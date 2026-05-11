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नीट यूजी 2026 पर फिर उठे सवाल, कथित गड़बड़ी की जांच में जुटीं केंद्रीय एजेंसियां

तीन मई को संपन्न हुई नीट यूजी परीक्षा में धांधली की खबर सामने आयी है. जिसके बाद जांच शुरू हो गई है. पढ़ें खबर

NEET UG 2026
कॉसेप्ट फोटो (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : May 11, 2026 at 2:28 PM IST

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पटना : देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 एक बार फिर विवादों में आ गई है. परीक्षा में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक की आशंकाओं के बीच नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने सफाई जारी करते हुए कहा है कि परीक्षा पूरी तरह सख्त सुरक्षा व्यवस्था के बीच कराई गई थी. एजेंसी ने अभ्यर्थियों और अभिभावकों से अफवाहों से दूर रहने और जांच पूरी होने तक धैर्य बनाए रखने की अपील की है.

परीक्षा की पारदर्शिता को लेकर उठने लगे सवाल : दरअसल, 3 मई 2026 को आयोजित नीट यूजी परीक्षा के कुछ दिनों बाद कथित कदाचार और पेपर बिकने जैसी सूचनाएं सामने आने लगीं. इसके बाद सोशल मीडिया और विभिन्न प्लेटफॉर्म पर परीक्षा की पारदर्शिता को लेकर सवाल उठने लगे. एनटीए के अनुसार, 7 मई की शाम एजेंसी को कुछ संदिग्ध गतिविधियों से संबंधित इनपुट मिले थे. मामले की गंभीरता को देखते हुए अगले ही दिन यानी 8 मई की सुबह इन जानकारियों को केंद्रीय जांच एजेंसियों के साथ साझा कर दिया गया.

''परीक्षा के दौरान सुरक्षा को लेकर कई हाईटेक इंतजाम किए गए थे. सभी परीक्षा केंद्रों पर एआई आधारित सीसीटीवी निगरानी प्रणाली लागू थी. इसके साथ ही बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, जीपीएस ट्रैकिंग और 5जी जैमर जैसी तकनीकों का इस्तेमाल किया गया था, ताकि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से नकल की संभावना को रोका जा सके.''- NTA

NEET UG 2026
NTA द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति (ETV Bharat)

केंद्रीय एजेंसियां कर रही है जांच : फिलहाल मामले की जांच स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप सहित अन्य केंद्रीय एजेंसियां कर रही हैं. एनटीए ने स्पष्ट किया है कि अभी तक किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा गया है और जांच पूरी होने के बाद ही वास्तविक स्थिति सामने आएगी. एजेंसी ने यह भी कहा कि जांच एजेंसियों की रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई पूरी पारदर्शिता के साथ की जाएगी.

शिक्षा मंत्रालय से सलाह लेकर लिए जाएंगे फैसले : एनटीए ने अपनी एडवाइजरी में कहा है कि लाखों छात्रों ने ईमानदारी और मेहनत के साथ परीक्षा दी है, इसलिए अफवाहों के आधार पर परीक्षा प्रक्रिया पर अविश्वास पैदा करना उचित नहीं होगा. एजेंसी ने छात्रों और उनके परिवारों से सोशल मीडिया पर फैल रही अपुष्ट खबरों से सावधान रहने को कहा है. साथ ही यह भी बताया गया कि जरूरत पड़ने पर शिक्षा मंत्रालय से परामर्श लेकर आगे के फैसले किए जाएंगे.

किसी भी प्रकार की जानकारी या सहायता के लिए, कृपया नीट 2026 हेल्पलाइन- neet-ug@nta.ac.in या 011-40759000/011-69227700 पर कॉल करें.

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