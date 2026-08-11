NEET UG 2026: राजस्थान की काउंसलिंग के पहले राउंड का शेड्यूल जारी, 12 अगस्त से होगी शुरू
नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) के निर्धारित शैक्षणिक कैलेंडर के अनुसार देशभर में एमबीबीएस कोर्स का नया एजुकेशन सेशन 8 सितंबर से शुरू होगा.
Published : August 11, 2026 at 10:51 AM IST
कोटा: NEET UG 2026 के आधार पर राजस्थान की 85% स्टेट कोटा मेडिकल काउंसलिंग का पहला राउंड 12 अगस्त से शुरू होगा. राजस्थान मेडिकल-डेंटल काउंसलिंग बोर्ड ने मंगलवार को पूरा शेड्यूल जारी कर दिया. पहले राउंड के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 12 से 17 अगस्त तक होंगे. 20 अगस्त को राज्य मेरिट सूची जारी होगी और 14 से 20 अगस्त तक चॉइस फिलिंग चलेगी. सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट 22 अगस्त को आएगा. चयनित अभ्यर्थी 23 से 27 अगस्त के बीच अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर फीस जमा करेंगे और जयपुर के SMS मेडिकल कॉलेज में रिपोर्टिंग करेंगे. जनरल-OBC के लिए रजिस्ट्रेशन फीस 2500 रुपए और SC-ST के लिए 1500 रुपए है. सरकारी MBBS सीट के लिए 50 हजार, मैनेजमेंट सीट के लिए 2 लाख और निजी MBBS के लिए 5 लाख रुपए सिक्योरिटी डिपॉजिट देनी होगी. NMC के अनुसार MBBS सेशन 8 सितंबर से शुरू होगा.
निजी कोचिंग संस्थान के करियर काउंसलिंग एक्सपर्ट परिजात मिश्रा ने बताया कि राजस्थान में एमबीबीएस और बीडीएस कोर्स में प्रवेश के लिए प्रथम राउंड काउंसलिंग का कार्यक्रम मंगलवार सुबह अधिकृत वेबसाइट पर जारी कर दिया गया. इसके साथ ही राज्य के हजारों कैंडिडेट्स के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है. 22 अगस्त को पहले राउंड का सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट जारी किया जाएगा. इसके बाद 23 से 27 अगस्त तक कैंडिडेट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर सकेंगे. इसी समय अवधि में स्टूडेंट्स को जयपुर सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज के एकेडमिक ब्लॉक में रिपोर्टिंग के लिए भी पहुंचना होगा.
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नोटिफिकेशन के अनुसार प्रथम राउंड की पूरी काउंसलिंग प्रक्रिया ऑनलाइन होगी. एक्सपर्ट मिश्रा ने बताया कि नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) के निर्धारित शैक्षणिक कैलेंडर के अनुसार देशभर में एमबीबीएस कोर्स का नया एजुकेशन सेशन 8 सितंबर से शुरू होगा. नीट यूजी में राजस्थान की मेरिट लिस्ट 20 अगस्त को जारी होगी. इसमें जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, एसटीए, एनआरआई व पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स की जॉइंट और कैटेगरी के अनुसार अलग भी जारी होगी. इसके बाद कैंडिडेट को अपनी पात्रता के अनुसार अलग-अलग सिक्योरिटी डिपाजिट जमा करना होगा.
यह रहेगा पहले राउंड का शेड्यूल
- 12 अगस्त से 17 अगस्त 2026 तक: ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन
- 18 अगस्त: काउंसलिंग बोर्ड रक्षा, अर्धसैनिक बल (Para Military), एनआरआई व पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स की मेरिट सूची जारी .
- 19 अगस्त: डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एसएमएस मेडिकल कॉलेज, जयपुर.
- 20 अगस्त : राजस्थान नीट यूजी 2026 की राज्य मेरिट सूची.
- 14 से 20 अगस्त तक: प्रथम राउंड के लिए चॉइस फिलिंग.
- 20 अगस्त रात 11:55 बजे: सब्मिटेड चॉइस ऑटो लॉक.
- 21 से 27 अगस्त तक : ऑनलाइन आवेदन का प्रिंटआउट डाउनलोड.
- 22 अगस्त: प्रथम राउंड का सीट आवंटन परिणाम .
- 23 से 27 अगस्त तक: ऑनलाइन अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड.
- 23 से 27 अगस्त तक: ट्यूशन फीस भी ऑनलाइन जमा.
- 23 से 27 अगस्त तक: जयपुर एसएमएस मेडिकल कॉलेज के एकेडमिक ब्लॉक में रिपोर्टिंग.
कितनी रहेगी फीस और सिक्योरिटी डिपॉजिट
- रजिस्ट्रेशन फीस: जनरल, EWS, OBC के लिए 2500 रुपए, SC/ST के लिए 1500 रुपए
- सिक्योरिटी डिपॉजिट: सरकारी मेडिकल कॉलेज, सरकारी सोसायटी मेडिकल कॉलेज, RUHS-CMS, ESIC की सरकारी MBBS सीटों के लिए: 50 हजार रुपए
- सरकारी सोसायटी मेडिकल कॉलेज और RUHS-CMS की मैनेजमेंट सीटों के लिए: 2 लाख रुपए
- NRI और निजी मेडिकल कॉलेज MBBS के लिए: 5 लाख रुपए
- सरकारी डेंटल कॉलेज BDS के लिए: 10 हजार रुपए, निजी डेंटल कॉलेज के लिए नियमानुसार