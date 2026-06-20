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NEET 2026 Re EXAM: रायपुर में 25 परीक्षा केंद्र बनाए गए, जानिए क्या ले जाएं क्या नहीं?

NEET 2026 Re EXAM: जानिए क्या ले जाएं क्या नहीं? ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

21 जून को दोपहर 2 बजे से शुरू होगी परीक्षा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

जिला नोडल अधिकारी और सिटी कोऑर्डिनेटर लक्ष्मी सिंह के अनुसार, परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक आयोजित होगी. अभ्यर्थियों को सुबह 11 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक ही परीक्षा केंद्रों में प्रवेश दिया जाएगा. इसके बाद किसी भी उम्मीदवार को प्रवेश नहीं मिलेगा.

रायपुर: राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET-UG) 2026 का आयोजन 21 जून, रविवार को रायपुर सहित देशभर में किया जाएगा. परीक्षा के सुचारु और निष्पक्ष संचालन के लिए रायपुर जिला प्रशासन और NTA ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं. रायपुर जिले में परीक्षा के लिए कुल 25 केंद्र बनाए गए हैं.

एडमिट कार्ड और फोटो आईडी साथ लाना जरूरी

परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र पर अपना एडमिट कार्ड और वैध मूल फोटो पहचान पत्र साथ लाना अनिवार्य होगा. केंद्र में प्रवेश से पहले बायोमेट्रिक सत्यापन, पहचान जांच और सुरक्षा जांच की प्रक्रिया पूरी की जाएगी. प्रशासन ने सभी अभ्यर्थियों को समय से पहले केंद्र पहुंचने की सलाह दी है.

सुरक्षा और निगरानी के विशेष इंतजाम

परीक्षा में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सभी केंद्रों पर तकनीकी संसाधनों और निगरानी व्यवस्था को मजबूत किया गया है. नकल और अन्य अनियमित गतिविधियों को रोकने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं.

धार्मिक परिधान पहनने वाले अभ्यर्थी पहले पहुंचें

धार्मिक या पारंपरिक परिधान पहनकर परीक्षा देने आने वाले अभ्यर्थियों से अनुरोध किया गया है कि वे निर्धारित समय से पहले परीक्षा केंद्र पहुंचें, ताकि सुरक्षा जांच और सत्यापन प्रक्रिया समय पर पूरी की जा सके.

NEET 2026 Re EXAM: रायपुर में 25 परीक्षा केंद्र बनाए गए (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

इन सामानों पर रहेगा प्रतिबंध

परीक्षा केंद्र में मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ डिवाइस, ईयरफोन, कैलकुलेटर, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, पर्स, बैग, नोट्स और किताबें ले जाने की अनुमति नहीं होगी. अभ्यर्थियों को एनटीए के ड्रेस कोड का पालन करने की सलाह दी गई है.

ड्रेस कोड का रखें ध्यान

उम्मीदवारों को धातु वाले बटन, चेन, आभूषण या किसी भी धातु सामग्री वाले कपड़े पहनकर परीक्षा केंद्र नहीं आने की सलाह दी गई है. हल्के और साधारण कपड़े पहनने की अपील की गई है, ताकि सुरक्षा जांच में किसी तरह की परेशानी न हो.

तनावमुक्त माहौल बनाने की अपील

जिला प्रशासन ने अभिभावकों, शिक्षकों और समाज के सभी वर्गों से विद्यार्थियों को सकारात्मक और तनावमुक्त माहौल देने की अपील की है. साथ ही अभ्यर्थियों से कहा गया है कि वे एडमिट कार्ड पर दिए गए सभी दिशा-निर्देशों को ध्यान से पढ़ें और उनका पालन करें, ताकि परीक्षा प्रक्रिया सुचारु रूप से पूरी हो सके.