ETV Bharat / state

NEET UG 2026 एग्जाम रद्द, बड़ा सवाल - अब क्या करें छात्र ?, जानिए यहां...

नीट यूजी 2026 एग्जाम को रद्द कर दिया गया है. अब बड़ा सवाल है कि ऐसे में स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए.

NEET UG 2026 exam cancelled what should students do now know Point By Point
NEET UG 2026 एग्जाम रद्द (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : May 12, 2026 at 2:22 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

चंडीगढ़ : नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने 3 मई 2026 को आयोजित की गई NEET 2026 परीक्षा रद्द कर दी है. पेपर लीक होने के आरोपों के बाद ये फैसला लिया गया है. NTA के मुताबिक एग्जाम की नई नई डेट्स जल्‍द जारी की जाएंगी. ऐसे में बड़ा सवाल है कि नीट परीक्षा रद्द हो जाने के बाद एग्जाम दे चुके स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए. ऐसे में जानिए कि नीट परीक्षा को रद्द कर देने के बाद छात्रों को अब आगे क्या करने की जरूरत है.

नीट परीक्षा रद्द : नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने कहा है कि केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद परीक्षा रद्द कर दी गई है. पूरे मामले की जांच अब केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) करेगा. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने जानकारी दी है कि स्‍टूडेंट्स को दोबारा परीक्षा के लिए रजिस्‍ट्रेशन नहीं करना होगा. पिछले एग्‍जाम सेंटर्स में भी कोई बदलाव नहीं किया जाएगा. रीएग्‍जाम के लिए नए एडमिट कार्ड भी जारी किए जाएंगे. इसके अलावा परीक्षा में शामिल छात्रों की फीस भी वापस की जाएगी.

पेपर लीक के आरोपियों की तलाश तेज़ : पेपर लीक होने के बाद आरोपियों की तलाश तेज़ हो चुकी है. इसके कई राज्यों में तार फैले होने की आशंका जताई जा रही है. इनकी धरपकड़ की कोशिशें जारी है. ऐसे में नीट को रद्द कर देने की ख़बर परीक्षा दे चुके छात्रों के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है. इस बार स्टूडेंट्स और शिक्षाविदों के मुताबिक नीट यूजी 2026 का पेपर काफी सरल आया था. ऐसे में छात्रों को अच्छे मार्क्स की उम्मीद थी और कट-ऑफ भी 600 से 610 अंकों के बीच रहने का अनुमान था . लेकिन परीक्षा रद्द हो जाने से स्टूडेंट्स के सारे अरमानों पर पानी फिर चुका है. खासतौर पर ऐसे स्टूडेंट्स को ज्यादा झटका लगा है जिनका पेपर काफी ज्यादा अच्छा गया था.

छात्रों को क्या करना चाहिए ? : अब सवाल है कि नीट यूजी 2026 का पेपर रद्द हो जाने के बाद छात्रों को क्या करना चाहिए तो हम आपको पॉइंटवाइज़ बता रहे हैं कि छात्रों को पेपर रद्द हो जाने के बाद आखिर क्या-क्या करना चाहिए.

  • सबसे बड़ी और अहम बात कि छात्रों को बिलकुल भी निराश होने की जरूरत नहीं है. अकसर जिंदगी में कई ऐसे मोड़ आते हैं जब निराशा हमें घेर लेती है लेकिन हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हमेशा अंधेरे के बाद उजाला आता है. ऐसे में बिलकुल भी निराश ना हो.
  • खुद को मोटिवेट करते रहे ताकि आप आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहें.
  • अपने दोस्तों और माता-पिता के साथ सारी चीजें शेयर करें. दिल में कुछ भी हो तो जरूर बताएं ताकि इस मुश्किल दौर से आप निकल सकें.
  • नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) के समय-समय पर बताई गई गाइंडलाइंस को फॉलो करें.
  • नीट यूजी 2026 एग्जाम फिर से होगा, ऐसे में खुद को फिर से तैयार करें, सब्जेक्ट की तैयारी फिर से अच्छी तरह से शुरू करें. ये मानकर चलें कि इस बार आपको पहले से भी कहीं ज्यादा अच्छा पेपर देना है. ऐसे में अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई करें.
  • पढ़ाई से बीच-बीच में ब्रेक लें और मनपसंद हॉबी भी फॉलो करें ताकि आपको कहीं भी बोरियत महसूस ना हों.

हरियाणा समेत देश की ताजा ख़बरें पढ़ने के लिए ईटीवी भारत ऐप डाउनलोड करें. यहां आपको मिलेंगी तमाम बड़ी ख़बरें, हर बड़ा अपडेट, वो भी सबसे सटीक और डिटेल एनालिसिस के साथ - Download App

ये भी पढ़ें : NEET UG 2026 : भिवानी में 3817 परीक्षार्थियों ने दी नीट की परीक्षा, सुरक्षा के तगड़े इंतजामों के बीच परीक्षा संपन्न

ये भी पढ़ें : NEET UG 2026 : कैसा रहा नीट का पेपर ? सुनिए Exam की कहानी, विद्यार्थियों की जुबानी

ये भी पढ़ें : NEET UG 2026 : गलत परीक्षा केंद्र पहुंचे परीक्षार्थी, नूंह पुलिस ने दौड़ाई गाड़ी, झटपट पहुंचाया एग्जाम सेंटर

TAGGED:

NEET UG 2026
NEET UG 2026 EXAM CANCELLED
नीट परीक्षा रद्द होने पर क्या करें
नीट परीक्षा रद्द
NEET UG 2026 EXAM CANCELLED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.