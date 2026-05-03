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NEET UG 2026: सैकड़ों नोटिफिकेशन और सूचनाओं के बाद भी तय ड्रेस में नहीं पहुंचे स्टूडेंट, हुए परेशान

सुबह 11:00 बजे से परीक्षा केंद्र में एंट्री दी गई. दोपहर 1:30 बजे प्रवेश रोक दिया गया. दोपहर 2:00 बजे से विद्यार्थियों की परीक्षा शुरू.

Students entering the examination center after a security check.
कोटा में सुरक्षा जांच के बाद परीक्षा केंद्र पर प्रवेश करते विद्यार्थी (ETV Bharat Kota)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 3, 2026 at 3:18 PM IST

6 Min Read
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कोटा/बाड़मेर/जैसलमेर: देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी रविवार को हुई. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से रविवार को कड़ी सुरक्षा के बीच प्रदेश में कोटा, बाड़मेर समेत विभिन्न जिला मुख्यालयों पर परीक्षा हुई. परीक्षा के लिए सुबह 11:00 बजे से एंट्री दी गई और दोपहर 1:30 बजे प्रवेश रोक दिया गया. दोपहर 2:00 बजे से परीक्षा शुरू हुई. परीक्षा में काफी सख्ती बरती गई.

कोटा में परीक्षा केंद्र के बाहर सघन चेकिंग के बाद विद्यार्थियों को एंट्री दी गई. इसमें उन्हें केवल पानी की बोतल, ओरिजिनल आईडी या आधार कार्ड, प्रवेश पत्र, पोस्टकार्ड और पासपोर्ट साइज फोटो लेकर ही एंट्री दे दी गई. परीक्षा केंद्र पर जैमर लगाए गए. इसके साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड कैमरे परीक्षा केंद्र के हर रूम में लगाए गए. हर आने और जाने वाली की वीडियो रिकॉर्डिंग की गई. सीसीटीवी कैमरे से भी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के कंट्रोल रूम पर लगातार फीड भेजी जा रही है. परीक्षा केंद्र पर किसी भी व्यक्ति को मोबाइल उपयोग की छूट नहीं दी गई.

कोटा में निजी कोचिंग संस्थान के करियर काउंसलिंग एक्सपर्ट पारिजात मिश्रा ने बताया कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने परीक्षा के पहले एक डाटा भी जारी किया. इसके अनुसार देश और विदेश के 564 परीक्षा केंद्र पर नीट यूजी की परीक्षा एक साथ पेन पेपर मोड पर हुई. इसमें भारत के 551 और 14 विदेशी शहर हैं. इसमें एक ही पेपर के जरिए सभी जगह परीक्षा होती है. यहां परीक्षा केंद्र 5432 है, जिनमें 22.79 लाख विद्यार्थी रजिस्टर्ड थे. परीक्षा केंद्र पर एंट्री से पहले मेटल डिटेक्टर से जांच की गई. प्रवेश के साथ ही बायोमेट्रिक भी लिए गए. उनके ऑथेंटिकेशन जरूरी था.

Parents outside an examination centre in Kota
कोटा में एक परीक्षा केंद्र के बाहर पेरेंट्स (ETV Bharat Kota)

हालांकि, जिन विद्यार्थियों का बायोमैट्रिक ऑथेंटिकेशन नहीं हुआ है, उन्हें अंडरटेकिंग के जरिए परीक्षा दिलाई गई. लगभग 95 प्रतिशत विद्यार्थी ड्रेस कोड की पालना के साथ परीक्षा केंद्र पहुंचे. हालांकि कुछ विद्यार्थी ऐसे थे, जिन्होंने ड्रेस कोड की पालना नहीं की. ऐसे में उन्हें परेशानी उठानी पड़ी. उन्होंने अपने पेरेंट्स को भी परेशान किया. इस बीच, ऐसे कैंडिडेट जो ओरिजिनल आईडी या फोटो भूल गए थे, उन्हें परेशान होना पड़ा. हालांकि इससे जुड़े कई नोटिफिकेशन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने करीब 1 महीने से जारी किए थे.

Entry to the examination center in Kota after strict checking
कोटा में परीक्षा केंद्र पर कड़ी जांच के बाद प्रवेश (ETV Bharat Kota)

पढ़ें: NEET UG 2026 कल: 22 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी, मात्र 1.3 लाख सीटें - NEET UG 2026 TOMORROW

हर केंद्र पर पावर बैकअप: सभी परीक्षा केंद्र पर पावर बैकअप के लिए जनरेटर सेट लगाए गए. साथ ही पानी और छाया की व्यवस्था पर्याप्त थी. जब विद्यार्थियों की एंट्री हो रही थी, तो सभी परीक्षा केंद्र के बाहर लगभग धूप थी. धूप को सहते हुए विद्यार्थियों को एंट्री करनी पड़ी, जिस पर पैरेंट्स ने आपत्ति जताई. परीक्षा के पहले शहर के कई इलाकों में जाम के हालात हो गए. बारां रोड पर पुलिस लाइन से लेकर बोरखेड़ा रेलवे ऑफिस तक ट्रैफिक जाम रहा. इससे 80 फीट रोड भी प्रभावित रही. बारां रोड पर काफी परीक्षा केंद्र थे और जाने का एक रास्ता था. ऐसे में बड़ी संख्या में कार और ऑटो से लेकर दोपहिया वाहन भी फंस गए.

A student preparing an admit card in Dadabari, Shastri Nagar, Kota.
कोटा के दादाबाड़ी शास्त्री नगर में प्रवेश पत्र तैयार करता स्टूडेंट (ETV Bharat Kota)

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के अनुसार, 674 सिटी कोऑर्डिनेटर और 6000 से ज्यादा ऑब्जर्वर लगाए हैं. कुल मिलाकर 2 लाख के आसपास लोग इस परीक्षा को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संपन्न करने के लिए जुटे हैं. इनमें पुलिस और प्रशासन के साथ स्कूल कॉलेज और अन्य सभी जगह के टीचर्स शामिल हैं, इनमें लिपिकीय स्टाफ शामिल है. पेपर लाने व ओएमआर को पहुंचाने के लिए जीपीएस अनेबल्ड व्हीकल और पुलिस एस्कॉर्ट की ड्यूटी लगाई गई थी. इससे परीक्षा केंद्र पर पेपर पहुंचे.

बाड़मेर में आठ केंद्रों पर तीन हजार से ज्यादा अभ्यर्थी: बाड़मेर में रविवार को 8 परीक्षा केंद्रों पर दोपहर 02 बजे परीक्षा शुरू हुई. इससे पहले परीक्षार्थियों की केंद्रों पर गहनता से तलाशी लेने के साथ ही आवश्यक जांच पड़ताल के बाद प्रवेश दिया गया. परीक्षा शुरू होने से करीब आधा घंटा पहले तक ही प्रवेश दिया गया. परीक्षा केंद्रों के आगे परीक्षार्थियों की लंबी-लंबी कतारें लगी नजर आई. जिला मुख्यालय पर गांधी चौक, हाई स्कूल, अंतरी देवी स्कूल, गर्ल्स कॉलेज सहित 8 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए.

अतिरिक्त जिला कलेक्टर राजेन्द्र सिंह चांदावत ने बताया कि नीट यूजी परीक्षा-2026 के लिए एनटीए ने स्पष्ट किया कि यदि कोई अभ्यर्थी प्रतिबंधित वस्तुओं के साथ पाया जाता है, तो इसे अनुचित साधनों का प्रयोग माना जाएगा. उनके विरुद्ध सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी. अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड, पोस्टकार्ड साइज फोटो और अटेंडेंस के लिए पासपोर्ट साइज फोटो साथ के जांच पड़ताल के बाद प्रवेश दिया गया. जिले में 8 परीक्षा केंद्रों पर 3288 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं.

NEET UG 2026
जैसलमेर में दो केंद्रों पर नीट यूजी परीक्षा... (ETV Bharat Jaisalmer)

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जैसलमेर में दो केंद्रों पर नीट यूजी परीक्षा, 454 अभ्यर्थी शामिल : जैसलमेर में नीट यूजी परीक्षा-2026 का आयोजन रविवार को जिले के दो परीक्षा केंद्रों पर शांतिपूर्ण तरीके से शुरू हो गया. दोपहर 2 बजे से प्रारंभ हुई यह परीक्षा शाम 5 बजे तक चलेगी. जिले में कुल 454 अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं. प्रशासन की ओर से परीक्षा को लेकर पहले ही व्यापक तैयारियां कर ली गई थीं, जिनका असर पहले ही दिन व्यवस्थित संचालन के रूप में नजर आया.

जिले में अमर शहीद सागरमल गोपा स्कूल और स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल को परीक्षा केंद्र बनाया गया है. दोनों ही केंद्रों पर सुबह से ही अभ्यर्थियों की आवाजाही शुरू हो गई थी. निर्धारित समय के अनुसार अभ्यर्थियों को सुबह 11 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक प्रवेश दिया गया, जिसके बाद गेट बंद कर दिए गए. देरी से पहुंचने वाले अभ्यर्थियों को प्रवेश नहीं दिया गया, जिससे समय पालन की सख्ती स्पष्ट दिखाई दी.

अतिरिक्त जिला कलेक्टर परसराम सैनी ने बताया कि परीक्षा की पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं. दोनों केंद्रों पर पुलिस बल तैनात किया गया है. वहीं, सीसीटीवी कैमरों के जरिए हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है. प्रवेश से पहले अभ्यर्थियों की सघन तलाशी (फ्रिस्किंग) की गई और बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज कराई गई, ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी की संभावना को खत्म किया जा सके.

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