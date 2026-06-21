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उत्तराखंड में आज 21 हजार से ज्यादा अभ्यर्थी देंगे NEET री-एग्जाम, तैयारियां पूरी

देहरादून: पेपर लीक विवादों के बाद आज तमाम परीक्षा केंद्रों में NEET UG 2026 की परीक्षा दोबारा आयोजित की जा रही है. परीक्षा को पारदर्शी बनाने के लिए इस बार परीक्षा केंद्रों को अभेद्य सुरक्षा घेरे में तब्दील किया गया है. देहरादून में नीट री-एग्जाम के लिए 16 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं. देहरादून में करीब 6,800 अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल होंगे. उत्तराखंड के 10 जिलों में नीट री-एग्जाम के लिए 53 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं. इनमें 21 हजार से ज्यादा अभ्यर्थी परीक्षा देंगे.

नैनीताल जिले में 11 परीक्षा केंद्रों पर 3874 अभ्यर्थी और उधम सिंह नगर जिले में 5 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां 2528 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे. पिथौरागढ़ जिले में केंद्रीय विद्यालय और जवाहर नवोदय विद्यालय को परीक्षा केंद्र बनाया गया है. अल्मोड़ा में द्वाराहाट स्थित बिपिन त्रिपाठी कुमाऊं प्रौद्योगिकी संस्थान में बनाए गए परीक्षा केंद्र का निरीक्षण किया गया.

नीट परीक्षा को लेकर उधम सिंह नगर जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क और अलर्ट मोड में है. जिले में बनाए गए पांच परीक्षा केंद्रों पर 2528 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे. परीक्षा को निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं. प्रशासनिक अधिकारियों ने परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण कर सभी तैयारियों का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए.

जनपद में बनाए गए परीक्षा केंद्रों में प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर का नया एवं पुराना भवन, पीएमश्री केंद्रीय विद्यालय काशीपुर, आईआईएम काशीपुर तथा पीएमश्री अटल उत्कृष्ट एएन झा राजकीय इंटर कॉलेज रुद्रपुर शामिल हैं. इन सभी केंद्रों पर सुरक्षा और निगरानी के विशेष प्रबंध किए गए हैं.