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NEET UG 2026: राजस्थान के तीसरे राउंड में 577 अंक और 21835 रैंक पर सरकारी सीट, सेंट्रल से 5000 से ज्यादा रैंक ऊपर

नीट यूजी की परीक्षा देकर आते विद्यार्थी ( ETV Bharat File Photo )

कोटा: राजस्थान मेडिकल डेंटल काउंसलिंग बोर्ड में नीट यूजी 2026 के रिजल्ट के आधार पर चल रही एमबीबीएस और बीडीएस काउंसलिंग के तीसरे राउंड का सीट अलॉटमेंट रविवार को जारी कर दिया गया. यह स्टेट 85 फीसदी कोटा में राजस्थान की काउंसलिंग का प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट है. निजी कोचिंग संस्थान के करियर काउंसलिंग एक्सपर्ट पारिजात मिश्रा ने बताया कि इसमें जनरल कैटेगरी के बॉयज को 21835 रैंक पर यानी 573 अंक स्कोर पर सरकारी सीट अलॉट हो गई. जबकि दूसरे राउंड में सरकारी सीट 14457 रैंक पर अलॉट हुई थी, इस पर 588 अंक स्कोर है.

ऐसे में अंकों के हिसाब से 15 नीट यूजी स्कोर की गिरावट दर्ज की गई है. रैंक में भी 7378 की गिरावट आई है. जबकि मेडिकल काउंसिल कमेटी (MCC) की ऑल इंडिया 15 फीसदी कोटा (सेंट्रल ) काउंसलिंग में तीसरे राउंड में जनरल कैटेगरी के लिए क्लोजिंग रैंक 27080 रही. इस पर नीट यूजी का स्कोर 564 अंक था. ऐसे में देखा जाए तो तीसरे राउंड में सेंट्रल की काउंसलिंग से राजस्थान अभी 9 अंक ऊपर है. जबकि 5245 ऊपर क्लोजिंग रैंक है.