NEET UG 2026: NTA ने जारी की मिनट-दर-मिनट टाइमलाइन, देर से पहुंचने पर एंट्री नहीं
NEET UG 2026 परीक्षा से ठीक पहले NTA ने अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा के दिन की टाइमलाइन जारी की है.
Published : June 13, 2026 at 10:00 AM IST
नई दिल्ली: NEET UG 2026 परीक्षा 21 जून (रविवार) को होने जा रही है. परीक्षा से ठीक पहले राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) ने अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा के दिन की टाइमलाइन जारी की है. एजेंसी ने कहा कि परीक्षा केंद्रों पर प्रवेश और सुरक्षा जांच सुबह 11 बजे से शुरू हो जाएगी, दोपहर 1:30 बजे के बाद किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा. NTA ने सभी उम्मीदवारों को समय से पहले केंद्र पहुंचने और प्रवेश पत्र पर दिए गए रिपोर्टिंग समय का पालन करने की सलाह दी है.
NTA द्वारा जारी सूचना के अनुसार परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों की एंट्री और फ्रिस्किंग (सुरक्षा जांच) सुबह 11:00 बजे से शुरू होगी. परीक्षा के दिन बड़ी संख्या में उम्मीदवारों के पहुंचने के कारण जांच प्रक्रिया में समय लग सकता है. ऐसे में अभ्यर्थियों को अंतिम समय का इंतजार करने के बजाय समय से पहले केंद्र पहुंचने की सलाह दी गई है, दोपहर 1:30 बजे परीक्षा केंद्र के गेट बंद कर दिए जाएंगे. इसके बाद किसी भी अभ्यर्थी को केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं मिलेगी. वहीं 1:40 बजे तक उम्मीदवारों को परीक्षा कक्ष में प्रवेश लेना होगा. इसके बाद परीक्षा कक्ष में भी प्रवेश नहीं दिया जाएगा. यह नियम सभी अभ्यर्थियों पर समान रूप से लागू होगा. इसलिए उम्मीदवारों को ट्रैफिक, मौसम या अन्य कारणों को ध्यान में रखते हुए पहले से यात्रा की योजना बनाने की सलाह दी गई है.
Preparations for the NEET UG 2026 re examination are being closely reviewed at every level.— National Testing Agency (@NTA_Exams) June 12, 2026
With coordinated efforts across the Centre, States and Districts, the focus remains on ensuring a smooth and secure examination experience for every candidate.#NTA #NTAUpdate #NTAExams… pic.twitter.com/lGFoemjs8K
परीक्षा शुरू होने से पहले क्या होगा
NTA की टाइमलाइन के अनुसार, दोपहर 1:55 बजे टेस्ट बुकलेट खोली जाएगी. इस दौरान अभ्यर्थी बुकलेट का कोड, पृष्ठों की संख्या और अन्य जरूरी विवरण जांच सकेंगे. यदि किसी उम्मीदवार को प्रश्न पुस्तिका में कोई तकनीकी समस्या दिखाई देती है तो वह तुरंत कक्ष निरीक्षक को सूचित कर सकता है. इसके बाद ठीक 2 बजे परीक्षा शुरू होगी. सभी अभ्यर्थियों को निर्धारित समय के अंदर प्रश्नों का उत्तर देना होगा. NEET UG 2026 परीक्षा शाम 5:15 बजे खत्म होगी. हालांकि पात्र दिव्यांग (PwBD) अभ्यर्थियों को निर्धारित अतिरिक्त समय के अनुसार शाम, 6:20 बजे तक परीक्षा देने की अनुमति रहेगी. NTA ने बताया है कि अतिरिक्त समय केवल निर्धारित नियमों के तहत पात्र उम्मीदवारों को ही दिया जाएगा.
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रफ वर्क के लिए मिलेंगे चार पेज
NEET परीक्षा में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के कई प्रश्नों को हल करने के लिए गणना और चित्र बनाने की जरूरत होती है. इसे देखते हुए NTA ने प्रश्न पत्र पुस्तिका में रफ वर्क के लिए मिले पन्नों की संख्या दो से बढ़ाकर चार कर दी है. इससे छात्रों को गणनाएं करने, नोट्स बनाने और आवश्यक डायग्राम तैयार करने में अधिक सुविधा मिलेगी.
NTA ने कहा है कि उम्मीदवार केवल आधिकारिक सूचना पर ही भरोसा करें और परीक्षा से जुड़ी अफवाहों या भ्रामक संदेशों से बचें. परीक्षा केंद्र पर प्रवेश पत्र, वैध पहचान पत्र और निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा. एजेंसी ने सभी अभ्यर्थियों से अपील की है कि वह शांत मन से परीक्षा दें, समय का सही प्रबंधन करें और परीक्षा केंद्र पर निर्धारित समय से पहले पहुंचकर किसी भी प्रकार की परेशानी से बचें.
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