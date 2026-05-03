गलत परीक्षा केंद्र पहुंचे परीक्षार्थी, नूंह पुलिस ने दौड़ाई गाड़ी, झटपट पहुंचाया एग्जाम सेंटर
नूंह पुलिस ने शानदार पहल करते हुए गलत परीक्षा केंद्र पहुंचे नीट यूजी परीक्षा के दो परीक्षार्थियों को सही वक्त पर एग्जाम सेंटर पहुंचाया है.
Published : May 3, 2026 at 5:16 PM IST|
Updated : May 3, 2026 at 5:30 PM IST
नूंह : हरियाणा के नूंह जिले में रविवार को आयोजित नीट यूजी परीक्षा के दौरान पुलिस की तत्परता और मानवीय संवेदनशीलता का एक सराहनीय उदाहरण सामने आया है. परीक्षा देने पहुंचे एक युवक और एक युवती गलती से गलत परीक्षा केंद्र पर पहुंच गए, जिससे वे घबरा गए और परेशान हो उठे. उनका वास्तविक परीक्षा केंद्र गांधी पार्क के पास स्थित गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल-11 था, जबकि वे गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी संस्कृत स्कूल-1 पहुंच गए थे.
गलत परीक्षा केंद्र पहुंचे परीक्षार्थी : परीक्षा केंद्र पर प्रवेश का समय समाप्त होने के करीब था और दोनों केंद्रों के बीच लगभग 3 किलोमीटर की दूरी थी. ऐसे में दोनों परीक्षार्थियों ने नूंह पुलिस से संपर्क किया. स्थिति की गंभीरता को समझते हुए पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और मौके पर मौजूद ईआरवी टीम ने दोनों युवाओं को अपनी गाड़ी से सही परीक्षा केंद्र तक समय रहते पहुंचाया. पुलिस की इस त्वरित मदद से दोनों परीक्षार्थी समय पर परीक्षा देने में सफल रहे और उन्होंने नूंह पुलिस का आभार व्यक्त किया है.
1600 से ज्यादा परीक्षार्थियों ने हिस्सा लिया : जिला पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि जिले में नीट यूजी परीक्षा के लिए चार परीक्षा केंद्र बनाए गए थे, जहां करीब 1600 से अधिक परीक्षार्थियों ने भाग लिया. परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित हुई, जबकि केंद्रों पर प्रवेश का समय सुबह 11 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक निर्धारित था. प्रशासन द्वारा पहले ही परीक्षार्थियों से समय से पहले पहुंचने की अपील की गई थी.
सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम थे : वहीं जिला पुलिस अधीक्षक डॉ. अर्पित जैन ने जानकारी देते हुए बताया कि परीक्षा के सुचारु संचालन के लिए व्यापक पुलिस व्यवस्था की गई थी. जिले में बनाए गए चारों केंद्रों पर करीब 1600 से अधिक परीक्षार्थियों के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए. लगभग 200 पुलिस जवानों को इन केंद्रों के आसपास तैनात किया गया, जबकि प्रत्येक केंद्र पर करीब 45 पुलिसकर्मी ड्यूटी पर मौजूद रहे. इसके अलावा सिविल टीमों द्वारा लगातार गश्त की जा रही थी. उन्होंने बताया कि प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर इंस्पेक्टर रैंक के एक अधिकारी को सुपरवाइजर नियुक्त किया गया था, वहीं दो केंद्रों की निगरानी के लिए डीएसपी रैंक के अधिकारी लगाए गए थे. पूरी व्यवस्था की मॉनिटरिंग एक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा की जा रही थी. पुलिस प्रशासन की ओर से ये भी सुनिश्चित किया गया था कि कोई भी परीक्षार्थी गलत केंद्र पर न पहुंचे, इसके लिए लगातार मार्गदर्शन और सहायता उपलब्ध कराई जा रही थी.
हरियाणा समेत देश की ताजा ख़बरें पढ़ने के लिए ईटीवी भारत ऐप डाउनलोड करें. यहां आपको मिलेंगी तमाम बड़ी ख़बरें, हर बड़ा अपडेट, वो भी सबसे सटीक और डिटेल एनालिसिस के साथ - Download App
ये भी पढ़ें : फरीदाबाद में HCS परीक्षा के दौरान फर्जी परीक्षार्थी गिरफ्तार, सेक्टर 7C के एक स्कूल में पकड़ा गया आरोपी
ये भी पढ़ें : 'मुझे पास कर दो, नहीं तो रिश्ता टूट जाएगा': आंसर शीट में बच्चों ने जवाब की जगह लिखी मजबूरी, अध्यापकों के नाम इमोशनल संदेश