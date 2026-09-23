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NEET UG 2026 : भारी फीस के चलते खाली रह गईं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की 2496 सीटें, डेढ़ करोड़ तक है MBBS की फीस

परीक्षा देकर बाहर आते विद्यार्थी ( ETV Bharat File Photo )