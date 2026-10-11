NEET UG 2026: राजस्थान के तीसरे राउंड में 577 अंक और 21835 रैंक पर सरकारी सीट, सेंट्रल से 5000 से ज्यादा रैंक ऊपर
तीसरे राउंड में सेंट्रल की काउंसलिंग से राजस्थान अभी 9 अंक ऊपर है. जबकि 5245 ऊपर क्लोजिंग रैंक है.
Published : October 11, 2026 at 7:03 PM IST
कोटा: राजस्थान मेडिकल डेंटल काउंसलिंग बोर्ड में नीट यूजी 2026 के रिजल्ट के आधार पर चल रही एमबीबीएस और बीडीएस काउंसलिंग के तीसरे राउंड का सीट अलॉटमेंट रविवार को जारी कर दिया गया. यह स्टेट 85 फीसदी कोटा में राजस्थान की काउंसलिंग का प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट है. निजी कोचिंग संस्थान के करियर काउंसलिंग एक्सपर्ट पारिजात मिश्रा ने बताया कि इसमें जनरल कैटेगरी के बॉयज को 21835 रैंक पर यानी 573 अंक स्कोर पर सरकारी सीट अलॉट हो गई. जबकि दूसरे राउंड में सरकारी सीट 14457 रैंक पर अलॉट हुई थी, इस पर 588 अंक स्कोर है.
ऐसे में अंकों के हिसाब से 15 नीट यूजी स्कोर की गिरावट दर्ज की गई है. रैंक में भी 7378 की गिरावट आई है. जबकि मेडिकल काउंसिल कमेटी (MCC) की ऑल इंडिया 15 फीसदी कोटा (सेंट्रल ) काउंसलिंग में तीसरे राउंड में जनरल कैटेगरी के लिए क्लोजिंग रैंक 27080 रही. इस पर नीट यूजी का स्कोर 564 अंक था. ऐसे में देखा जाए तो तीसरे राउंड में सेंट्रल की काउंसलिंग से राजस्थान अभी 9 अंक ऊपर है. जबकि 5245 ऊपर क्लोजिंग रैंक है.
एनआरआई और प्राइवेट सीट 213 अंक पर, डेंटल की 177 पर भी : एमबीबीएस की राजस्थान राज्य एनआरआई कैंडिडेट्स की क्लोजिंग रैंक 1039206 है, जिस पर नीट स्कोर 205 अंक है. जबकि दूसरे राज्य एनआरआई कैंडिडेट्स की क्लोजिंग रैंक 996205 और 213 अंक रही है. प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की क्लोजिंग रैंक्स जनरल सीट्स पर 996131 व मैनेजमेंट सीट्स पर 996252 रही है. दोनों रैंक पर नीट स्कोर 213 अंक है. डेंटल कॉलेज में बीडीएस की क्लोजिंग रैंक्स जनरल सीट्स पर 1193859 और 183 अंक है. जबकि मैनेजमेंट 1155986 रैंक और 177 अंक पर सीट मिली है.
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थर्ड राउंड में रिपोर्टिंग के निर्देश :
- राउंड-2 में सीट पर प्रवेश ले चुके और अपनी सीट बरकरार रखने वाले कैंडिडेट्स को दोबारा रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है.
- अपग्रेडेड कैंडिडेट्स को तय समय में जयपुर एसएमएस मेडिकल कॉलेज के एकेडमिक ब्लॉक में रिपोर्टिंग, जॉइनिंग और डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं.
- एक ही कॉलेज में केटेगरी चेंज के कारण सीट अपग्रेड होने पर भी दोबारा रिपोर्ट करना जरूरी है.
- राउंड-2 में प्रवेश ले चुके और अपग्रेड हुए कैंडिडेट्स के डाक्यूमेंट्स संबंधित कॉलेजों के बीच ट्रांसफर किए जाएंगे. उन्हें नई आवंटित सीट के अनुसार फीस समायोजित होगी.
- ऐसे में फीस में कमी रह जाती है, तो उन्हें बाकी पैसा जमा करना होगा.
- अतिरिक्त जमा फीस का रिफंड सभी काउंसलिंग राउंड पूरे होने के बाद किया जाएगा.
- तय समय में रिपोर्टिंग, दस्तावेज जमा करने या अन्य जरूरी औपचारिकताएं पूरी नहीं करने पर काउंसलिंग नियमों के अनुसार कार्रवाई हो सकती है. कैंडिडेट्स अपने अलॉटमेंट लेटर और आधिकारिक काउंसलिंग नोटिस में दिए गए नियमों का पालन करें.
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सरकारी व राजमेस कॉलेज की सरकारी फीस पर एमबीबीएस सीट के लिए यह रही तीसरे राउंड की क्लोजिंग रैंक :
|कैटेगिरी
|रैंक
|नीट यूजी स्कोर
|जनरल बॉयज
|21835
|573
|जनरल गर्ल्स
|21491
|573
|ओबीसी बॉयज
|23100
|571
|ओबीसी गर्ल्स
|21895
|569
|ईडब्ल्यूएस बॉयज
|28849
|561
|ईडब्ल्यूएस गर्ल्स
|28664
|562
|एमबीसी बॉयज
|26999
|564
|एमबीसी गर्ल्स
|24711
|568
|एससी बॉयज
|103464
|490
|एससी गर्ल्स
|103844
|490
|एसटी बॉयज ( नॉन ट्राइबल)
|126907
|474
|एसटी गर्ल्स ( नॉन ट्राइबल)
|125865
|475
|एसटी बॉयज (ट्राइबल एरिया)
|263162
|404
|एसटी गर्ल्स (ट्राइबल एरिया)
|268639
|402
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सरकारी व राजमेस कॉलेज की मैनेजमेंट फीस पर एमबीबीएस सीट के लिए यह रही तीसरे राउंड की क्लोजिंग रैंक :
|कैटेगिरी
|रैंक
|नीट यूजी स्कोर
|जनरल बॉयज
|55967
|529
|जनरल गर्ल्स
|53650
|532
|ओबीसी बॉयज
|58668
|527
|ओबीसी गर्ल्स
|60410
|525
|ईडब्ल्यूएस बॉयज
|68379
|518
|ईडब्ल्यूएस गर्ल्स
|68716
|518
|एमबीसी बॉयज
|95600
|496
|एमबीसी गर्ल्स
|131559
|471
|एससी बॉयज
|335885
|376
|एससी गर्ल्स
|348402
|372
|एसटी बॉयज ( नॉन ट्राइबल)
|250736
|409
|एसटी गर्ल्स ( नॉन ट्राइबल)
|265726
|404
|एसटी बॉयज (ट्राइबल एरिया)
|1150300
|185
|एसटी गर्ल्स (ट्राइबल एरिया)
|1088174
|195
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सरकारी व राजमेस कॉलेज की सरकारी फीस पर बीडीएस सीट के लिए यह रही तीसरे राउंड की क्लोजिंग रैंक:
|कैटेगिरी
|रैंक
|नीट यूजी स्कोर
|जनरल बॉयज
|44981
|541
|जनरल गर्ल्स
|40926
|546
|ओबीसी बॉयज
|47563
|538
|ओबीसी गर्ल्स
|41766
|545
|ईडब्ल्यूएस बॉयज
|48124
|537
|ईडब्ल्यूएस गर्ल्स
|44993
|541
|एमबीसी बॉयज
|54359
|531
|एमबीसी गर्ल्स
|90111
|500
|एससी बॉयज
|167452
|450
|एससी गर्ल्स
|159496
|454
|एसटी बॉयज ( नॉन ट्राइबल)
|181739
|442
|एसटी गर्ल्स ( नॉन ट्राइबल)
|165611
|451
|एसटी बॉयज (ट्राइबल एरिया)
|434163
|344
|एसटी गर्ल्स (ट्राइबल एरिया)
|395431
|356