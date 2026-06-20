ETV Bharat / state

NEET-UG 2026 परीक्षा को लेकर ऐसी तैयारी कि परिंदा भी पर ना मार सके, परीक्षा हॉल से देखें ग्राउंड रिपोर्ट

नीट यूजी 2026 के पेपर लीक रोकने को लेकर एनटीए की बड़ी तैयारी है. बिहार समेत देशभर में मॉक ड्रिल का आयोजन हुआ. पढ़ें खबर

NEET UG 2026
NEET-UG 2026 परीक्षा को लेकर पूरी तैयारी (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : June 20, 2026 at 2:31 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

पटना : नीट यूजी-2026 की पुनर्परीक्षा रविवार को आयोजित होने जा रही है. तीन मई को आयोजित परीक्षा पेपर लीक विवाद के बाद रद्द कर दी गई थी, जिसके बाद राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी एनटीए इस बार किसी भी प्रकार की गड़बड़ी रोकने के लिए अतिरिक्त सतर्कता बरत रही है.

रात 8 बजे तक मॉक ड्रिल : परीक्षा से एक दिन पहले शनिवार को बिहार समेत देशभर के परीक्षा केंद्रों पर सुबह 9 बजे से रात 8 बजे तक व्यापक मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है. इसका उद्देश्य परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था, अभ्यर्थियों की जांच प्रक्रिया और परीक्षा संचालन से जुड़े सभी पहलुओं का पूर्वाभ्यास करना है, ताकि रविवार को परीक्षा पूरी तरह शांतिपूर्ण और कदाचारमुक्त माहौल में संपन्न कराई जा सके.

देखें रिपोर्ट (ETV Bharat)

परीक्षा संचालन से जुड़े कर्मियों को ट्रेनिंग : पटना के एएन कॉलेज परिसर में भी मॉक ड्रिल के तहत विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया. यहां बड़ी संख्या में केंद्राधीक्षक, पर्यवेक्षक और परीक्षा संचालन से जुड़े कर्मियों को एनटीए की नई गाइडलाइंस की जानकारी दी गई. प्रशिक्षण के दौरान परीक्षा केंद्रों पर अपनाई जाने वाली सुरक्षा प्रक्रियाओं, अभ्यर्थियों की पहचान सत्यापन, थंब इंप्रेशन, वीडियोग्राफी और परीक्षा हॉल में निगरानी संबंधी दिशा-निर्देशों पर विस्तार से चर्चा की गई.

एएन कॉलेज के परीक्षा नियंत्रक डॉ. संजीत लाल ने बताया कि कॉलेज परिसर में इस बार चार परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं. इन केंद्रों पर तैनात केंद्राधीक्षकों और सैकड़ों पर्यवेक्षकों को विशेष रूप से प्रशिक्षित किया गया है. उन्होंने बताया कि सभी पर्यवेक्षक विभिन्न विद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों से आए शिक्षक हैं, जिनकी जिम्मेदारी परीक्षा हॉल में व्यवस्था बनाए रखने और परीक्षा की निष्पक्षता सुनिश्चित करने की होगी.

डॉ. संजीत लाल, परीक्षा नियंत्रक, एएन कॉलेज
डॉ. संजीत लाल, परीक्षा नियंत्रक, एएन कॉलेज (ETV Bharat)

''इस बार एनटीए ने परीक्षा प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण बदलाव किया है. अभ्यर्थियों को प्रश्नपत्र हल करने के निर्धारित समय से अलग 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा. यह समय प्रश्न हल करने के लिए नहीं, बल्कि थंब इंप्रेशन, पहचान सत्यापन, एडमिट कार्ड जांच और वीडियोग्राफी जैसी अनिवार्य प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए होगा. इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रशासनिक औपचारिकताओं के कारण विद्यार्थियों का वास्तविक परीक्षा समय प्रभावित न हो और उन्हें पूरे दो घंटे प्रश्नपत्र हल करने के लिए मिल सकें.''- डॉ. संजीत लाल, परीक्षा नियंत्रक, एएन कॉलेज

परीक्षा कक्षों, बेंच और डेस्क की जांच : मॉक ड्रिल के दौरान सुरक्षा व्यवस्था की भी गहन समीक्षा की गई. कई केंद्रों पर सुरक्षा बलों के जवानों ने परीक्षा कक्षों, बेंच और डेस्क की जांच की. साथ ही यह सुनिश्चित किया गया कि परीक्षा केंद्रों के भीतर कोई भी प्रतिबंधित सामग्री न पहुंच सके. सभी परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था की गई है और पूरी परीक्षा रिकॉर्ड की जाएगी. परीक्षा के दौरान प्रत्येक गतिविधि पर नजर रखी जाएगी ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि को तुरंत रोका जा सके.

ड्रेस कोड के साथ मिलेगी एंट्री : एनटीए के दिशा-निर्देशों के अनुसार अभ्यर्थियों को हल्के और ढीले-ढाले कपड़े पहनकर परीक्षा केंद्र पहुंचना होगा. जूते और मोजे पहनकर आने की अनुमति नहीं होगी. हाफ स्लीव शर्ट और निर्धारित ड्रेस कोड का पालन करना अनिवार्य होगा. पर्यवेक्षकों को निर्देश दिया गया है कि वे परीक्षा हॉल में प्रवेश से पहले प्रत्येक अभ्यर्थी की सावधानीपूर्वक जांच करें और यह सुनिश्चित करें कि किसी के पास मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट या अन्य प्रतिबंधित सामग्री न हो.

पर्यवेक्षकों को दिया गया प्रशिक्षण
पर्यवेक्षकों को दिया गया प्रशिक्षण (ETV Bharat)

पर्यवेक्षकों को 9 बजे तक पहुंचना होगा : परीक्षा संचालन से जुड़े अधिकारियों और पर्यवेक्षकों के लिए भी सख्त नियम लागू किए गए हैं. डॉ. संजीत लाल के अनुसार सभी पर्यवेक्षकों को रविवार सुबह 9 बजे तक रिपोर्ट करने का निर्देश दिया गया है. परीक्षा शुरू होने से पहले एक बार फिर उन्हें सभी दिशा-निर्देशों की जानकारी दी जाएगी. इसके बाद 11 बजे से उन्हें परीक्षा कक्षों में तैनात कर दिया जाएगा.

''परीक्षा अवधि के दौरान किसी भी पर्यवेक्षक के पास मोबाइल फोन रखने की अनुमति नहीं होगी. सभी मोबाइल फोन कॉलेज के प्रशासनिक भवन में जमा कराए जाएंगे और परीक्षा समाप्त होने के बाद ही वापस दिए जाएंगे.''- डॉ. संजीत लाल, परीक्षा नियंत्रक, एएन कॉलेज

पर्यवेक्षकों को दिया गया प्रशिक्षण
पर्यवेक्षकों को दिया गया प्रशिक्षण (ETV Bharat)

ट्राफिक व्यवस्था के लिए पूरी प्लानिंग : परीक्षार्थियों को परीक्षा केन्द्रों तक पहुंचने में कोई परेशानी ना हो इसके लिए भी खास तैयारी की गई है. पटना डीएसपी ट्रैफिक अनिल कुमार ने 21 जून को होने वाली NEET-UG 2026 परीक्षा की तैयारियों पर कहा कि किसी भी परीक्षा केंद्र पर जाने में कोई कठिनाई ना हो, ट्रैफिक की कोई समस्या ना हो, इसके लिए हमने बल की संख्या को बढ़ा दिया है ताकि जाम की समस्या ना हो. हमने डायवर्जन योजना भी बनाई है.

जोखिम लेने के मूड में नहीं प्रशासन : पेपर लीक विवाद के बाद आयोजित हो रही इस पुनर्परीक्षा को लेकर एनटीए और राज्य प्रशासन कोई जोखिम लेने के मूड में नहीं हैं. यही वजह है कि सुरक्षा, निगरानी और परीक्षा संचालन से जुड़े हर स्तर पर अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है. अधिकारियों का दावा है कि व्यापक मॉक ड्रिल और नई व्यवस्थाओं के जरिए इस बार परीक्षा को पूरी तरह पारदर्शी, सुरक्षित और निष्पक्ष बनाने की तैयारी कर ली गई है.

ये भी पढ़ें :-

बिहार में 21 जून को चलेंगी 6 'परीक्षा स्पेशल' ट्रेनें, देखें टाइम टेबल

NEET री-एग्जाम के लिए पटना में मॉक ड्रिल, केन्द्रीय मंत्री बोले- 'सरकार सतर्क'

TAGGED:

नीट यूजी 2026
MOCK DRILL FOR EXAM IN PATNA
परीक्षा को लेकर मॉक ड्रिल
ALERT FOR NEET EXAM
NEET UG 2026

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.