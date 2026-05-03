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NEET UG 2026 : कैसा रहा नीट का पेपर ? सुनिए Exam की कहानी, विद्यार्थियों की जुबानी

हरियाणा के कुरुक्षेत्र में नीट का पेपर देकर बाहर निकले विद्यार्थियों ने कहा कि पेपर आसान था और कट ऑफ ज्यादा जा सकता है.

NEET UG 2026 How was the NEET paper Listen to what the students who passed the exam had to say
NEET UG 2026 : कैसा रहा नीट का पेपर ? (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : May 3, 2026 at 7:07 PM IST

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Updated : May 3, 2026 at 7:30 PM IST

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कुरुक्षेत्र : आज पूरे भारत में नीट के लिए परीक्षा आयोजित की गई थी. कुरुक्षेत्र में भी नीट के लिए पांच परीक्षा केंद्र बनाए गए थे जहां पर 2051 विद्यार्थियों ने अपनी परीक्षा दी है. परीक्षा देकर बाहर निकले विद्यार्थियों ने परीक्षा को लेकर काफी खुशी जाहिर की है क्योंकि पिछले वर्ष की अपेक्षा इस बार पेपर आसान था जिसके चलते विद्यार्थी सभी खुश दिखाई दिए.

आसान था पेपर : परीक्षा देकर बाहर निकले विद्यार्थी नमन ने कहा कि इस बार पेपर काफी अच्छा आया हुआ था. एनसीईआरटी की बुक में से ही सभी क्वेश्चन आए हुए थे जिसके चलते उन्होंने सभी प्रश्न आसानी से अटेंड किए हैं. उन्होंने कहा कि बायो और केमिस्ट्री काफी आसान थी. जो उन्होंने तैयारी की थी, सभी उनमें से आए हैं, जिसके चलते इस बार कट ऑफ ज्यादा जा सकती है.

कैसा रहा नीट का पेपर ? (ETV Bharat)

पेपर में कोई परेशानी नहीं हुई : परीक्षा देकर बाहर निकली महक ने कहा कि पेपर काफी आसान था लेकिन केमिस्ट्री ऑर्गेनिक के काफी लेंथी क्वेश्चन थे जिसके चलते थोड़ी परेशानी हुई है. लेकिन कुल मिलाकर पिछले साल की अपेक्षा इस बार पेपर आसान था. हालांकि आसान होने की वजह से ज्यादा बच्चे पास होंगे. उन्होंने कहा कि उनके टीचरों ने जो उनको तैयारी करवाई थी सभी उसके अनुसार ही आया है जिसके चलते उनको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हुई.

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नीट का पेपर देकर बाहर निकले परीक्षार्थी (ETV Bharat)

अच्छा था पेपर : परीक्षा देकर बाहर निकली एक अन्य छात्र शिवानी ने कहा कि पेपर में जब वो एंट्री करने के लिए गए थे तो वहां पर उनकी चेकिंग हुई. इसके बाद उनको अंदर प्रवेश दिया गया. अंदर की व्यवस्था भी ठीक थी और पेपर भी काफी अच्छा आया हुआ था.

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परीक्षार्थी बोले - आसान था पेपर (ETV Bharat)

कट ऑफ ज्यादा जा सकता है : एक अन्य छात्र रुद्र ने कहा कि किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हुई. सिलेबस के अनुसार ही पेपर आया हुआ था और इस बार सभी छात्रों में काफी खुशी छाई हुई है क्योंकि पेपर काफी आसान था. लेकिन कहीं ना कहीं जब अंतिम कट ऑफ आएगी तो उसमें कट ऑफ ज्यादा जा सकती है जिसके चलते कॉम्पिटीशन ज्यादा हो सकता है.

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बाहर इंतजार करते परिजन (ETV Bharat)
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कट ऑफ जा सकती है ज्यादा (ETV Bharat)

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Last Updated : May 3, 2026 at 7:30 PM IST

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