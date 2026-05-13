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NEET UG पेपर लीक मामले में IB की बड़ी कार्रवाई, विम्स कॉलेज में छापा, तोड़ा गया कमरे का ताला

नालंदा: राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा NEET-UG 2026 परीक्षा रद्द होने के बाद देशव्यापी स्तर पर जांच तेज हो गई है. इसी कड़ी में बिहार के नालंदा के पावापुरी स्थित वर्धमान आयुर्विज्ञान संस्थान (विम्स कॉलेज) के बॉयज हॉस्टल में इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) की टीम ने स्थानीय पुलिस के सहयोग से बड़ी छापेमारी की.

विम्स कॉलेज के बॉयज हॉस्टल के दो कमरों में छापा: आईबी ने कमरा नंबर 502 पर छापा मारा है. यह कमरा नीट पेपर लीक के सॉल्वर गैंग के मुख्य सदस्य उज्ज्वल कुमार उर्फ़ राजा बाबूMJ का बताया जाता है. वहीं कमरा नंबर 110 में भी टीम ने सघन तलाशी ली. यह कमरा साल 2024 बैच के मेडिकल छात्र अवधेश कुमार है है. इस कमरे का ताला तोड़कर प्रशासनिक टीम अंदर दाखिल हुई और छापा मारा गया.

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छापेमारी से छात्रों के बीच हड़कंप: बता दें कि नीट पेपर लीक के सॉल्वर गैंग के मुख्य सदस्य उज्ज्वल कुमार उर्फ़ राजा बाबू विम्स कॉलेज के बॉयज हॉस्टल में कमरा नंबर 502 में रहता है. वहीं इस छापेमारी को लेकर कोई भी अधिकारी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है. आईबी टीम की मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में छापेमारी की खबर से अन्य छात्रों के बीच हड़कंप मच गया.

विम्स अधीक्षक से पूछताछ जारी: इस मामले में अवधेश सहित 7 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि उज्ज्वल कुमार उर्फ़ राजा बाबू फरार चल रहा है. उसकी तलाश में लगातार पुलिस और आईबी की टीम छापेमारी कर रही है. इस मामले में विम्स के अधीक्षक मो. जकी जमा से टीम पूछताछ कर रही है.