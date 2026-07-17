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बाप से बढ़कर बेटा, आर्यमन सोलंकी के पिता डॉक्टर तो बेटे ने NEET एग्जाम में टॉप कर गाड़े झंडे

720 में से 692 नंबर प्राप्त किए जबलपुर के आर्यमन सोलंकी ने री नीट में मध्य प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया है. उन्हें 720 में से 692 नंबर मिले हैं और पूरे देश में आर्यमन सोलंकी की रैंक 46 आई है. जनरल कैटेगरी में आर्यमन की पोजीशन पूरे देश में 39 है. आर्यमन के रिजल्ट के अनुसार उन्हें दिल्ली एम्स में एमबीबीएस करने का मौका मिलेगा.

आर्यमन के पिता का कहना है कि, ''आर्यमन की तैयारी बहुत व्यवस्थित थी इसलिए हमने कभी उनकी पढ़ाई में दखल नहीं दिया.'' आर्यमन की मां का कहना है कि, ''आर्यमान पढ़ाई के साथ मोबाइल सोशल मीडिया और खेल से भी जुड़े रहते थे.''

जबलपुर: री-नीट परीक्षा में जबलपुर के आर्यमन सोलंकी ने पूरे देश में 46 भी रैंक हासिल की है. आर्यमन सोलंकी का कहना है कि, ''उन्होंने ड्रॉप नहीं लिया था और मेहनत के साथ ही यह परीक्षा दी थी. हालांकि पहली बार जब नीट परीक्षा कैंसिल हुई थी तो वह परेशान हो गए थे. लेकिन दोबारा उन्होंने ज्यादा तैयारी के साथ परीक्षा दी और बेहतर रिजल्ट लेकर आए.''

एग्जाम रद्द होने पर रो दिए थे आर्यमन

आर्यमन सोलंकी का कहना है कि, ''उन्होंने 12वीं की परीक्षा के साथ ही नीट की परीक्षा दी थी. वह अपनी पढ़ाई पर बहुत अधिक फोकस करते थे. रोज 6 घंटे से ज्यादा की पढ़ाई में केवल नीट के एग्जाम के लिए करते थे.'' आर्यमन ने बताया कि, नीट की तैयारी करने वाले छात्रों को प्लानिंग के साथ पढ़ाई करनी चाहिए. इसमें वे बोर्ड के साथ ही नीट की परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं. उन्होंने बहुत व्यवस्थित तरीके से पढ़ाई की इसलिए उनका रिजल्ट ऐसा आया हालांकि जब नीट परीक्षा को रद्द किया गया था तो उन्हें रोना आया था.'' क्योंकि उनका कहना है कि, उन्होंने काफी तैयारी की थी और परीक्षा रद्द होने के बाद भी थोड़े हताश जरूर हो गए थे.

अपने परिजन के साथ आर्यमन सोलंकी (ETV Bharat)

आर्यमन की पढ़ाई में कभी दखल नहीं दिया

आर्यमन सोलंकी के पिता डॉक्टर फनेंद्र सिंह सोलंकी जबलपुर मेडिकल कॉलेज में यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में प्रोफेसर हैं. उन्होंने बताया कि, ''आर्यमन बहुत व्यवस्थित तैयारी कर रहा था. हालांकि उसकी पढ़ाई में हमने कहीं दखल नहीं दिया. यह बात जरूर है कि जब पहली बार परीक्षा रद्द हुई तब हमने उसे काफी हौसला दिया था. और यह कहा था कि आप फिर से तैयारी करो अबकी बार का रिजल्ट आप ज्यादा अच्छा ला सकते हैं और वही हुआ आर्यमन ने पूरे प्रदेश में टॉप कर लिया.''

आर्यमन की मां डॉक्टर अनुपमा सोलंकी का कहना है कि, ''ऐसा नहीं है की पढ़ाई के दौरान मोबाइल से बिल्कुल परहेज किया हो. वह मोबाइल और सोशल मीडिया दोनों का इस्तेमाल करता था, लेकिन वह पढ़ाई को लेकर बहुत संजीदा था. पढ़ाई और मोबाइल के समय अलग-अलग थे. इसलिए मोबाइल की वजह से उनकी पढ़ाई कभी डिस्टर्ब नहीं हुई.''

आर्यमन सोलंकी का कहना है कि, ''फिलहाल वह अपने पिता की ही तरह यूरोलॉजी में ही आगे की विशेषज्ञता हासिल करेंगे.'' आर्यमन सोलंकी ने यह साबित कर दिया है कि यदि सही तरीके से योजना बनाकर पढ़ाई की जाए तो 12वीं के साथ ही नीट परीक्षा जैसी कठिन परीक्षा को भी पास किया जा सकता है.