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NEET UG 2026 : MBBS बीडीएस काउंसिलिंग, 9 अगस्त को खुलेगा पोर्टल

छत्तीसगढ़ में NEET-UG के तहत MBBS BDS प्रथम चरण काउंसिलिंग के लिए ऑनलाइन आवेदन के पोर्टल 9 अगस्त को खुलेगा.

NEET UG 2026 First Phase Counseling
MBBS बीडीएस काउंसिलिंग (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 7, 2026 at 6:07 PM IST

2 Min Read
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रायपुर : छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय एवं निजी चिकित्सा एवं दंत चिकित्सा महाविद्यालयों में संचालित स्नातक पाठ्यक्रम (एमबीबीएस/बीडीएस) में प्रवेश वर्ष 2026 के प्रथम चरण काउंसिलिंग के लिए ऑनलाइन आवेदन मंगवाए गए हैं.कार्यालय आयुक्त चिकित्सा शिक्षा, स्वास्थ्य भवन, नवा रायपुर ने इसके लिए सूचना जारी की है.

सूचना के अनुसार सभी आवेदकों को ऑनलाइन आवेदन करने से पहले क्रमांक RULE-503/30/2025/MED, छत्तीसगढ़ चिकित्सा, दंत चिकित्सा एवं भौतिक चिकित्सा (फिजियोथेरेपी) स्नातक प्रवेश नियम, 2025 का विशेषकर आरक्षण, काउंसिलिंग प्रक्रिया एवं बॉण्ड से संबंधित प्रावधानों का, पूर्णतः अध्ययन करने की सलाह दी गई है. यह नियमावली वेबसाइट www.cgdme.in एवं https://cgdme.admissions.nic.in पर उपलब्ध है.

किस श्रेणी के लिए कितना आवेदन शुल्क

ऑनलाइन आवेदन शुल्क अनारक्षित (UR) एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) श्रेणी के आवेदकों के लिए 1000 रुपए अनुसूचित जनजाति (ST) एवं अनुसूचित जाति (SC) श्रेणी के आवेदकों के लिए 500 रुपए , अप्रवासी भारतीय (NRI) श्रेणी के आवेदकों के लिए 10000 रुपये निर्धारित की गई है, जो नॉन रिफंडेबल होगी. पंजीयन राशि संबंधी विवरण के लिए सूचना के पेज क्रमांक 2 पर दी गई तालिका देखने को कहा गया है.

17 अगस्त तक लॉकिंग प्रक्रिया

ऑनलाइन आवेदन 09 अगस्त 2026 को सुबह 11 बजे से शुरु होकर 16 अगस्त 2026 को रात 11 बजकर 59 मिनट तक चलेगा. वहीं च्वाइस फिलिंग एवं लॉकिंग की प्रक्रिया भी 09 अगस्त 2026 को सुबह 11 बजे से शुरू होकर 17 अगस्त 2026 को रात 11:59 बजे तक जारी रहेगी.

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