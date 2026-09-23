NEET UG 2026 : भारी फीस के चलते खाली रह गईं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की 2496 सीटें, डेढ़ करोड़ तक है MBBS की फीस

NEET UG 2026 : भारी फीस के चलते खाली रह गईं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की 2496 सीटें, डेढ़ करोड़ तक है MBBS की फीस
प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में 2496 सीटें हैं, जिनमें जनरल कोटा की 2061 सीटें और मैनेजमेंट कोटा की 435 सीटें शामिल हैं.
Published : September 23, 2026 at 4:12 PM IST
कोटा: राजस्थान मेडिकल डेंटल काउंसलिंग बोर्ड नीट यूजी के स्कोर के आधार पर राजस्थान में काउंसलिंग करवा रहा है. जिसमें स्टेट कोटा 85 फीसदी काउंसलिंग हो रही है. इस तीसरे राउंड की सीट मैट्रिक्स बुधवार को जारी की गई है. इसके अनुसार एमबीबीएस की सरकारी व निजी मेडिकल कॉलेज की 3021 और डेंटल कॉलेज की 467 सीटें खाली हैं.
निजी कोचिंग संस्थान के करियर काउंसलिंग एक्सपर्ट पारिजात मिश्रा ने बताया कि एमबीबीएस की सरकारी मेडिकल कॉलेजों की 527 सीटें हैं. जिसमें गवर्नमेंट सीटें 155 हैं. यहां कम फीस है, जबकि गवर्नमेंट मैनेजमेंट सीटें 55 हैं. वहीं, गवर्नमेंट एनआरआई कोटे की 317 सीटें शामिल हैं. इन एनआरआई सीटों को भी सम्बंधित कॉलेजों में जनरल और मैनेजमेंट सीटों में तब्दील कर दिया जाएगा.
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प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में 2496 सीटें हैं, जिनमें जनरल कोटा की 2061 सीटें और मैनेजमेंट कोटा की 435 सीटें शामिल हैं. इन प्राइवेट कॉलेजों में 85 लाख से 1.50 करोड़ तक फीस है. इसी प्रकार बीडीएस कोर्स के लिए सरकारी डेंटल कॉलेजों की 19 सीटें हैं. वहीं, प्राइवेट डेंटल कॉलेजों में बीडीएस कोर्स के लिए जनरल 377 व मैनेजमेंट कोटा की 71 सीटें शामिल हैं.
सरकारी कॉलेज में कहां पर कितने सीट ? :
|कॉलेज
|सीट
|एसएमएस, जयपुर
|11
|डॉ. एसएन मेडिकल कॉलेज, जोधपुर
|7
|गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, कोटा
|7
|जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, अजमेर
|5
|रविंद्र नाथ मेडिकल कॉलेज, उदयपुर
|6
|सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज, बीकानेर
|5
तीसरे राउंड की यह रहेगी प्रोसेस :
- 24 सितम्बर से 7 अक्टूबर के बीच कैंडिडेट चॉइस फिलिंग होगी.
- कैंडिडेट सब्मिटेड चॉइस 7 अक्टूबर रात 11:45 पर ऑटो लॉक होगी.
- सभी रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स को अपनी इच्छित चॉइस को दोबारा भरना होगा. भले ही उनका पहले से कोई अलाटमेंट है और वे अपग्रेड करना चाहते हैं.
- जिन्हें अपग्रेड नहीं करना है, इस काउंसलिंग में शामिल होने की कोई जरूरत नहीं है.
- 9 अक्टूबर को काउंसलिंग बोर्ड थर्ड राउंड काउंसलिंग का इंडिकेटिव सीट अलॉटमेंट रिजल्ट और 10 अक्टूबर को प्रोविशनल सीट अलॉटमेंट रिजल्ट घोषित होगा.
- कॉलेज अलॉटेड कैंडिडेटस को 11 से 15 अक्टूबर के बीच जयपुर के एसएमएस मेडिकल कॉलेज के एकेडमिक ब्लॉक में ओरिजिनल डाक्यूमेंट्स और सिक्योरिटी डिपाजिट की स्लिप के साथ व्यक्तिगत उपस्थित होना पड़ेगा.
- जो कैंडिडेट्स प्रथम व द्वितीय राउंड काउंसलिंग शामिल हुए थे, उनका कॉलेज अलाटमेंट हुआ था. जिसको उन्होंने बाद में ज्वाइन भी किया था. ऐसे कैंडिडेट्स को काउंसलिंग राउंड तृतीय मे अपग्रेड हो जाएंगे. उन्हें भी अपने काउंसलिंग राउंड प्रथम या द्वितीय के पहले अलॉटेड कॉलेज फीस की सत्यापित प्रमाण (ऑनलाइन फीस डिपॉजिट स्लिप) ले जानी है.
- कैंडिडेट्स के ओरिजिनल डाक्यूमेंट्स और सम्बंधित फीस, उनकी व्यक्तिगत रिपोर्टिंग के बाद सीधे राउंड 3 के अपग्रेड कॉलेज में स्थानांतरित कर दी जाएगी. यदि कोई भी शुल्क का अंतर (आवंटित कॉलेज के अनुसार) होगा तो उसे भी कैंडिडेट को भुगतान करना होगा.
- तृतीय राउंड काउंसलिंग प्रक्रिया इस प्रकार से रहेगी. सभी मेडिकल व कॉलेजों में प्रवेश पाने वाले कैंडिडेट्स को आवंटित कॉलेज की एक वर्ष की ट्यूशन फीस (सिक्योरिटी राशि ट्यूशन फीस में समायोजित की जाएगी), केवल इलेक्ट्रॉनिक (ऑनलाइन) मोड के माध्यम से चेयरमैन नीट यूजी काउंसलिंग बोर्ड 2026 के बैंक खाते में जमा करनी होगी. बैंक की सत्यापित या इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन की रसीद, मूल दस्तावेज, बांड लेटर अलाटेड कॉलेज के डेस्क पर रिपोर्टिंग के समय जमा करना होगा.
- राज्य स्तरीय काउन्सलिंग का तीसरा राउंड है. जिस भी कैंडिडेट को फ्रेश अपग्रेडेड अलाटमेंट मिलता है, वह उस अलॉटटेड सीट को ज्वाइन नहीं करता है तो उसकी सिक्योरिटी डिपाजिट जब्त कर ली जाएगी. ये कैंडिडेट राज्य स्तरीय काउन्सलिंग के अगले राउंड्स शामिल नहीं हो सकेगा.
- राउंड-3 काउंसलिंग में कैंडिडेट को सीट अलाटमेंट होती है, वह उस सीट पर प्रवेश ले लेता है या पहले किसी भी राउंड में अलाटेड सीट को राउंड-3 में रीटेन्ड रखता है. उसे एमसीसी, एनएमसी या डीसीआई के निर्धारित प्रवेश की अंतिम तिथि तक अपनी सीट छोड़ने या प्रवेश से इस्तीफा देने की अनुमति नहीं होगी. इस अवधि के दौरान उनके सब्मिटेड ओरिजिनल डाक्यूमेंट्स भी वापस नहीं किए जाएंगे. साथ ही ऐसे सभी कैंडिडेट्स पर संबंधित संस्थान या राज्य सरकार के निर्धारित बॉन्ड के नियम और शर्तें लागू रहेंगी.