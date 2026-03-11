ETV Bharat / state

NEET UG 2026 : 22.50 लाख हुए रजिस्ट्रेशन, 12 से 14 तक कर ऑनलाइन करेक्शन सकेंगे

NEET UG 2026 में अब तक 22.50 लाख के आवेदन हो गए. अब 12 से 14 मार्च के बीच ऑनलाइन आवेदन में करेक्शन होंगे.

NEET UG 2026
22.50 लाख हुए रजिस्ट्रेशन (ETV Bharat File Photo)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 11, 2026 at 8:01 PM IST

कोटा: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (NEET UG 2026) में अब तक 22.50 लाख के आसपास आवेदन हो गए. ऑनलाइन आवेदन की तारीख भी बुधवार अंतिम है, इसके बाद 12 से 14 मार्च के बीच ऑनलाइन आवेदन में करेक्शन होंगे.

निजी कोचिंग संस्थान के करियर काउंसलिंग एक्सपर्ट परिजात मिश्रा ने बताया कि ऑनलाइन आवेदन में अब तक 22.50 लाख आवेदन हुए हैं. आवेदन बीते साल के 22.76 से कम है. हालांकि, फाइनल फिगर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बाद में जारी करेगी, जबकि एप्लीकेशन फॉर्म की ऑनलाइन करेक्शन प्रक्रिया 12 मार्च से शुरू होगी. एनटीए नीट यूजी वेबसाइट पर शुरू की जाएगी. यह प्रक्रिया 14 मार्च 2026 तक रात 11 :50 बजे तक चलेगी. इस अंतिम तिथि के बाद किसी भी प्रकार का करेक्शन करना संभव नहीं होगा.

यह करनी होगी प्रक्रिया : एक्सपर्ट पारिजात मिश्रा ने बताया कि स्टूडेंट्स को एनटीए की नीट यूजी की वेबसाइट पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन नम्बर व पासवर्ड डालकर कम्प्लीट सबमिटेड एप्लीकेशन फॉर्म देख सकते हैं. जहां रजिस्टर्ड ई-मेल आईडी, मोबाइल नम्बर, कैंडिडेट का नाम, फोटो, फिंगर प्रिंट्स, स्थानीय व स्थाई पता के अलावा अन्य सभी आपूर्तियों में बदलाव कर सकते हैं. जबकि स्टूडेंट्स व्यक्तिगत विवरण, शैक्षणिक योग्यता से संबंधित जानकारी, राज्य की पात्रता, कैटेगरी में बदलाव कर सकता है.

इन स्टूडेंट्स को देना पड़ेगा डिफरेंस अमाउंट : आरक्षित श्रेणी से अनारक्षित श्रेणी में अपनी श्रेणी में बदलाव करवाना चाहता है तो उसे उसका डिफरेंस अमाउंट डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड नेट बैंकिंग यूपीआई एप्लीकेशन के जरिए भुगतान करना होगा, लेकिन अनारक्षित श्रेणी से आरक्षित श्रेणी में बदलाव करता है तो उसे कोई भुगतान नहीं करना होगा. जैसे कि ओबीसी या ईडब्ल्यूएस श्रेणी से अनारक्षित श्रेणी में परिवर्तन है तो उसे 100 रुपए का अतिरिक्त शुल्क अदा करना होगा. इसी प्रकार एसटी एससी से अनारक्षित श्रेणी में बदलता है तो उसे 700 रुपए का अतिरिक्त शुल्क देना होगा.

एक बार ही मिलेगी सुधार की अनुमति : एक्सपर्ट मिश्रा ने बताया कि सुधार के लिए अतिरिक्त शुल्क भी देना पड़ेगा. कैंडिडेट्स को केवल एक बार सुधार की अनुमति दी जाएगी, यानी एक बार सुधार किए जाने और जमा किए जाने के बाद, फॉर्म फ्रीज कर दिए जाएंगे. स्टूडेंट्स इससे पहले पूरे फार्म को ध्यानपूर्वक अवलोकन कर लें, उसके बाद ही सावधानी भरकर सबमिट करें. एक बार सबमिशन के बाद इसमें कोई बदलाव नहीं हो सकेगा. करेक्शन करने के बाद एप्लीकेशन फार्म व करेक्शन की स्लिप अपने पास संभाल कर रखें.

कैंडिडेट इनमें कर सकेंगे बदलाव :

  • पिता या माता का नाम, योग्यता व व्यवसाय (दोंनो में से एक)
  • शैक्षणिक योग्यता का विवरण (कक्षा X और कक्षा XII)
  • पात्रता का राज्य
  • कैटेगिरी
  • सब कैटेगरी
  • हस्ताक्षर (साइन)
  • NEET (UG) में प्रयासों की संख्या
  • परीक्षा शहर का चयन
  • परीक्षा का माध्यम

