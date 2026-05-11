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नीट यूजी 2026 पर फिर उठे सवाल, कथित गड़बड़ी की जांच में जुटीं केंद्रीय एजेंसियां

पटना : देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 एक बार फिर विवादों में आ गई है. परीक्षा में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक की आशंकाओं के बीच नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने सफाई जारी करते हुए कहा है कि परीक्षा पूरी तरह सख्त सुरक्षा व्यवस्था के बीच कराई गई थी. एजेंसी ने अभ्यर्थियों और अभिभावकों से अफवाहों से दूर रहने और जांच पूरी होने तक धैर्य बनाए रखने की अपील की है.

परीक्षा की पारदर्शिता को लेकर उठने लगे सवाल : दरअसल, 3 मई 2026 को आयोजित नीट यूजी परीक्षा के कुछ दिनों बाद कथित कदाचार और पेपर बिकने जैसी सूचनाएं सामने आने लगीं. इसके बाद सोशल मीडिया और विभिन्न प्लेटफॉर्म पर परीक्षा की पारदर्शिता को लेकर सवाल उठने लगे. एनटीए के अनुसार, 7 मई की शाम एजेंसी को कुछ संदिग्ध गतिविधियों से संबंधित इनपुट मिले थे. मामले की गंभीरता को देखते हुए अगले ही दिन यानी 8 मई की सुबह इन जानकारियों को केंद्रीय जांच एजेंसियों के साथ साझा कर दिया गया.

''परीक्षा के दौरान सुरक्षा को लेकर कई हाईटेक इंतजाम किए गए थे. सभी परीक्षा केंद्रों पर एआई आधारित सीसीटीवी निगरानी प्रणाली लागू थी. इसके साथ ही बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, जीपीएस ट्रैकिंग और 5जी जैमर जैसी तकनीकों का इस्तेमाल किया गया था, ताकि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से नकल की संभावना को रोका जा सके.''- NTA