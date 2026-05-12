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NEET UG 2026 एग्जाम रद्द, बड़ा सवाल - अब क्या करें छात्र ?, जानिए यहां...

चंडीगढ़ : नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने 3 मई 2026 को आयोजित की गई NEET 2026 परीक्षा रद्द कर दी है. पेपर लीक होने के आरोपों के बाद ये फैसला लिया गया है. NTA के मुताबिक एग्जाम की नई नई डेट्स जल्‍द जारी की जाएंगी. ऐसे में बड़ा सवाल है कि नीट परीक्षा रद्द हो जाने के बाद एग्जाम दे चुके स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए. ऐसे में जानिए कि नीट परीक्षा को रद्द कर देने के बाद छात्रों को अब आगे क्या करने की जरूरत है.

नीट परीक्षा रद्द : नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने कहा है कि केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद परीक्षा रद्द कर दी गई है. पूरे मामले की जांच अब केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) करेगा. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने जानकारी दी है कि स्‍टूडेंट्स को दोबारा परीक्षा के लिए रजिस्‍ट्रेशन नहीं करना होगा. पिछले एग्‍जाम सेंटर्स में भी कोई बदलाव नहीं किया जाएगा. रीएग्‍जाम के लिए नए एडमिट कार्ड भी जारी किए जाएंगे. इसके अलावा परीक्षा में शामिल छात्रों की फीस भी वापस की जाएगी.

पेपर लीक के आरोपियों की तलाश तेज़ : पेपर लीक होने के बाद आरोपियों की तलाश तेज़ हो चुकी है. इसके कई राज्यों में तार फैले होने की आशंका जताई जा रही है. इनकी धरपकड़ की कोशिशें जारी है. ऐसे में नीट को रद्द कर देने की ख़बर परीक्षा दे चुके छात्रों के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है. इस बार स्टूडेंट्स और शिक्षाविदों के मुताबिक नीट यूजी 2026 का पेपर काफी सरल आया था. ऐसे में छात्रों को अच्छे मार्क्स की उम्मीद थी और कट-ऑफ भी 600 से 610 अंकों के बीच रहने का अनुमान था . लेकिन परीक्षा रद्द हो जाने से स्टूडेंट्स के सारे अरमानों पर पानी फिर चुका है. खासतौर पर ऐसे स्टूडेंट्स को ज्यादा झटका लगा है जिनका पेपर काफी ज्यादा अच्छा गया था.

छात्रों को क्या करना चाहिए ? : अब सवाल है कि नीट यूजी 2026 का पेपर रद्द हो जाने के बाद छात्रों को क्या करना चाहिए तो हम आपको पॉइंटवाइज़ बता रहे हैं कि छात्रों को पेपर रद्द हो जाने के बाद आखिर क्या-क्या करना चाहिए.