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रांची में कड़ी सुरक्षा और सख्त इंतजामों के बीच NEET UG 2026 परीक्षा, 21 केंद्रों में एग्जाम का आयोजन

रांची: देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा NEET-(UG)-2026 रविवार को कड़े सुरक्षा इंतजामों और सख्त नियमों के बीच आयोजित हो रही है. इस वर्ष देशभर में करीब 22 लाख 80 हजार परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हो रहे हैं, जिससे इसकी प्रतिस्पर्धा और महत्व का अंदाजा लगाया जा सकता है. झारखंड में भी इस परीक्षा को लेकर विशेष व्यवस्था की गई है, जहां कुल 90 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं. राजधानी रांची में 21 केंद्रों पर परीक्षा आयोजित की जा रही है.

10 हजार परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल

रांची में लगभग 10 हजार परीक्षार्थी इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं. परीक्षा के संचालन को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क है और सभी केंद्रों पर आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं. परीक्षार्थियों के लिए केंद्र में प्रवेश का समय सुबह 11 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक निर्धारित किया गया है. इसके बाद किसी भी अभ्यर्थी को प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी. परीक्षा दोपहर 2 बजे से शुरू होकर शाम 5 बजे तक आयोजित है.

बायोमेट्रिक सत्यापन की व्यवस्था

परीक्षा की पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए बायोमेट्रिक सत्यापन की व्यवस्था लागू की गई है. सभी परीक्षार्थियों को केंद्र में प्रवेश से पहले बायोमेट्रिक जांच से गुजरना अनिवार्य है, जिसके बाद ही उन्हें परीक्षा कक्ष में प्रवेश दिया जा रहा है. इसके साथ ही, सभी केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से लगातार निगरानी की जा रही है, ताकि किसी भी प्रकार की अनियमितता को रोका जा सके.

परीक्षा केंद्रों पर जैमर

तकनीकी स्तर पर भी सख्त इंतजाम किए गए हैं. सभी परीक्षा केंद्रों पर जैमर लगाए गए हैं, जिससे किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का इस्तेमाल रोका जा सके. यह व्यवस्था परीक्षा की गोपनीयता और निष्पक्षता बनाए रखने में अहम भूमिका निभा रही है.