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NEET UG 2026: राजस्थान की काउंसलिंग के पहले राउंड का शेड्यूल जारी, 12 अगस्त से होगी शुरू

कोटा: NEET UG 2026 के आधार पर राजस्थान की 85% स्टेट कोटा मेडिकल काउंसलिंग का पहला राउंड 12 अगस्त से शुरू होगा. राजस्थान मेडिकल-डेंटल काउंसलिंग बोर्ड ने मंगलवार को पूरा शेड्यूल जारी कर दिया. पहले राउंड के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 12 से 17 अगस्त तक होंगे. 20 अगस्त को राज्य मेरिट सूची जारी होगी और 14 से 20 अगस्त तक चॉइस फिलिंग चलेगी. सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट 22 अगस्त को आएगा. चयनित अभ्यर्थी 23 से 27 अगस्त के बीच अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर फीस जमा करेंगे और जयपुर के SMS मेडिकल कॉलेज में रिपोर्टिंग करेंगे. जनरल-OBC के लिए रजिस्ट्रेशन फीस 2500 रुपए और SC-ST के लिए 1500 रुपए है. सरकारी MBBS सीट के लिए 50 हजार, मैनेजमेंट सीट के लिए 2 लाख और निजी MBBS के लिए 5 लाख रुपए सिक्योरिटी डिपॉजिट देनी होगी. NMC के अनुसार MBBS सेशन 8 सितंबर से शुरू होगा.

निजी कोचिंग संस्थान के करियर काउंसलिंग एक्सपर्ट परिजात मिश्रा ने बताया कि राजस्थान में एमबीबीएस और बीडीएस कोर्स में प्रवेश के लिए प्रथम राउंड काउंसलिंग का कार्यक्रम मंगलवार सुबह अधिकृत वेबसाइट पर जारी कर दिया गया. इसके साथ ही राज्य के हजारों कैंडिडेट्स के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है. 22 अगस्त को पहले राउंड का सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट जारी किया जाएगा. इसके बाद 23 से 27 अगस्त तक कैंडिडेट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर सकेंगे. इसी समय अवधि में स्टूडेंट्स को जयपुर सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज के एकेडमिक ब्लॉक में रिपोर्टिंग के लिए भी पहुंचना होगा.

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