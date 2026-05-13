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NEET UG पेपर लीक मामले में IB की बड़ी कार्रवाई, विम्स कॉलेज में छापा, तोड़ा गया कमरे का ताला

नालंदा में पावापुरी मेडिकल कॉलेज के बॉयज हॉस्टल में IB की टीम ने NEET पेपर लीक मामले को लेकर दो कमरों की तलाशी ली है.

IB RAID IN Pawapuri Medical College
विम्स कॉलेज के बॉयज हॉस्टल में छापा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : May 13, 2026 at 5:52 PM IST

3 Min Read
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नालंदा: राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा NEET-UG 2026 परीक्षा रद्द होने के बाद देशव्यापी स्तर पर जांच तेज हो गई है. इसी कड़ी में बिहार के नालंदा के पावापुरी स्थित वर्धमान आयुर्विज्ञान संस्थान (विम्स कॉलेज) के बॉयज हॉस्टल में इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) की टीम ने स्थानीय पुलिस के सहयोग से बड़ी छापेमारी की.

विम्स कॉलेज के बॉयज हॉस्टल के दो कमरों में छापा: आईबी ने कमरा नंबर 502 पर छापा मारा है. यह कमरा नीट पेपर लीक के सॉल्वर गैंग के मुख्य सदस्य उज्ज्वल कुमार उर्फ़ राजा बाबूMJ का बताया जाता है. वहीं कमरा नंबर 110 में भी टीम ने सघन तलाशी ली. यह कमरा साल 2024 बैच के मेडिकल छात्र अवधेश कुमार है है. इस कमरे का ताला तोड़कर प्रशासनिक टीम अंदर दाखिल हुई और छापा मारा गया.

देखें वीडियो (ETV Bharat)

छापेमारी से छात्रों के बीच हड़कंप: बता दें कि नीट पेपर लीक के सॉल्वर गैंग के मुख्य सदस्य उज्ज्वल कुमार उर्फ़ राजा बाबू विम्स कॉलेज के बॉयज हॉस्टल में कमरा नंबर 502 में रहता है. वहीं इस छापेमारी को लेकर कोई भी अधिकारी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है. आईबी टीम की मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में छापेमारी की खबर से अन्य छात्रों के बीच हड़कंप मच गया.

विम्स अधीक्षक से पूछताछ जारी: इस मामले में अवधेश सहित 7 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि उज्ज्वल कुमार उर्फ़ राजा बाबू फरार चल रहा है. उसकी तलाश में लगातार पुलिस और आईबी की टीम छापेमारी कर रही है. इस मामले में विम्स के अधीक्षक मो. जकी जमा से टीम पूछताछ कर रही है.

IB RAID IN Pawapuri Medical College
कमरे का तोड़ा गया ताला (ETV Bharat)

"हमें सहयोग के लिए भेजा गया था कि आईबी की टीम को जांच में सहयोग करें. दोनों के कमरे की जांच हुई, लेकिन कुछ मिला नहीं है. NEET मामले में पेपर लीक के सॉल्वर गैंग का लिंक पावापुरी मेडिकल कॉलेज से जुड़ा है."- अश्वनी कुमार, विम्स कॉलेज स्टाफ

नालंदा से हो चुकी है कई गिरफ्तारियां: नालंदा पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ लोग परीक्षा में धांधली करने की योजना बना रहे हैं. 2 मई को जब पुलिस सड़कों पर गाड़ियां की चेकिंग कर रही थी, तभी उन्हें इस गैंग के बारे में पता चला था. पुलिस ने जब जांच शुरू की, तो परत दर परत राज खुलते चले गए. अबतक कुल सात लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है. पकड़े गए लोगों के पास से लैपटॉप और मोबाइल भी मिले थे, जिनमें नकल कराने के कई बड़े सुराग मिले हैं.

3 मई को हुई थी परीक्षा: पेपर लीक के चलते एनटीए ने नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द कर दी है. यह परीक्षा 3 मई को आयोजित हुई थी. जल्द ही परीक्षा की नई तारीखों का ऐलान किया जाएगा.

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