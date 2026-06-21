ETV Bharat / state

NEET-UG 2026: रायपुर में हाई अलर्ट, कुछ देर में 25 केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा में शुरू होगी परीक्षा, गहन जांच के बाद मिल रहा प्रवेश

रविवार दोपहर आयोजित होने वाली NEET-UG 2026 परीक्षा के लिए सुबह से ही परीक्षा केंद्रों के बाहर छात्रों और अभिभावकों की भीड़ दिखाई दे रही है. अभ्यर्थी समय से पहले केंद्र पहुंचकर प्रवेश प्रक्रिया पूरी कर रहे हैं. प्रशासन ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि निर्धारित समय के बाद किसी भी परीक्षार्थी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा.

रायपुर: मेडिकल की सबसे बड़ी प्रवेश परीक्षा NEET-UG 2026 को लेकर हाई अलर्ट है. कुछ ही देर में परीक्षा शुरू होने वाली है और जिले के 25 परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों का पहुंचना लगातार जारी है. केंद्रों के बाहर लंबी कतारें हैं, जहां छात्रों की बायोमेट्रिक जांच, पहचान सत्यापन और गहन तलाशी के बाद ही प्रवेश दिया जा रहा है. जिला प्रशासन और NTA ने परीक्षा को पूरी तरह निष्पक्ष और नकलमुक्त बनाने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं.

परीक्षा केंद्रों में प्रवेश से पहले अभ्यर्थियों की कई स्तरों पर जांच की जा रही है. बायोमेट्रिक सत्यापन, एडमिट कार्ड मिलान, फोटो पहचान पत्र की जांच और सुरक्षा जांच के बाद ही छात्रों को परीक्षा कक्ष तक पहुंचने की अनुमति दी जा रही है. सुरक्षा एजेंसियां किसी भी तरह की चूक की संभावना को खत्म करने में जुटी है.





25 परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम

रायपुर जिले में बनाए गए 25 परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था को विशेष रूप से मजबूत किया गया है. केंद्रों के भीतर और बाहर निगरानी दल तैनात हैं. हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है ताकि परीक्षा के दौरान किसी प्रकार की अनियमितता या नकल की घटना न हो सके. सुरक्षा के साथ-साथ प्रशासन इस बात का भी विशेष ध्यान रख रहा है कि अभ्यर्थियों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े. प्रवेश व्यवस्था को व्यवस्थित रखा गया है और केंद्रों पर अधिकारियों की तैनाती की गई है ताकि छात्रों को समय पर सहायता मिल सके.





1:30 बजे के बाद प्रवेश पूरी तरह बंद

जिला नोडल अधिकारी एवं सिटी कोऑर्डिनेटर श्रीमती लक्ष्मी सिंह के अनुसार अभ्यर्थियों को दोपहर 1:30 बजे तक ही प्रवेश दिया जाएगा. इसके बाद किसी भी स्थिति में परीक्षा केंद्र के भीतर प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। इसलिए छात्रों को समय से पहले केंद्र पहुंचने की सलाह दी गई है. परीक्षा में शामिल होने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए एडमिट कार्ड और वैध मूल फोटो पहचान पत्र साथ रखना अनिवार्य है. बिना आवश्यक दस्तावेजों के किसी भी छात्र को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं मिलेगा.





प्रतिबंधित सामग्री पर सख्त रोक

मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ डिवाइस, ईयरफोन, कैलकुलेटर, बैग, पर्स, नोट्स, किताबें और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है. सुरक्षा जांच के दौरान ऐसी सामग्री मिलने पर कार्रवाई की जा सकती है. NTA के निर्धारित ड्रेस कोड का पालन अनिवार्य है. धातुयुक्त बटन, चेन, आभूषण या अन्य धातु सामग्री वाले वस्त्र पहनकर आने वाले अभ्यर्थियों की अतिरिक्त जांच की जा रही है. धार्मिक या पारंपरिक परिधान पहनकर आने वाले छात्रों को भी समय से पहले पहुंचने की सलाह दी गई है.





मेडिकल करियर की सबसे बड़ी परीक्षा, हजारों सपनों की अग्निपरीक्षा

NEET-UG 2026 हजारों विद्यार्थियों के लिए डॉक्टर बनने के सपने की पहली और सबसे महत्वपूर्ण सीढ़ी है. जिला प्रशासन और NTA ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है. अब सभी की निगाहें परीक्षा के शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और सफल आयोजन पर टिकी हैं, जबकि अभ्यर्थी पूरे आत्मविश्वास और उम्मीद के साथ परीक्षा केंद्रों में प्रवेश कर रहे हैं.

NEET 2026 Re EXAM: रायपुर में 25 परीक्षा केंद्र बनाए गए, जानिए क्या ले जाएं क्या नहीं?

रायपुर पहुंचे सचिन पायलट, बोले- बीजेपी को चिंतन नही चिंता करनी चाहिए, NEET विवाद पर केंद्र सरकार को भी घेरा

बस्तर में नीट री एग्जाम की तैयारियां पूरी, सभी 4 केंद्रों पर सुरक्षा सख्त, कलेक्टर और एसपी ने लिया जायजा