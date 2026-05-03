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गलत परीक्षा केंद्र पहुंचे परीक्षार्थी, नूंह पुलिस ने दौड़ाई गाड़ी, झटपट पहुंचाया एग्जाम सेंटर

नूंह : हरियाणा के नूंह जिले में रविवार को आयोजित नीट यूजी परीक्षा के दौरान पुलिस की तत्परता और मानवीय संवेदनशीलता का एक सराहनीय उदाहरण सामने आया है. परीक्षा देने पहुंचे एक युवक और एक युवती गलती से गलत परीक्षा केंद्र पर पहुंच गए, जिससे वे घबरा गए और परेशान हो उठे. उनका वास्तविक परीक्षा केंद्र गांधी पार्क के पास स्थित गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल-11 था, जबकि वे गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी संस्कृत स्कूल-1 पहुंच गए थे.

गलत परीक्षा केंद्र पहुंचे परीक्षार्थी : परीक्षा केंद्र पर प्रवेश का समय समाप्त होने के करीब था और दोनों केंद्रों के बीच लगभग 3 किलोमीटर की दूरी थी. ऐसे में दोनों परीक्षार्थियों ने नूंह पुलिस से संपर्क किया. स्थिति की गंभीरता को समझते हुए पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और मौके पर मौजूद ईआरवी टीम ने दोनों युवाओं को अपनी गाड़ी से सही परीक्षा केंद्र तक समय रहते पहुंचाया. पुलिस की इस त्वरित मदद से दोनों परीक्षार्थी समय पर परीक्षा देने में सफल रहे और उन्होंने नूंह पुलिस का आभार व्यक्त किया है.

गलत परीक्षा केंद्र पहुंचे परीक्षार्थी (ETV Bharat)

1600 से ज्यादा परीक्षार्थियों ने हिस्सा लिया : जिला पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि जिले में नीट यूजी परीक्षा के लिए चार परीक्षा केंद्र बनाए गए थे, जहां करीब 1600 से अधिक परीक्षार्थियों ने भाग लिया. परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित हुई, जबकि केंद्रों पर प्रवेश का समय सुबह 11 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक निर्धारित था. प्रशासन द्वारा पहले ही परीक्षार्थियों से समय से पहले पहुंचने की अपील की गई थी.