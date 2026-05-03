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NEET UG 2026 : कैसा रहा नीट का पेपर ? सुनिए Exam की कहानी, विद्यार्थियों की जुबानी

कुरुक्षेत्र : आज पूरे भारत में नीट के लिए परीक्षा आयोजित की गई थी. कुरुक्षेत्र में भी नीट के लिए पांच परीक्षा केंद्र बनाए गए थे जहां पर 2051 विद्यार्थियों ने अपनी परीक्षा दी है. परीक्षा देकर बाहर निकले विद्यार्थियों ने परीक्षा को लेकर काफी खुशी जाहिर की है क्योंकि पिछले वर्ष की अपेक्षा इस बार पेपर आसान था जिसके चलते विद्यार्थी सभी खुश दिखाई दिए.

आसान था पेपर : परीक्षा देकर बाहर निकले विद्यार्थी नमन ने कहा कि इस बार पेपर काफी अच्छा आया हुआ था. एनसीईआरटी की बुक में से ही सभी क्वेश्चन आए हुए थे जिसके चलते उन्होंने सभी प्रश्न आसानी से अटेंड किए हैं. उन्होंने कहा कि बायो और केमिस्ट्री काफी आसान थी. जो उन्होंने तैयारी की थी, सभी उनमें से आए हैं, जिसके चलते इस बार कट ऑफ ज्यादा जा सकती है.

कैसा रहा नीट का पेपर ? (ETV Bharat)

पेपर में कोई परेशानी नहीं हुई : परीक्षा देकर बाहर निकली महक ने कहा कि पेपर काफी आसान था लेकिन केमिस्ट्री ऑर्गेनिक के काफी लेंथी क्वेश्चन थे जिसके चलते थोड़ी परेशानी हुई है. लेकिन कुल मिलाकर पिछले साल की अपेक्षा इस बार पेपर आसान था. हालांकि आसान होने की वजह से ज्यादा बच्चे पास होंगे. उन्होंने कहा कि उनके टीचरों ने जो उनको तैयारी करवाई थी सभी उसके अनुसार ही आया है जिसके चलते उनको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हुई.