बाद में जारी करेगी, जबकि एप्लीकेशन फॉर्म की ऑनलाइन करेक्शन प्रक्रिया 12 मार्च से शुरू होगी. एनटीए नीट यूजी वेबसाइट पर शुरू की जाएगी. यह प्रक्रिया 14 मार्च 2026 तक रात 11 :50 बजे तक चलेगी. इस अंतिम तिथि के बाद किसी भी प्रकार का करेक्शन करना संभव नहीं होगा. यह करनी होगी प्रक्रिया : एक्सपर्ट पारिजात मिश्रा ने बताया कि स्टूडेंट्स को एनटीए की नीट यूजी की वेबसाइट पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन नम्बर व पासवर्ड डालकर कम्प्लीट सबमिटेड एप्लीकेशन फॉर्म देख सकते हैं. जहां रजिस्टर्ड ई-मेल आईडी, मोबाइल नम्बर, कैंडिडेट का नाम, फोटो, फिंगर प्रिंट्स, स्थानीय व स्थाई पता के अलावा अन्य सभी आपूर्तियों में बदलाव कर सकते हैं. जबकि स्टूडेंट्स व्यक्तिगत विवरण, शैक्षणिक योग्यता से संबंधित जानकारी, राज्य की पात्रता, कैटेगरी में बदलाव कर सकता है. पढे़ं : बीते साल से भी कम होंगे NEET UG 2026 में आवेदन! MBBS सीट के लिए घटेगा कंपटीशन