NEET UG 2026 Exam: परीक्षा केंद्र जाने से पहले जान लें NTA की नई गाइडलाइंस, वरना होगी मुश्किल
NTA ने ड्रेस कोड, जूते-चप्पल और परीक्षा केंद्र पर ले जाने वाली वस्तुओं को लेकर नई एडवाइजरी जारी की है। यहां पढ़ें पूरी डिटेल.
Published : April 30, 2026 at 9:04 PM IST|
Updated : April 30, 2026 at 9:40 PM IST
नई दिल्ली: NEET (UG) 2026 को लेकर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने उम्मीदवारों के लिए जरूरी दिशा-निर्देश जारी किया है. परीक्षा केंद्रों पर ड्रेस कोड, साथ ले जाने वाले सामान और जरूरी सावधानियों के बारे में विस्तार से बताया गया है. यह परीक्षा 3 मई 2026 को आयोजित की जानी है, जिसमें देशभर से लाखों अभ्यर्थी शामिल होंगे. ऐसे में सभी उम्मीदवारों के लिए इन नियमों को समझना और उनका पालन करना बेहद जरूरी है.
क्यों जारी की गई यह एडवाइजरी:
हर साल NEET परीक्षा में बड़ी संख्या में छात्र शामिल होते हैं. परीक्षा को निष्पक्ष और सुचारू तरीके से कराने के लिए NTA समय-समय पर दिशा-निर्देश जारी करता है. इस बार भी एजेंसी ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई उम्मीदवार नियमों का पालन नहीं करता है तो उसे परीक्षा केंद्र में प्रवेश से रोका जा सकता है. इसलिए उम्मीदवारों को पहले से ही सभी निर्देशों की जानकारी होना जरूरी है.
ड्रेस कोड: क्या पहनें, क्या नहीं?
NTA ने उम्मीदवारों को हल्के और साधारण कपड़े पहनने की सलाह दी है. अभ्यर्थी कोशिश करें कि कपड़ों में ज्यादा जेब, भारी डिजाइन या धातु का इस्तेमाल न हो. हालांकि, अगर किसी उम्मीदवार को फुल स्लीव्स या ऊनी कपड़े पहनने की जरूरत है, तो उसे इसकी अनुमति दी गई है. लेकिन इसके लिए उम्मीदवार को परीक्षा केंद्र पर समय से पहले पहुंचना होगा, जिससे सुरक्षा जांच में कोई परेशानी न हो. फुटवियर के मामले में भी NTA ने साफ निर्देश दिए हैं. उम्मीदवारों को चप्पल या लो-हील सैंडल पहनने की सलाह दी गई है. भारी जूते, स्पोर्ट्स शूज या हाई हील्स से बचना चाहिए. इसका मुख्य कारण यह है कि परीक्षा केंद्र पर सुरक्षा जांच के दौरान किसी भी तरह की देरी न हो और प्रक्रिया आसानी से पूरी हो सके.
📢 NEET (UG) 2026 Advisory | What You Can Carry & Wear— National Testing Agency (@NTA_Exams) April 30, 2026
Hey aspirants! Here’s a quick guide to help you stay stress-free on exam day 👇
✅ Carry a transparent water bottle
✅ Articles of faith allowed (report early for smooth frisking)
✅ Light clothing preferred
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परीक्षा में क्या ले जा सकते हैं:
एडवाइजरी के अनुसार, उम्मीदवार परीक्षा केंद्र में केवल जरूरी और अनुमति प्राप्त सामान ही ले जा सकते हैं. उम्मीदवार ट्रांसपेरेंट (पारदर्शी) पानी की बोतल अपने साथ ले जा सकते हैं. इसके अलावा, धार्मिक आस्था से जुड़े वस्त्र या वस्तुएं पहनने की भी अनुमति है, लेकिन इसके लिए भी उम्मीदवारों को समय से पहले पहुंचना जरूरी होगा, जिससे जांच प्रक्रिया पूरी हो सके. उम्मीदवारों को सलाह दी है कि वह परीक्षा केंद्र पर “well in advance” यानी निर्धारित समय से पहले पहुंचें. इसका कारण यह है कि परीक्षा केंद्र पर प्रवेश से पहले फ्रिस्किंग (सुरक्षा जांच) और अन्य औपचारिकताएं पूरी करनी होती हैं. अगर कोई उम्मीदवार देर से पहुंचता है, तो उसे प्रवेश में परेशानी हो सकती है या प्रवेश नहीं भी मिल सकता है.
इन बातों का रखें खास ध्यान:
- परीक्षा के दिन किसी भी प्रकार की जल्दबाजी से बचें
- सभी जरूरी दस्तावेज पहले से तैयार रखें
- नियमों का पालन न करने पर प्रवेश रोका जा सकता है
- परीक्षा केंद्र पर स्टाफ के निर्देशों का पालन करें
जरूरत पड़ने पर कहां करें संपर्क:
अगर किसी उम्मीदवार को किसी भी प्रकार की जानकारी या सहायता की जरूरत है, तो वह NTA की हेल्पलाइन 011-40759000 या 011-69227700 पर संपर्क कर सकता है. इसके अलावा, ईमेल neetug2026@nta.ac.in के माध्यम से भी सहायता ले सकते हैं.
PwD/PwBD उम्मीदवारों के लिए स्क्राइब डिटेल्स जमा करने की प्रक्रिया
कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (CUET UG) 2026 को लेकर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने PwD (Persons with Disabilities) और PwBD (Persons with Benchmark Disabilities) श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए सूचना जारी की है. इस अपडेट के तहत उन अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी गई है, जिन्होंने आवेदन के दौरान अपना स्वयं का स्क्राइब (Scribe) चुनने का विकल्प चुना था. अब ऐसे उम्मीदवार अपने स्क्राइब की जानकारी ऑनलाइन जमा कर सकते हैं. NTA द्वारा जारी नोटिस के अनुसार, स्क्राइब डिटेल्स सबमिट करने के लिए ऑनलाइन विंडो 30 अप्रैल 2026 से 5 मई 2026 (रात 11:50 बजे तक) खुली रहेगी. इस निर्धारित तारीख के बाद उम्मीदवारों को यह सुविधा नहीं मिलेगी. उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वह अंतिम समय का इंतजार न करें और जल्द से जल्द अपनी जानकारी पोर्टल पर अपलोड करें, जिससे किसी तकनीकी समस्या या देरी से बचा जा सके.
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