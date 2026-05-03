ETV Bharat / state

आज है नीट की परीक्षा, बिहार में 142 से अधिक परीक्षा केंद्र.. अभ्यर्थियों के लिए ये सावधानियां हैं जरूरी

NEET UG 2026 आज देशभर में आयोजित हो रही है. AI, सीसीटीवी और बायोमेट्रिक सत्यापन के साथ कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है. पढ़ें खबर-

NEET UG 2026
नीट परीक्षा 2026 (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : May 3, 2026 at 8:02 AM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

पटना: देशभर में मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 आज यानी 3 मई को आयोजित की जा रही है. परीक्षा को लेकर इस बार सुरक्षा व्यवस्था पहले से कहीं ज्यादा कड़ी कर दी गई है. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने साफ कर दिया है कि किसी भी तरह की गड़बड़ी या अनुचित गतिविधि को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. ऐसे में अभ्यर्थियों के लिए जरूरी है कि वे परीक्षा से पहले सभी निर्देशों को ध्यान से समझ लें, ताकि किसी भी परेशानी से बचा जा सके.

बिहार में 142 से अधिक परीक्षा केंद्र: बिहार में इस बार 35 जिलों में 142 से अधिक परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं. इन केंद्रों पर लगभग 1.60 लाख परीक्षार्थी शामिल होंगे. अकेले पटना में 96 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां करीब 85 हजार छात्र परीक्षा देंगे. परीक्षा पूरी तरह ऑब्जेक्टिव होगी, जिसमें कुल 180 प्रश्न पूछे जाएंगे. इनमें फिजिक्स के 45, केमिस्ट्री के 45 और बायोलॉजी के 90 प्रश्न शामिल होंगे. कुल परीक्षा 720 अंकों की होगी. एनटीए ने सभी अभ्यर्थियों से अपील की है कि वे गाइडलाइन का पालन करें और परीक्षा केंद्र पर समय से पहुंचकर शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षा दें.

परीक्षा केंद्रों पर रियल-टाइम मॉनिटरिंग: इस बार परीक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सीसीटीवी कैमरों के जरिए अभ्यर्थियों पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी. परीक्षा केंद्रों पर रियल-टाइम मॉनिटरिंग की व्यवस्था की गई है, जिससे संदिग्ध गतिविधियों की तुरंत पहचान हो सके. इसके अलावा सभी केंद्रों की निगरानी सीधे मुख्यालय से भी की जाएगी. अधिकारियों का कहना है कि इस बार परीक्षा में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए कई स्तरों पर जांच की व्यवस्था की गई है.

बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन अनिवार्य: एनटीए ने एडमिट कार्ड के साथ-साथ बायोमेट्रिक सत्यापन को भी अनिवार्य किया है. अभ्यर्थियों की पहचान केवल दस्तावेजों से ही नहीं, बल्कि डिजिटल तरीके से भी सुनिश्चित की जाएगी. इसके लिए फिंगरप्रिंट और अन्य बायोमेट्रिक डाटा का इस्तेमाल किया जाएगा. हालांकि, अगर किसी तकनीकी कारण से बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन में दिक्कत आती है, तो भी अभ्यर्थी को परीक्षा देने से नहीं रोका जाएगा. ऐसे मामलों में उम्मीदवार को एक विशेष घोषणा पत्र भरना होगा, जिसके बाद उसे परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाएगी.

परीक्षा में ले जाएं ये जरूरी दस्तावेज: परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों को कुछ जरूरी दस्तावेज अपने साथ ले जाने होंगे. इनमें एडमिट कार्ड, वैध फोटो पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड) और 4×6 साइज का हालिया पासपोर्ट फोटो शामिल है. इस फोटो पर अभ्यर्थी को अपने हस्ताक्षर भी करने होंगे. इसके साथ ही, स्व-घोषणा (अंडरटेकिंग) फॉर्म को भी पहले से भरकर ले जाना अनिवार्य किया गया है. यदि कोई अभ्यर्थी इन दस्तावेजों के बिना परीक्षा केंद्र पर पहुंचता है, तो उसे प्रवेश नहीं दिया जाएगा.

ये है पूरी तरह प्रतिबंधित: ड्रेस कोड को लेकर भी सख्त निर्देश जारी किए गए हैं. अभ्यर्थियों को हल्के और साधारण कपड़े पहनकर आने की सलाह दी गई है. किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, जैसे मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ डिवाइस आदि पूरी तरह प्रतिबंधित हैं. इसके अलावा बैग, किताबें, नोट्स या अन्य कोई भी अनावश्यक सामान परीक्षा केंद्र के अंदर ले जाने की अनुमति नहीं होगी.

ओएमआर शीट को लेकर भी सख्ती: रिपोर्टिंग टाइम को लेकर भी एनटीए ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं. अभ्यर्थियों को तय समय से पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचना होगा, क्योंकि गेट बंद होने के बाद किसी को भी प्रवेश नहीं मिलेगा. देर से आने वाले उम्मीदवारों को किसी भी परिस्थिति में परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी. परीक्षा शुरू होने के बाद किसी भी छात्र को बाहर जाने की इजाजत नहीं होगी. परीक्षा के दौरान ओएमआर शीट को लेकर भी सख्ती बरती जाएगी. अभ्यर्थियों को निर्देश दिया गया है कि वे सभी आवश्यक विवरण सावधानीपूर्वक भरें और परीक्षा समाप्त होने के बाद ओएमआर शीट की दोनों प्रतियां जमा करें. किसी भी प्रकार की लापरवाही से उनका परिणाम प्रभावित हो सकता है.

अभिभावकों से अपील: एनटीए ने यह भी स्पष्ट किया है कि परीक्षा के दौरान किसी भी तरह की अफवाहों या फर्जी खबरों से दूर रहें. एजेंसी ने अभ्यर्थियों और उनके अभिभावकों से अपील की है कि वे केवल आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करें. अगर कोई व्यक्ति परीक्षा से जुड़ी गलत जानकारी फैलाता है या धोखाधड़ी की कोशिश करता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. ऐसे में अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे शांत मन से परीक्षा में शामिल हों, सभी दिशा-निर्देशों का पालन करें और किसी भी तरह की जल्दबाजी या लापरवाही से बचें.

ये भी पढ़ें-

NEET UG 2026 कल: 22 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी, मात्र 1.3 लाख सीटें

नीट यूजी 2026 का एडमिट कार्ड हुआ जारी, परीक्षा केन्द्र पहुंचने तक का हर डिटेल यहां जानें

TAGGED:

नीट परीक्षा 2026
NEET EXAM
NEET UG 2026 GUIDELINES
NEET UG DRESS CODE
NEET UG 2026

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.