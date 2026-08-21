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प्रदेश में प्राइवेट कॉलेज की मैनेजमेंट से सरकारी कॉलेज की NRI सीट पर MBBS की फीस महंगी, 1.73 करोड़ में बनेंगे डॉक्टर

प्रदेश में एनआरआई (NRI) कैटेगिरी में 468 सीट है, जिनमें 67 महंगी फीस वाली है. पेश है मनीष गौतम की रिपोर्ट...

NRI SEATS IN GOVERNMENT COLLEGES, MANAGEMENT OF PRIVATE COLLEGES
रकारी कॉलेज की NRI सीट पर MBBS की फीस महंगी. (ETV Bharat gfx)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 21, 2026 at 2:35 PM IST

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कोटाः प्रदेश में मेडिकल कॉलेज में एडमिशन का दौर जारी है. नीट यूजी एडमिशन काउंसलिंग बोर्ड 2026 राजस्थान स्टेट कोटा 85 फीसदी की काउंसलिंग करवा रहा है. इसके तहत मेडिकल कॉलेज की तरफ से फीस स्ट्रक्चर जारी किया गया है. कॉलेजों की फीस स्ट्रक्चर का एनालिसिस करने पर सामने आया कि प्रदेश में जहां पर प्राइवेट कॉलेज में मैनेजमेंट सीट पर अधिकतम ट्यूशन फीस 1.46 करोड़ है. वहीं, राजस्थान के सरकारी कॉलेज की एनआरआई कैटेगरी की फीस 1.73 करोड़ पहुंच गई है.

निजी कोचिंग संस्थान के करियर काउंसलिंग एक्सपर्ट पारिजात मिश्रा ने बताया कि एनआरआई कैटेगरी के स्टूडेंट की सरकारी कॉलेज में फीस साल 2025 में 38288 यूएस डॉलर थी, जो कि सालाना 36.56 लाख रुपए व पूरी एमबीबीएस की फीस 1.64 करोड़ है. ऐसे में 5 प्रतिशत बढ़ोतरी के साथ यह फीस 40202 यूएस डॉलर यानि 38.39 लाख रुपए बन रही है. यह ट्यूशन फीस सालाना है, ऐसे में साढ़े चार साल की फीस 1.73 करोड रुपए हो जाएगी.

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मेडिकल कॉलेज में फीस (ETV Bharat gfx)

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डॉलर कन्वर्जन के आधार पर जमा होती है फीसः यह फीस विद्यार्थियों को हर साल डॉलर कन्वर्जन के अनुसार जमा करनी पड़ती है, इसीलिए 1.73 करोड़ से यह फीस बढ़ जाएगी. वहीं, इन विद्यार्थियों को अन्य मिसलेनियस फीस भी 27 हजार सालाना जमा करनी है. इसके अनुसार एक से डेढ़ लाख का खर्चा अतिरिक्त होगा. हॉस्टल में रहने वालों को फीस भी देनी होगी. इस एनआरआई कैटेगरी की फीस की कैटेगिरी में प्रदेश के चार ही कॉलेज आ रहे हैं, जिनमें कोटा, अजमेर, उदयपुर और आरयूएचएस जयपुर शामिल है.

इनमें कोटा, अजमेर व उदयपुर में 15-15 सीट हैं, जबकि आरयूएचएस जयपुर में 22 सीट है. कुल 67 सीट हैं. चिकित्सा शिक्षा निदेशालय की एडिशनल डायरेक्टर एकेडमिक डॉ रश्मि गुप्ता ने बताया कि केबिनेट्स के ऑर्डर्स के अनुसार ही हर साल 5 फीसदी फीस बढ़ती है. अभी इसके आदेश जारी नहीं हुए हैं, लेकिन कैबिनेट के आर्डर हैं, इसलिए फीस बढ़ना तय है. राजस्थान के राजमेस वाले मेडिकल कॉलेज की एनआरआई सीट की फीस अलग हैं, जबकि पुराने चार कॉलेज में ज्यादा फीस है.

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एनआरआई कैटेगिरी की फीस. (ETV Bharat gfx)

राजमेस की 401 एनआरआई सीट, फीस 1.13 करोड़ः प्रदेश में एनआरआई कैटेगिरी में 468 सीट हैं, जिनमें 67 महंगी फीस वाली है. शेष एनआरआई की 401 सीट्स 24 कॉलेज में है. यह सभी राजमेस के अधीन संचालित हो रहे हैं. इनमें सबसे ज्यादा झालावाड़ में 30 सीट है. उसके बाद भरतपुर व चूरू में 23- 23 सीट हैं, जबकि सबसे कम जैसलमेर और टोंक में 7-7 सीट हैं. राजमेस के अधीन कॉलेज में एनआरआई कैटेगरी की फीस 2025 में राज्य सरकार ने कम की थी. इसमें तय किया गया था कि प्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेज में मैनेजमेंट कोटा फीस का ढाई गुना होगी. ऐसे में साल 2025 में यह एनआरआई की फीस 23.93 लाख हुई थी. इसमें भी 5 फीसदी की बढ़ोतरी से यह फीस 25.13 लाख होगी. इसके अनुसार साढ़े चार साल की फीस 1.13 करोड़ हो रही है.

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सरकारी मेडिकल कॉलेज (ETV Bharat gfx)

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3.33 सरकारी व मैनेजमेंट कोटा में 45.23 लाख है फीसः पारिजात मिश्रा ने बताया कि मैनेजमेंट कोटा की प्रदेश के 25 कॉलेज में 991 सीट हैं. साल 2025 में मैनेजमेंट कोटा फीस 9.57 लाख थी. इसमें 5 फीसदी की बढ़ोतरी के साथ 10.05 लाख हो गई है. ऐसे में पूरी एमबीबीएस की पढाई 45.23 लाख में होगी. प्रदेश के सरकारी और राजमेस के संचालित मेडिकल कॉलेज में सरकारी यानी कम फीस वाली 2274 सीट हैं. यहां पर एमबीबीएस के लिए पूरे 5 साल में ही विद्यार्थियों को केवल 3.33 लाख रुपए ट्यूशन फीस के देने होंगे. इसके अलावा 27 हजार सालाना मिसलेनियस फीस है. हॉस्टल का चार्ज अलग देना होगा.

NRI seats in government colleges, management of private colleges
परीक्षा देने के लिए कतार में लगे विद्यार्थी. (ETV bharat kota)

केवल एक बार एडमिशन फीस और सिक्योरिटी के 30600 देने होंगे. मिसलेनियस, हॉस्टल, एडमिशन और सिक्योरिटी की फीस एनआरआई और मैनेजमेंट कोटा के स्टूडेंट्स को भी समान ही है. राजस्थान के पुराने 6 मेडिकल कॉलेज में कई कैटगिरी के विद्यार्थियों को ट्यूशन फीस में रियायत है. इनमें एसएमएस जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, अजमेर और कोटा मेडिकल कॉलेज शामिल हैं. यहां पर सभी छात्राओं की ट्यूशन फीस में रियायत है. इसके अलावा एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की कैंडिडेट्स को भी ट्यूशन फीस नहीं देनी होती है, जबकि राजमेस के संचालित मेडिकल कॉलेज में इन कैटेगिरी में भी यह फीस देनी होगी.

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निजी मेडिकल कॉलेज में फीस. (ETV Bharat gfx)

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निजी में पूरी फीस के एडवांस चेक भी ले रहेः प्रदेश के निजी कॉलेजों की बात की जाए तो वहां पर 85.05 लाख से 1.08 करोड़ के बीच जनरल सीट ट्यूशन फीस रखी गई है. प्रदेश के 18 प्राइवेट कॉलेज में 3252 जनरल सीट्स हैं. दूसरी तरफ मैनेजमेंट सीट पर फीस की बात की जाए तो यह फीस 1.13 से 1.46 करोड़ के बीच है. यह मैनेजमेंट सीट 15 कॉलेज में 448 हैं.

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परीक्षा देकर वापस आते विद्यार्थी. (ETV Bharat kota)

विद्यार्थियों को हॉस्टल, एडमिशन, मिसलेनियस, सिक्योरिटी के लिए भी लाखों रुपए देने होंगे. एक मेडिकल कॉलेज में तो हॉस्टल के 7 लाख रुपए सालाना तक भी है. सभी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के समय पूरे साल की फीस ले ली जाती है. शेष साढ़े तीन साल की फीस सेमेस्टर के आधार पर ली जाती है, जिसे सेमेस्टर शुरू होने के पहले जमा करना होता है. कई निजी मेडिकल कॉलेज स्टूडेंट्स की पढ़ाई और हॉस्टल व मेस की फीस के चेक पेरेंट्स से अभी जमा करवा रहे हैं. उन्होंने यह अपने नोटिफिकेशन में भी जारी किया है.

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